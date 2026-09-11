«Пока сработало»: Квартальнов признался, как решил проблему большинства «Локомотива»

Домашнюю серию «Локомотив» завершил на победной ноте. Ярославцы одолели череповецкую «Северсталь» и довели свою победную серию до трех матчей. О главных моментах игры — в материале 76.RU.
Чествование Шалунова
Перед началом встречи на льду появился вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий и вручил памятную награду нападающему «Локомотива» Максиму Шалунову за достижение отметки в 250 заброшенных шайб в лиге.
«Сегодня нам выпала с вами большая честь праздновать отметку в 250 голов и вступление в клуб рекордсменов КХЛ хоккеиста-снайпера, любимца ярославской публики Максима Шалунова. Навечно все будут помнить эти 33 секунды, в течение которых случилось волшебство», — заявил Точицкий.
Нападающий оформил юбилейную шайбу 4 мая 2026 года в концовке шестого матча полуфинальной серии плей-офф против «Авангарда».
Шайба за поддержку
Стоит отметить, что в прошлом матче «Локомотив» остался без Максима Берёзкина, нападающий получил травму и ушел со льда в разгар игры. Его место в составе 10 сентября занял молодой игрок Вадим Дудоров.
Первое результативное действие в матче случилось лишь во втором периоде. Убежав в контратаку, череповчане смогли воспользоваться моментом, реализовав выход два против одного. Форвард «Северстали» Денис Ян стал автором первой шайбы.
Несмотря на будний день, поддержать в Ярославль приехал фан-сектор болельщиков «Северстали». После игры главный тренер гостевой команды Андрей Козырев прокомментировал этот момент.
Мы хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые приехали поддержать нас в Ярославль.
Один из ключевых моментов матча произошел в последние мгновения второго периода. «Северсталь» две минуты играла впятером против троих. Однако увеличить разрыв в счете у коллектива Козырева не получилось.
Чемпионское большинство
После перерыва ярославцы бросились отыгрываться. Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов внес ряд перестановок, так Максим Шалунов вышел на лед в тройке с Радуловым и Суриным.
«Ситуация подсказывала, что нужно что-то поменять. Желание было, а всё как бы прерывалось. Ребята нашли ключики к воротам соперника, это сработало», — позднее объяснил Квартальнов.
Те самые «ключики» подобрал Максим Шалунов, в очередной раз забросив важную шайбу для Ярославля, менее чем за пять минут до конца основного времени. Хозяева отличились в большинстве. Со старта сезона ярославцы во всех трех встречах находили момент реализовать лишнего.
«Честно говоря, не знаю, что было до. Знаю, что „Локомотив“ чемпионом был до. Большинство помогает, особенно в таких играх. Нашли сочетания, что-то поменяли, пока сработало. Юрий Бабенко хорошую работу проделывает, весь тренерский штаб. С большинством намного легче играть», — ответил Квартальнов на вопрос об улучшении розыгрыша по сравнению с предыдущими сезонами.
Победный проход Сурина
Встреча перешла в дополнительное время. Еще один балл уже к одному набранному могли взять обе из команд, но победу для «Локомотива» принес скоростной проход форварда Егора Сурина. Завладев на своей половине площадки шайбой, 20-летний нападающий разогнался что было мочи и, сблизившись с вратарем соперника, не стал выполнять передачу, а легким движением переправил шайбу между щитков вратарю соперника Скотникову.
Так, железнодорожники продлили серию из победных встреч до трех кряду, а «Северсталь» снова испытала проблемы с заброшенными шайбами и по итогу уступила в матче. За последние три встречи череповчане смогли забросить лишь четыре шайбы.
«Мы ничего не меняли в игре. У нас ушли с прошлого сезона игроки, которые забивали по 30 голов, лучшие бомбардиры команды. Сейчас в заявке отсутствует игрок, который забивал больше 20 голов, — Абросимов Руслан и Адам Лишка, он тоже забивал больше 20 голов», — парировал тренер Козырев вопрос о низкой результативности его команды на старте сезона.
От «Северстали» шайбу забросил Денис Ян, от «Локомотива» — Максим Шалунов и Егор Сурин.
Ярославцы завершили первую по ходу сезона домашнюю серию. Коллектив Дмитрия Квартальнова идет на первой строчке Западной конференции с шестью набранными баллами. Впереди у «Локомотива» выезд в Москву и Челябинск, где чемпион сыграет против ЦСКА и «Трактора» (6+).