Расписание ЕГЭ и олимпиад изменили из-за коронавируса

В департаменте образования Ярославской области сообщили об изменениях в расписании ЕГЭ, которые были утверждены 18 марта на совместном совещании Рособрнадзора и Министерства просвещения России.
Дни, которые предназначались для досрочной сдачи экзаменов, перенесли с конца марта на конец июня — они станут резервом для тех, кто не сможет присутствовать на ЕГЭ в основной период. В Ярославской области это коснется 248 человек, которые подавали заявки на сдачу экзаменов на досрочном этапе.
— Кроме переноса досрочного ЕГЭ, одним из изменений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой, является перенос заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Они должны были стартовать 20 марта, но будут проведены после 12 мая.
Определять время проведения всероссийских проверочных работ будут сами учебные учреждения. Никаких ограничений по срокам ВПР нет — школа сможет провести работы в удобное время до конца учебного года.
Напомним, в департаменте образования Ярославской области также рассказали, какие даты писать родителям в заявлениях при решении не отправлять ребенка в школу в период свободного посещения, как в это время учиться и что делать с контрольными. Также 18 марта стало известно о решении властей продлить весенние каникулы.
ну что же , покупать покупать ... кстати скощухи по налогам положены при покупки образования ?😁