«Ужас просто»: в Ярославле в ДТП с легковушкой пострадал молодой мотоциклист

Вечером 10 сентября в Ярославле произошло ДТП. В районе дома № 107 по Московскому проспекту столкнулись иномарка «Хендай» и мотоцикл «Хонда».
«Воняет соляркой из мотоцикла. Ужас просто», — написал очевидец в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».
Судя по фото с места ДТП, на асфальте валялись разбитые куски пластика. У забора стояли два мотоцикла — по всей видимости, участник аварии ехал не один, а в компании.
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что травмы получил 28-летний мотоциклист.
«Мужчина госпитализирован», — уточнили в полиции.
На федеральном ТВ вышел выпуск передачи «Главная дорога», во время которого обсудили смертельную аварию с квадроциклом и «Ауди» в Ярославской области. В ДТП в Даниловском округе погибли 12-летний мальчик, его 5-летняя сестра и 21-летняя студентка. По поводу случившегося в выпуске высказался даже водитель «Ауди», который сейчас нахдится в международном розыске.