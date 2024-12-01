А Московский тупик существует? Сложный тест на знание улиц Ярославля

Ярославль, конечно, не миллионник, но тоже город не маленький со множеством улиц, проспектов, переулков, проездов, тупиков. Давайте проверим, насколько хорошо вы знаете столицу Золотого кольца России? Обращаете ли внимание на вывески на домах? Сможете ответить, какие улицы, действительно, есть в Ярославле, а названия каких мы придумали?
Пройдите тест и определите, насколько хорошо вы знаете город.
Ранее мы также публиковали тест «Угадай город Ярославской области по эмодзи», справитесь с загаданными ребусами?