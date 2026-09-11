Не боритесь с лишним весом и выпивкой и доживете до 90. 8 неожиданных признаков долголетия у женщин

Менопауза у женщин характеризуется как сбоем цикла, так и другими симптомами, которые часто называют «спецэффектами»: приливами, нарушениями сна, раздражительностью, головными болями, головокружениями. Но даже когда месячные заканчиваются и наступает постменопауза, которая длится до конца жизни, это не повод радоваться, что мучения позади. Профессор Ирина Кузнецова рассказала «Доктору Питеру», чем опасно снижение уровня гормонов и по каким признакам распознать женщину, которая проживет до 90+. Некоторые из них весьма неожиданные.
Ирина Кузнецова — доктор медицинских наук, профессор, президент Международной ассоциации гинекологов, эндокринологов, терапевтов (МАГЭТ), руководитель программы «Репродуктивное здоровье нации», главный редактор журнала «Женская клиника» (Москва).
«При возникновении менопаузы все заболевания, которые так или иначе связаны с текущим воспалением, будут прогрессировать. Это можно объяснить одним словом — старение. И утрата женщиной гормонов вносит свой дополнительный вклад, — рассказала профессор Ирина Кузнецова. — В постменопаузе может развиваться атеросклероз и саркопения, нарушаться метаболизм глюкозы и возникать сахарный диабет второго типа, повышаться риск остеопороза и низкотравматичных переломов».
Кто доживет до 90+?
«В одном из последних исследований 2017–2018 годов изучили более 8 тысяч женщин, которые дожили до 90 лет. Оно называлось „Ages at menarche and menopause and reproductive lifespan as predictors of exceptional longevity in women: the Women's Health Initiative. Menopause“, — продолжает Ирина Кузнецова. — Это одно из немногочисленных рандомизированных контролируемых исследований. Анализ показал, какие факторы обеспечивают и снижают это дожитие».
Что сокращает продолжительность жизни женщин в постменопаузе
Курение.
Отказ от употребления алкоголя.
«Это НЕ ошибка. И это не означает, что женщина должна начать употреблять алкоголь после менопаузы. Но если ее образ жизни был такой, что она в своей повседневной жизни употребляла небольшое количество вина, исследование показало: отказ от этой привычки укорачивает ее жизнь», — объясняет врач.
Наличие «болезней старости»: ишемическая болезнь сердца, инсульт, онкозаболевания (исключая рак кожи), диабет, перелом шейки бедра, более одной хронической болезни.
ИМТ, индекс массы тела < 18,5 или ≥ 30 кг/м2.
«Тут интересно, что худые женщины не доживают до 90-летия, и женщины с ожирением не доживают до 90-летия, — говорит профессор. — Избыточный вес, видимо, связан с хорошим качеством жизни, с хорошим здоровьем. Поэтому не надо терзать себя, если у вас ИМТ 27, 28, 29, — если, конечно, нет никаких серьезных заболеваний. Это нормально, с этим можно дожить до 90 лет. Есть данные, что полные люди живут дольше и они более счастливы. Кардиологи тоже говорят о том, что полные люди лучше переживают все малоинвазивные хирургические вмешательства на сердце и сосудах».
Самооценка здоровья: «удовлетворительно», «плохо».
«То есть это люди, которые вне зависимости от своего здоровья считают себя больными», — говорит доктор.
Менопауза до 50 лет, хирургическая менопауза до 45 лет.
«Есть такое понятие — репродуктивная жизнь, или гинекологический возраст. Это возраст от менархе до менопаузы. Если этот возраст меньше 33 лет — такие женщины тоже чаще не доживают до 90-летия», — поясняет Ирина Кузнецова.
Менее 2 или более 4 родов в анамнезе.
«Сколько нужно иметь детей, чтобы дожить до 90? От 2 до 4. Такой вывод сделали исследователи, из песни слов не выкинешь», — отмечает врач.
Что увеличивает продолжительность жизни женщин в постменопаузе
Статус замужней женщины или постоянные партнерские отношения.
«В фильме „Остров сокровищ“ есть такая песенка: „Лучше быть одноногим, чем быть одиноким“. Я с этим полностью соглашусь. Я не понимаю, почему незамужняя, одинокая женщина без детей должна жить дольше. Это же очень тяжко. Стресса меньше? А стресс от одиночества?» — говорит Ирина Кузнецова.
Продолжение употребления алкоголя, но не начало и не увеличение объема.
Физическая активность для удовольствия.
«Изнурительные, через силу, занятия спортом, вдруг начатые в постменопаузе, вряд ли принесут пользу. Очень хороша физическая активность для удовольствия — прогулки с приятными людьми, с собакой», — добавляет профессор.
Нормальный или избыточный вес.
Самооценка здоровья: «отлично» или «хорошо».
Использование МГТ когда-либо.
«Ее назначают в период менопаузального перехода, когда появляются симптомы, отражающие неблагополучие в самочувствии. Польза менопаузальной гормонотерапии превышает риск при назначении женщинам в период ранней постменопаузы (10 лет менопаузы) или в молодом возрасте (до 60 лет), — добавляет доктор. — Причем продолжение приема МГТ в возрасте старше 65 лет связано с увеличением продолжительности жизни при сохранении ее качества. Жизни хорошей, качественной, наполненной событиями, радостями и удовольствиями».
Менархе ≥ 12 лет, менопауза > 50 лет.
От 2 до 4 родов в анамнезе.
«Судя по этим данным, если хотим дожить до 90+, стоит придерживаться такой доктрины. Понятно, что иногда такая слишком продолжительная жизнь — это не совсем здорово. Но важно отметить, что женщины из исследования, дожившие до 90+, были в состоянии принять участие в этом опросе», — резюмирует врач.
Врач назвал главные правила, которые помогут сохранить здоровье мозга
Пять советов
Работайте над качеством своего сна. Отложите в сторону гаджеты за пару часов до сна, выключите телевизор. Не игнорируйте симптомы апноэ сна и старайтесь просыпаться и вставать в одно и то же время. Хороший сон критически важен для удаления из мозга токсинов.
Контролируйте свое давление и уровень холестерина в крови, лечите диабет. Всё это поможет предотвратить закупорку кровеносных сосудов в мозге.
Управляйте своим стрессом. Вы не можете избавиться от всех источников негативных эмоций. Однако долгосрочный стресс вредит нашему мозгу, так что важно научиться с ним работать.
Следите за питанием. Эксперт советует обратить внимание на средиземноморскую диету — рацион, богатый фруктами, овощами и полезными жирами. Количество красного мяса и обработанных продуктов в меню лучше сократить.
Все виды физической активности полезны для вашего мозга. Невролог Шарр рекомендует сочетать кардиотренировки с силовыми, дополняя их упражнениями на гибкость и баланс. Такой комплекс будет стимулировать разные части мозга и провоцировать рост новых нейронов.