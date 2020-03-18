Весенние каникулы, которые по графику должны были закончиться в конце марта, продлятся на две недели больше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Из-за эпидемии коронавируса отдыхать школьники будут с 23 марта до 12 апреля. По словам министра, будет организовано дистанционное обучение школьников, откроются соответствующие образовательные ресурсы.



До этого в связи с растущей динамикой заражения коронавирусом до 12 апреля закрыл столичные школы и ужесточил карантин мэр Москвы Сергей Собянин.

