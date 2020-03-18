Расписание ЕГЭ и олимпиад изменили из-за коронавируса

В департаменте образования Ярославской области сообщили об изменениях в расписании ЕГЭ, которые были утверждены 18 марта на совместном совещании Рособрнадзора и Министерства просвещения России.

Дни, которые предназначались для досрочной сдачи экзаменов, перенесли с конца марта на конец июня — они станут резервом для тех, кто не сможет присутствовать на ЕГЭ в основной период. В Ярославской области это коснется 248 человек, которые подавали заявки на сдачу экзаменов на досрочном этапе.

— Кроме переноса досрочного ЕГЭ, одним из изменений, связанных со сложной эпидемиологической обстановкой, является перенос заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, — отметила директор департамента образования Ярославской области Ирина Лобода. — Они должны были стартовать 20 марта, но будут проведены после 12 мая.