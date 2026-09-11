«Вы чё, не понимаете — вас взломали!»: специалист по PR рассказала, как у нее пытались «угнать» аккаунт на «Госуслугах»

Одно неосторожное движение едва не стоило аккаунта на «Госуслугах» Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Едва ли не каждый день в новостях появляются предупреждения о новых схемах «развода» россиян в интернете. Обычно они направлены на пожилых граждан. Но, к сожалению, жертвой мошенников могут стать и представители более молодого поколения. Своей историей с 63.RU поделилась специалист по PR из Самары Ксения Морозова. Далее — от первого лица.

На днях у меня чуть не увели «Госуслуги». Под конец рабочего дня в «Максе» пришло сообщение от некого Владимира. Якобы около моей квартиры трется какой-то человек.

Вместо файла — ссылка Источник: Ксения Морозова

Сообщение — и ссылка на видео. Меня это должно было насторожить по 3 причинам:

По указанному адресу я появляюсь нечасто. Поэтому с соседями почти не коммуницирую. Они меня знать не знают, как и мой номер телефона. «Владимир» почему-то писал о себе в женском роде. Даже если какой-то человек и трется у двери, то почему видео приложено ссылкой, а не файлом? Если бы речь шла про домофонную дверь с камерой, то можно было бы предположить, что ссылка ведет на трансляцию на стороннем ресурсе.

Я бы не отреагировала и даже не обратила внимания на сообщение, если бы не ждала курьера с документами. Хотя мы утром договорились о другом времени и адресе доставки, но мало ли. Человеческий фактор исключать никогда нельзя.

И я перешла по ссылке. Появилась заставка сайта «Госуслуги», надпись об успешной авторизации на портале. Следом в «Макс» пришло сообщение якобы от «Госуслуг», что обнаружен вход в учетную запись с использованием биометрии, и номер горячей линии. Там же было указано, с какого именно устройства и из какого города зафиксировали вход.

Сообщение выглядит как настоящее Источник: Ксения Морозова

Я сразу начала звонить на горячую линию. Только по тому номеру, который мне подсказал супруг. Самостоятельно искать в Интернете контакт и верифицировать его я не рискнула. И, естественно, номера горячих линий отличались.

Пока я пыталась связаться с живым оператором с «Госуслуг», мне начали звонить с неизвестного номера:

— Алло!

— Алло! Это Вероника с «Госуслуг». Скажите, пожалуйста, есть ли угроза вашим персональным данным?

— Как докажете, что вы с «Госуслуг»?

— Вы не понимаете, вас взломали!

— Как докажете, что вы с «Госуслуг»?

— Вы чё, не понимаете, что вас взломали?! Щас письмо на почту придет!

Примерно в таком ключе и шел диалог со «специалистом " Госуслуг " ».

Вечером я действительно обнаружила на почте письмо от портала информирования (gos.portal.info@vaporsignals.com). В нем говорилось, что система безопасности зарегистрировала новую авторизацию и нужно проверить параметры входа в систему.

Кто-то пытался войти в «Госуслуги» Источник: Ксения Морозова

Короче, мои настоящие «Госуслуги» никто не взламывал. Нехорошие люди сделали дубли официальных чатов, смоделировали ситуацию «взлома» и пытались «спасти» меня от «негодяев», завладевших аккаунтом. Но у «Владимира-Вероники» ничего не вышло.

Грустно, правда, что по горячей линии «Госуслуг» с живым оператором связаться не удалось. Робот предлагал только диалог в чате. Но, на мой взгляд, в этом нет логики. Ведь если их «угнали», то начать диалог попросту не получится.

Через несколько дней чаты с «Владимиром» и фейковыми «Госуслугами» исчезли. Но скрины-то остались!

Кстати, мошенники всегда появляются, когда мы наиболее уязвимы и меньше всего этого ожидаем. Например, 31 декабря у меня попытались «угнать» Telegram. В тот раз негодяи не только выбрали время, когда я была максимально уставшей, но еще и удачно попали в тот момент, когда я охотно поверила, что меня кто-то ждет у двери.