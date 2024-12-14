У входа собралась толпа: в Ярославле выступает SHAMAN. Онлайн-трансляция

Вечером 14 декабря в Ярославле пройдет концерт певца SHAMAN'a (6+). Выступать известный исполнитель будет в КЗЦ «Миллениум». Свободных мест практически не осталось, а люди уже съезжаются к месту встречи.
В этой онлайн-трансляции рассказываем и показываем, как проходит долгожданный для ярославцев концерт.
К зданию «Миллениума» начинают потихоньку стягиваться люди.
— Собралась небольшая пробка, — передал с места фотограф 76.RU Кирилл Поверинов.
В 2023-м SHAMAN уже приезжал в Ярославль. Тогда один из зрителей исполнил песню «Улетай на крыльях ветра» (12+), так поразив певца, что Ярослав Дронов поклонился фанату. Ролик с выступлением завирусился в соцсетях. Мы рассказывали историю ярославца, который перепел SHAMAN'а, читайте подробности по ссылке.
Райдер SHAMAN'a
Кстати, наши коллеги в октябре 2024 года публиковали райдер певца. Среди требований, есть, например, проживание только в номере люкс пятизвездочного отеля с большой кроватью (king/queen size) или трансфер — V-class с тонированными стеклами.
Также есть и особые акценты. Например, певцу нужно, чтобы на стене его гримерки был портрет президента России Владимира Путина. Подробнее о том, что еще указано в списках, можно прочитать здесь.
Кто такой SHAMAN?
Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом SHAMAN, получил узнаваемость в России благодаря патриотическим песням, известен хитами «Встанем» (6+), «Я русский» (6+), «Мой бой» (6+) и другими. На YouTube-канале SHAMAN'а под клипами — десятки миллионов просмотров.
В день присоединения новых территорий, 30 сентября 2022 года, артист исполнил гимн России вместе с президентом Владимиром Путиным на сцене на Красной площади.
На сайте КЗЦ «Миллениум» указано, что вместимость большого зала, где пройдет концерт SHAMAN'a (6+), составляет 1448 мест. По данным на 14 декабря в 16:52 для покупки на «Яндекс Афише» были доступны лишь 25 мест. Цены на них составляли от 4 до 6 тысяч рублей.
Почему будет два концерта?
Изначально Ярослав Дронов, известный публике под псевдонимом SHAMAN, должен был выступать только 15 декабря. Но билеты быстро раскупили еще в начале ноября, разобрав даже самые дорогие места.
Тогда появилась информация о дополнительном концерте (6+) 14 декабря.
Ярославцы поспорили между собой о творчестве исполнителя. Мы публиковали разнообразные мнения.