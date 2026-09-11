«Ужас просто»: в Ярославле в ДТП с легковушкой пострадал молодой мотоциклист

В Ярославле столкнулись легковушка и мотоцикл Источник: Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Вечером 10 сентября в Ярославле произошло ДТП. В районе дома № 107 по Московскому проспекту столкнулись иномарка «Хендай» и мотоцикл «Хонда».

«Воняет соляркой из мотоцикла. Ужас просто», — написал очевидец в телеграм-канале «Подслушано в Ярославле! (18+)».

Судя по фото с места ДТП, на асфальте валялись разбитые куски пластика. У забора стояли два мотоцикла — по всей видимости, участник аварии ехал не один, а в компании.

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что травмы получил 28-летний мотоциклист.

«Мужчина госпитализирован», — уточнили в полиции.