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Развлечения онлайн-трансляция У входа собралась толпа: в Ярославле выступает SHAMAN. Онлайн-трансляция

У входа собралась толпа: в Ярославле выступает SHAMAN. Онлайн-трансляция

Артист проведет концерт в КЗЦ «Миллениум»

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8 комментариев

Артист проведет в Ярославле два концерта подряд

Источник:

Вечером 14 декабря в Ярославле пройдет концерт певца SHAMAN'a (6+). Выступать известный исполнитель будет в КЗЦ «Миллениум». Свободных мест практически не осталось, а люди уже съезжаются к месту встречи.

В этой онлайн-трансляции рассказываем и показываем, как проходит долгожданный для ярославцев концерт.

Алина Шибаева

Кто-то решил приехать на концерт на машине

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К зданию «Миллениума» начинают потихоньку стягиваться люди.

— Собралась небольшая пробка, — передал с места фотограф 76.RU Кирилл Поверинов.

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Алина Шибаева

Первые зрители уже приехали к «Миллениуму»

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Людей становится больше

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Алина Шибаева

В 2023-м SHAMAN уже приезжал в Ярославль. Тогда один из зрителей исполнил песню «Улетай на крыльях ветра» (12+), так поразив певца, что Ярослав Дронов поклонился фанату. Ролик с выступлением завирусился в соцсетях. Мы рассказывали историю ярославца, который перепел SHAMAN'а, читайте подробности по ссылке.

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Алина Шибаева

Райдер SHAMAN'a

Кстати, наши коллеги в октябре 2024 года публиковали райдер певца. Среди требований, есть, например, проживание только в номере люкс пятизвездочного отеля с большой кроватью (king/queen size) или трансфер — V-class с тонированными стеклами.

Также есть и особые акценты. Например, певцу нужно, чтобы на стене его гримерки был портрет президента России Владимира Путина. Подробнее о том, что еще указано в списках, можно прочитать здесь.

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Алина Шибаева

Кто такой SHAMAN?

Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — десятки миллионов просмотров.

В день присоединения новых территорий, 30 сентября 2022 года, артист исполнил гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным на сцене на Красной площади.

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Алина Шибаева

На сайте КЗЦ «Миллениум» указано, что вместимость большого зала, где пройдет концерт SHAMAN'a (6+), составляет 1448 мест. По данным на 14 декабря в 16:52 для покупки на «Яндекс Афише» были доступны лишь 25 мест. Цены на них составляли от 4 до 6 тысяч рублей.

Ярославцы раскупили практически все доступные билеты

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Алина Шибаева

Почему будет два концерта?

Изначально Ярослав Дронов, известный публике под псевдонимом SHAMAN, должен был выступать только 15 декабря. Но билеты быстро раскупили еще в начале ноября, разобрав даже самые дорогие места.

Тогда появилась информация о дополнительном концерте (6+) 14 декабря.

Ярославцы поспорили между собой о творчестве исполнителя. Мы публиковали разнообразные мнения.

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Концерт SHAMAN Выступление КЗЦ Миллениум
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Комментарии
8
Гость
17 минут
За деньги не бесплатно , за ваши деньги кремлёвский шут приехал
Гость
17 минут
Пошли все на Шута кремля посмотреть)))
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