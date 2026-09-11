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Происшествия «Ужас просто»: в Ярославле в ДТП с легковушкой пострадал молодой мотоциклист

«Ужас просто»: в Ярославле в ДТП с легковушкой пострадал молодой мотоциклист

Что известно об аварии

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В Ярославле столкнулись легковушка и мотоцикл | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramВ Ярославле столкнулись легковушка и мотоцикл | Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

В Ярославле столкнулись легковушка и мотоцикл

Источник:

Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вечером 10 сентября в Ярославле произошло ДТП. В районе дома № 107 по Московскому проспекту столкнулись иномарка «Хендай» и мотоцикл «Хонда».

«Воняет соляркой из мотоцикла. Ужас просто», — написал очевидец в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по фото с места ДТП, на асфальте валялись разбитые куски пластика. У забора стояли два мотоцикла — по всей видимости, участник аварии ехал не один, а в компании.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что травмы получил 28-летний мотоциклист.

«Мужчина госпитализирован», — уточнили в полиции.

На федеральном ТВ вышел выпуск передачи «Главная дорога», во время которого обсудили смертельную аварию с квадроциклом и «Ауди» в Ярославской области. В ДТП в Даниловском округе погибли 12-летний мальчик, его 5-летняя сестра и 21-летняя студентка. По поводу случившегося в выпуске высказался даже водитель «Ауди», который сейчас нахдится в международном розыске.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ДТП Мотоцикл Московский проспект
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Комментарии
3
Гость
34 минуты
Давайте говорить прямо. Подавляющее большинство мотоциклистов ведут себя на дорогах вызывающе. Движение между рядов, превышение скорости с резкими маневрами просто стали у них нормой. За много лет попалось всего два мотоциклиста, которые ехали в ряду с машинами и стояли в ожидании дальнейшего движения как и все, а не лезли между рядов или по обочине.
Гость
37 минут
Это двухколесного пешехода тоже на переходе сбили?
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Гость
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