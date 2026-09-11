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Происшествия Спецоперация на Украине Пожар на складе Ozon, попадание в дом и два погибших: что происходит в регионах, атакованных дронами

Пожар на складе Ozon, попадание в дом и два погибших: что происходит в регионах, атакованных дронами

В некоторых из них режим ракетной или беспилотной опасности объявляли дважды за ночь

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Во многих городах выли сирены, через громкоговорители объявляли об опасности | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUВо многих городах выли сирены, через громкоговорители объявляли об опасности | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Во многих городах выли сирены, через громкоговорители объявляли об опасности

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Ранним утром 11 сентября в Перми и крае объявили о беспилотной опасности. Завыли сирены, аэропорт Большое Савино закрыли, а чуть позднее ввели режим «Ковер». Минтербез сообщал, что в Прикамье работает ПВО. В вузах отменили первые пары. Рассказываем, что этой ночью и утром происходило в других регионах страны.

В Волгоградской области о ракетной опасности объявляли дважды за ночь. Во второй раз от ракетной атаки пострадали два многоквартирных дома в Волгограде. Об этом рассказал местный губернатор Андрей Бочаров и уточнил, что в результате получили травмы два мужчины — 42 и 55 лет. Обоих увезли в больницу. Сейчас сотрудники оперативных служб ликвидируют последствия атаки, в школе по соседству открыли пункт временного размещения с горячим питанием и спальными местами, сообщает V1.RU.

Той же ночью обломки ракеты упали на территории промышленного предприятия на юге Волгограда. Но там никто не пострадал.

В Саратовской области об угрозе атак БПЛА объявили в три часа ночи, аэропорт Саратова закрыли за несколько часов до этого. Ранним утром губернатор Роман Бусаргин рассказал в соцсетях, что из-за атаки беспилотников есть повреждения гражданской инфраструктуры. Позднее выяснилось, что загорелся логистический центр Ozon.

«Под атаку БПЛА попал наш логистический центр в Саратове, — сообщили в пресс-службе Ozon. — Мы оперативно эвакуировали работников, по предварительной информации, пострадавших нет. Начался пожар, на месте работают экстренные службы».

Товары с этого склада скрыли с витрины маркетплейса. Кроме того, пока компания не доставляет и не принимает заказы по Саратовской области. Товары, которые были в пути, перенаправляют в другие логистические центры. Возобновить работу обещают после того, как перестроят логистические маршруты.

В Тульской области о режиме ракетной опасности объявили еще вечером 10 сентября. Утром 11 сентября губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь над регионом сбили 26 беспилотников. Два человека погибли, трое ранено — им оказывают медицинскую помощь.

В Татарстане поздним вечером 10 сентября объявили режим ракетной опасности. В Казани, Альметьевске и Нижнекамске завыли сирены, в аэропортах ограничили прилеты и отправку самолетов. А казанцев стали предупреждать о воздушной тревоге даже через трубки домофонов (!), сообщает 116.RU. Около полуночи ракетную опасность отменили, но через час с небольшим в Татарстане ввели режим беспилотной опасности, который действует до сих пор.

В Нижегородской области режим беспилотной опасности действовал всю ночь — с 22:20 четверга до 06:25 пятницы. В аэропорту Нижнего Новгорода действовали ограничения на прием и отправку самолетов. Жители города Дзержинска в эту ночь проснулись от страшного грохота, сообщает NN.RU. В местных пабликах они писали, что в домах дрожат стены и звенят окна.

ПО ТЕМЕ
Марина КузнецоваМарина Кузнецова
Марина Кузнецова
корреспондент раздела «Бизнес»
Беспилотная опасность Ракетная опасность Тула Саратов Казань Волгоград Погибший Атака БПЛА Ракетная атака Склад Ozon
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Комментарии
3
Гость
1 час
что происходит в регионах, атакованных дронами? нескучная дедова движуха происходит
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Гость
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