В школах Ярославской области ввели режим свободного посещения. Это означает, что родители сами решают, отправлять ребенка на занятия или нет. Однако у ярославцев возникли вопросы о нюансах перевода детей на так называемое домашнее обучение. Мы адресовали их директору Департамента образования Ярославской области Ирине Лободе. Вот что она ответила:
Как учиться ребенку, если он остается дома?
Свободное посещение предполагает, что дети, оставшиеся дома, осваивают программу самостоятельно. Учитель обеспечивает сопровождение — информирует о темах и домашних заданиях. Для занятий можно использовать образовательные ресурсы интернета. Например, доступный всем онлайн образовательный портал «Российская электронная школа», где содержатся свыше 120 тысяч уникальных заданий и видеоуроков от лучших педагогических коллективов.
На педагогов режим свободного посещения не распространяется. Они по-прежнему в установленном порядке продолжают вести уроки для детей, чьи родители выбрали обычный способ получения знаний.
Родителей просят в письменной форме уведомить классного руководителя о периоде отсутствия ребенка. Как это сделать, если окончание периода свободного посещения еще не объявлено?
Если семья выбирает режим свободного посещения, родители или законные представители ребенка должны уведомить об этом образовательную организацию. Сделать это можно как на бумажном носителе, так и с использованием электронной почты, электронного дневника, мессенджеров. Срок действия свободного посещения зависит от эпидемиологической ситуации. О его отмене будет сообщено дополнительно. В письменном уведомлении достаточно указать начало периода отсутствия (дату) и написать «до окончания действия режима свободного посещения».
Как быть с контрольными и прочими проверочными работами?
Контрольные и проверочные работы, как и массовые мероприятия, будут перенесены или проведены в дистанционном режиме.
Все это популистские меры, принятые под начавшиеся каникулы в школах. Там и так через 2 дня никто учиться не будет.