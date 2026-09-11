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Страна и мир «Бежали куда глаза глядят!» Как Сочи приходит в себя после атаки БЭК и что будет с бархатным сезоном

«Бежали куда глаза глядят!» Как Сочи приходит в себя после атаки БЭК и что будет с бархатным сезоном

От «Маяка» до «Приморского» — ленты, полиция и пустые шезлонги. В центре — уборщики, у набережных — зеваки

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Все центральные пляжи&nbsp;— от «Маяка» до «Приморского»&nbsp;— были оцеплены | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUВсе центральные пляжи&nbsp;— от «Маяка» до «Приморского»&nbsp;— были оцеплены | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Все центральные пляжи — от «Маяка» до «Приморского» — были оцеплены

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Вчера, 10 сентября, Сочи пережил одну из самых тревожных ночей. Безэкипажные катера атаковали прибрежную зону — пострадала пляжная инфраструктура, повреждена набережная, ранения получили 28 человек, включая двоих детей. Утро город встретил в лентах оцепления и с закрытыми пляжами. Но бархатный сезон продолжается: где-то еще убирают стекла, а где-то уже купаются и загорают. Как восстанавливается курорт после атаки — в материале наших коллег из SOCHI1.RU.

Пляжи закрыты, но люди идут

В центре Сочи весь день закрыты самые популярные пляжи — от «Маяка» до «Приморского». Все подходы к морю огорожены сигнальной лентой, дежурят сотрудники полиции. Люди всё равно подходят, просятся пройти к морю, но их направляют на другие пляжи.

— А что, на пляж нельзя? И купаться нельзя? — подходят туристы с одними и теми же вопросами.

Сотрудники вежливо объясняют, как добраться до открытых «Ривьеры» и «Светланы» — там купаться можно. Ушли туристы одни, подходят другие.

У туристов зашкаливает любопытство | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUУ туристов зашкаливает любопытство | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

У туристов зашкаливает любопытство

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Бархатный сезон в этом году получился непривычно пустым. Свободные дороги, безлюдные парки.

По данным городской администрации, Сочи принял 2,6 миллиона туристов в июне — августе 2026 года. Средняя заполняемость функционирующих средств размещения в курортный сезон составила 77,5%. Отклонение от аналогичного периода прошлого года  — около 14%.

Пустая площадь перед Морским портом | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПустая площадь перед Морским портом | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Пустая площадь перед Морским портом

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Основные причины снижения турпотока — рост цен на транспорт, частые ограничения полетов в аэропорту и тревожный фон.

На сентябрь коллективные средства размещения забронированы в среднем на 66%, на октябрь — на 45%.

На набережной — зеваки и запрет на съемку

Перед заграждением на набережной собралось много людей. Кто-то пришел купаться, а пляж закрыт, а кто-то — посмотреть, что происходит. Некоторые снимают на телефоны.

— Вы что, нельзя снимать, — одергивают таких другие присутствующие.
Никто не спорит. Убирают смартфоны в карманы.

Люди пришли посмотреть на пляжи со смотровой площадки | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUЛюди пришли посмотреть на пляжи со смотровой площадки | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Люди пришли посмотреть на пляжи со смотровой площадки

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Утром мэр Сочи Андрей Прошунин обратился в своем канале к жителям.

— Убедительно прошу воздержаться от фото- и видеосъемки последствий атаки. Помните, что каждый опубликованный вами кадр может помочь противнику в реализации его планов, — написал мэр.

Туристы, которых не пустили на пляж, смотрят на него с высоты | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUТуристы, которых не пустили на пляж, смотрят на него с высоты | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Туристы, которых не пустили на пляж, смотрят на него с высоты

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Активные работы идут на пляже: там убирают последствия ночного происшествия. По словам Андрея Прошунина, курортная инфраструктура пострадала незначительно.

 — Сейчас основное внимание уделяем безопасности сочинцев и гостей курорта, поэтому пляжи от «Маяка» до «Приморского» временно закрыты для посещения. Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ. Курортная инфраструктура пострадала незначительно, восстановить необходимо остекление и элементы фасадов. Город со своей стороны оказывает необходимое содействие, в том числе в решении вопросов, связанных со страхованием, — сообщил Прошунин.

Пляжи убраны. В ближайшее время их откроют для туристов | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПляжи убраны. В ближайшее время их откроют для туристов | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Пляжи убраны. В ближайшее время их откроют для туристов

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Кто-то сидел в туалете, кто-то искал укрытие

Остальные пляжи Сочи открыты. Те, кто не поленился и добрался до микрорайона Светлана, явно не пожалели. Вода сегодня прозрачнейшая. Бархатный сезон продолжается — люди отдыхают, набираются сил кто как может.

Пляжи по соседству с «Маяком» и «Приморским» открыты | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUПляжи по соседству с «Маяком» и «Приморским» открыты | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Пляжи по соседству с «Маяком» и «Приморским» открыты

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Между собой отдыхающие делятся пережитым. Кто-то очень испугался и всю ночь просидел в туалете, у кого-то паниковали коты и собаки. Кто-то в момент атаки был на набережной и срочно искал укрытие.

— На пляжах нет табличек, где написано, куда бежать, где укрытие. Бежали куда глаза глядят. Смотрим, люди прячутся под лестницей, и мы туда же, — рассказывает миловидная дама в шляпе.

Море было особенно спокойным и прозрачным | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RUМоре было особенно спокойным и прозрачным | Источник: Оксана Витязь / SOCHI1.RU

Море было особенно спокойным и прозрачным

Источник:

Оксана Витязь / SOCHI1.RU

28 пострадавших, включая детей

По последним данным, в результате ночных атак БЭК пострадали 28 человек, из них двое несовершеннолетних.

Глава Сочи Андрей Прошунин навестил в детской больнице 16-летнего юношу, который в момент атаки находился на набережной.

В больнице остаются подросток и трое взрослых. Их жизни ничего не угрожает | Источник: пресс-служба администрации СочиВ больнице остаются подросток и трое взрослых. Их жизни ничего не угрожает | Источник: пресс-служба администрации Сочи

В больнице остаются подросток и трое взрослых. Их жизни ничего не угрожает

Источник:

пресс-служба администрации Сочи

— Его состояние стабильное, он находится под постоянным наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь. В лечебных учреждениях остаются также трое взрослых, которые оказались в эпицентре. Их самочувствие врачи оценивают как удовлетворительное, лечение проводится в полном объеме, — сообщил Прошунин.

Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ | Источник: пресс-служба администрации СочиОграничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ | Источник: пресс-служба администрации Сочи

Ограничения будут действовать до полного устранения последствий и завершения всех необходимых работ

Источник:

пресс-служба администрации Сочи

Уголовное дело о теракте

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой безэкипажных катеров на гражданские объекты в Сочи. Удары квалифицированы по статье 205 УК РФ.

— Следователями СК России организован комплекс мероприятий по сбору доказательств и установлению конкретных лиц из числа украинских боевиков, причастных к совершению преступления. Действия киевского режима в очередной раз демонстрируют исключительный цинизм, выражающийся в нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры и мирному населению, — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Море не остыло, бархатный сезон продолжается

К выходным синоптики обещают, что в Сочи вернется почти августовская жара — до +27 °C. Тем же, кто не попал на пляж, расстраиваться не стоит: тепло еще будет. Бархатный сезон официально продлится до октября. Впереди еще как минимум три теплые недели.

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Оксана ВитязьОксана Витязь
Оксана Витязь
Журналист
Сочи Атака БЭК Курорт Сентябрь Бархатный сезон
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Комментарии
1
Гость
2 минуты
А могли бы спокойно жить...
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