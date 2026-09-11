Пенсионерка встала на пути у бизнесмена: в Ярославле вынесли приговор организатору заказного убийства

В Ярославле вынесли приговор организатору заказного убийства соседки Источник: СУ СК России по Ярославской области / MAX, ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле вынесли приговор организатору заказного убийства 84-летней Валентины Кузьминой — 51-летнему Николаю Кустову. Преступление произошло в июне 2019 года в деревне Суринское. Частный дом, где жила женщина, подожгли, хозяйка погибла в огне.

«Судом установлено, что подсудимый использовал свой земельный участок в деревне Суринское Ярославского района для осуществления коммерческой деятельности, связанной с обслуживанием большегрузного транспорта, что привело к подтоплению и загрязнению земельного участка соседки. После того, как женщина начала обращаться в государственные органы с требованием пресечь предпринимательскую деятельность, у Кустова возник умысел на ее убийство», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Ярославской области 11 сентября.

По версии следствия, Кустов стал организатором преступления. Исполнителем он нанял 40-летнего жителя Ярославля, заплатив ему 100 тысяч рублей (на данный момент этот мужчина уже умер).

Исполнитель поджог дом пенсионерки в ночь на 14 июня 2019 года. По данным МЧС, деревянную постройку тушили четыре с половиной часа. Хозяйка не смогла покинуть свое жилище и погибла. Сам же Кустов в это время уехал из Ярославской области, чтобы отвести от себя подозрения.

Пожар в доме пенсионерки вспыхнул в ночь на 14 июня 2019 года Источник: СУ СК России по Ярославской области

Сначала из-за отсутствия достаточных данных о возможных преступниках предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено. Но в дальнейшем были собраны дополнительные доказательства, что позволило правоохранителям восстановить картину произошедшего. В феврале 2026 года заказчик и исполнитель преступления были задержаны.

Ярославский областной суд признал Николая Кустова виновным в организации убийства по найму с особой жестокостью и общеопасным способом (ч. 3 ст. 33, п. п. «д, е, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ). И приговорил его к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.