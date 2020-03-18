В школах Ярославской области ввели режим свободного посещения. Это означает, что родители сами решают, отправлять ребенка на занятия или нет. Однако у ярославцев возникли вопросы о нюансах перевода детей на так называемое домашнее обучение. Мы адресовали их директору Департамента образования Ярославской области Ирине Лободе. Вот что она ответила:



Как учиться ребенку, если он остается дома?



Свободное посещение предполагает, что дети, оставшиеся дома, осваивают программу самостоятельно. Учитель обеспечивает сопровождение — информирует о темах и домашних заданиях. Для занятий можно использовать образовательные ресурсы интернета. Например, доступный всем онлайн образовательный портал «Российская электронная школа», где содержатся свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов.

