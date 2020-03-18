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Коронавирус добавил школьникам две недели отдыха

Коронавирус добавил школьникам две недели отдыха

Весенние каникулы, которые по графику должны были закончиться в конце марта, продлятся на две недели больше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Из-за эпидемии коронавируса отдыхать школьники будут с 23 марта до 12 апреля. По словам министра, будет организовано дистанционное обучение школьников, откроются соответствующие образовательные ресурсы.

До этого в связи с растущей динамикой заражения коронавирусом до 12 апреля закрыл столичные школы и ужесточил карантин мэр Москвы Сергей Собянин.

Ранее власти заявляли, что экзамены школьников также будут перенесены. Сегодня стало известно, что досрочный этап сдачи ЕГЭ отложен на июнь из-за коронавируса.

В Ярославской области школы перевели на свободный режим посещения. Это значит, что родители сами решают, приводить ребёнка в школу или нет. Мы задали три вопроса директору департамента образования о свободном посещении и о том, как это будет работать.

Всю информацию о ситуации с коронавирусной инфекцией в Ярославской области мы собираем в одном месте.

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