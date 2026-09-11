Не боритесь с лишним весом и выпивкой и доживете до 90. 8 неожиданных признаков долголетия у женщин

Курение.

Отказ от употребления алкоголя. «Это НЕ ошибка. И это не означает, что женщина должна начать употреблять алкоголь после менопаузы. Но если ее образ жизни был такой, что она в своей повседневной жизни употребляла небольшое количество вина, исследование показало: отказ от этой привычки укорачивает ее жизнь», — объясняет врач.

Наличие «болезней старости»: ишемическая болезнь сердца, инсульт, онкозаболевания (исключая рак кожи), диабет, перелом шейки бедра, более одной хронической болезни.

ИМТ, индекс массы тела < 18,5 или ≥ 30 кг/м2. «Тут интересно, что худые женщины не доживают до 90-летия, и женщины с ожирением не доживают до 90-летия, — говорит профессор. — Избыточный вес, видимо, связан с хорошим качеством жизни, с хорошим здоровьем. Поэтому не надо терзать себя, если у вас ИМТ 27, 28, 29, — если, конечно, нет никаких серьезных заболеваний. Это нормально, с этим можно дожить до 90 лет. Есть данные, что полные люди живут дольше и они более счастливы. Кардиологи тоже говорят о том, что полные люди лучше переживают все малоинвазивные хирургические вмешательства на сердце и сосудах».

Самооценка здоровья: «удовлетворительно», «плохо». «То есть это люди, которые вне зависимости от своего здоровья считают себя больными», — говорит доктор.

Менопауза до 50 лет, хирургическая менопауза до 45 лет. «Есть такое понятие — репродуктивная жизнь, или гинекологический возраст. Это возраст от менархе до менопаузы. Если этот возраст меньше 33 лет — такие женщины тоже чаще не доживают до 90-летия», — поясняет Ирина Кузнецова.