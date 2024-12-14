У входа собралась толпа: в Ярославле выступает SHAMAN. Онлайн-трансляция

Артист проведет в Ярославле два концерта подряд

Вечером 14 декабря в Ярославле пройдет концерт певца SHAMAN'a (6+). Выступать известный исполнитель будет в КЗЦ «Миллениум». Свободных мест практически не осталось, а люди уже съезжаются к месту встречи.

В этой онлайн-трансляции рассказываем и показываем, как проходит долгожданный для ярославцев концерт.