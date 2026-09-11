«Пока сработало»: Квартальнов признался, как решил проблему большинства «Локомотива»

Рассказываем, как прошел матч «Локомотив» — «Северсталь» и кто стал его звездами Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Домашнюю серию «Локомотив» завершил на победной ноте. Ярославцы одолели череповецкую «Северсталь» и довели свою победную серию до трех матчей. О главных моментах игры — в материале 76.RU.

Чествование Шалунова

Перед началом встречи на льду появился вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий и вручил памятную награду нападающему «Локомотива» Максиму Шалунову за достижение отметки в 250 заброшенных шайб в лиге.

«Сегодня нам выпала с вами большая честь праздновать отметку в 250 голов и вступление в клуб рекордсменов КХЛ хоккеиста-снайпера, любимца ярославской публики Максима Шалунова. Навечно все будут помнить эти 33 секунды, в течение которых случилось волшебство», — заявил Точицкий.

Нападающий оформил юбилейную шайбу 4 мая 2026 года в концовке шестого матча полуфинальной серии плей-офф против «Авангарда».

Максим Шалунов получил памятную награду Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Шайба за поддержку

Стоит отметить, что в прошлом матче «Локомотив» остался без Максима Берёзкина, нападающий получил травму и ушел со льда в разгар игры. Его место в составе 10 сентября занял молодой игрок Вадим Дудоров.

Первое результативное действие в матче случилось лишь во втором периоде. Убежав в контратаку, череповчане смогли воспользоваться моментом, реализовав выход два против одного. Форвард «Северстали» Денис Ян стал автором первой шайбы.

Несмотря на будний день, поддержать в Ярославль приехал фан-сектор болельщиков «Северстали». После игры главный тренер гостевой команды Андрей Козырев прокомментировал этот момент.

Мы хотели бы поблагодарить наших болельщиков, которые приехали поддержать нас в Ярославль. Андрей Козырев главный тренер ХК «Северсталь»

Один из ключевых моментов матча произошел в последние мгновения второго периода. «Северсталь» две минуты играла впятером против троих. Однако увеличить разрыв в счете у коллектива Козырева не получилось.

Болельщики «Северстали» приехали поддержать команду в Ярославль Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Чемпионское большинство

После перерыва ярославцы бросились отыгрываться. Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов внес ряд перестановок, так Максим Шалунов вышел на лед в тройке с Радуловым и Суриным.

«Ситуация подсказывала, что нужно что-то поменять. Желание было, а всё как бы прерывалось. Ребята нашли ключики к воротам соперника, это сработало», — позднее объяснил Квартальнов.

Шалунов и Радулов в борьбе за шайбу Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Те самые «ключики» подобрал Максим Шалунов, в очередной раз забросив важную шайбу для Ярославля, менее чем за пять минут до конца основного времени. Хозяева отличились в большинстве. Со старта сезона ярославцы во всех трех встречах находили момент реализовать лишнего.

«Честно говоря, не знаю, что было до. Знаю, что „Локомотив“ чемпионом был до. Большинство помогает, особенно в таких играх. Нашли сочетания, что-то поменяли, пока сработало. Юрий Бабенко хорошую работу проделывает, весь тренерский штаб. С большинством намного легче играть», — ответил Квартальнов на вопрос об улучшении розыгрыша по сравнению с предыдущими сезонами.

Победный проход Сурина

Встреча перешла в дополнительное время. Еще один балл уже к одному набранному могли взять обе из команд, но победу для «Локомотива» принес скоростной проход форварда Егора Сурина. Завладев на своей половине площадки шайбой, 20-летний нападающий разогнался что было мочи и, сблизившись с вратарем соперника, не стал выполнять передачу, а легким движением переправил шайбу между щитков вратарю соперника Скотникову.

Егор Сурин забил гол в овертайме Источник: Максим Цирулев / 76.RU

Так, железнодорожники продлили серию из победных встреч до трех кряду, а «Северсталь» снова испытала проблемы с заброшенными шайбами и по итогу уступила в матче. За последние три встречи череповчане смогли забросить лишь четыре шайбы.

«Мы ничего не меняли в игре. У нас ушли с прошлого сезона игроки, которые забивали по 30 голов, лучшие бомбардиры команды. Сейчас в заявке отсутствует игрок, который забивал больше 20 голов, — Абросимов Руслан и Адам Лишка, он тоже забивал больше 20 голов», — парировал тренер Козырев вопрос о низкой результативности его команды на старте сезона.

От «Северстали» шайбу забросил Денис Ян, от «Локомотива» — Максим Шалунов и Егор Сурин.