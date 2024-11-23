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Угадайте место в Ярославле по эмодзи: тест для коренных жителей

Не каждый ответ на эти заковыристые вопросы

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Угадайте достопримечательности по эмодзи

Сможете угадать ярославские места по эмодзи? Предлагаем вам сыграть в ассоциации. Мы описали городские достопримечательности с помощью маленьких символов. Попробуйте распознать, что зашифровано в наших ребусах.

Эмодзи — язык условных изображений и смайликов, используемый в электронных сообщениях, на веб-страницах и в мессенджерах.

ТЕСТПройден 114 раз

Ранее мы также изображали города Ярославской области в смайликах — тут и туристические локации и популярные бренды.

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Ранее мы также публиковали задачку на логику про галки и палки. Сможете ли вы разгадать ее?

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