А Московский тупик существует? Сложный тест на знание улиц Ярославля

Ярославль, конечно, не миллионник, но тоже город не маленький со множеством улиц, проспектов, переулков, проездов, тупиков. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете столицу Золотого кольца России? Обращаете ли внимание на вывески на домах? Сможете ответить, какие улицы, действительно, есть в Ярославле, а названия каких мы придумали?