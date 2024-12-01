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Развлечения тест А Московский тупик существует? Сложный тест на знание улиц Ярославля

А Московский тупик существует? Сложный тест на знание улиц Ярославля

На все вопросы ответят только истинные любители города

499
3 комментария

Проверьте, насколько хорошо вы знаете Ярославль

Источник:

Ярославль, конечно, не миллионник, но тоже город не маленький со множеством улиц, проспектов, переулков, проездов, тупиков. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете столицу Золотого кольца России? Обращаете ли внимание на вывески на домах? Сможете ответить, какие улицы, действительно, есть в Ярославле, а названия каких мы придумали?

Пройдите тест и определите, насколько хорошо вы знаете город.

ТЕСТПройден 150 раз
Тест про улицы Ярославля

Ранее мы также публиковали тест «Угадай город Ярославской области по эмодзи», справитесь с загаданными ребусами?

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Комментарии
3
Инженер1
8 минут
Ишь ты... Аж 7 штук...
Гость
2 часа
Московский тупик реально существует мы все с нём
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