Угадайте место в Ярославле по эмодзи: тест для коренных жителей

Сможете угадать ярославские места по эмодзи? Предлагаем вам сыграть в ассоциации. Мы описали городские достопримечательности с помощью маленьких символов. Попробуйте распознать, что зашифровано в наших ребусах.
Эмодзи — язык условных изображений и смайликов, используемый в электронных сообщениях, на веб-страницах и в мессенджерах.
Ранее мы также изображали города Ярославской области в смайликах — тут и туристические локации и популярные бренды.
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Ранее мы также публиковали задачку на логику про галки и палки. Сможете ли вы разгадать ее?
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