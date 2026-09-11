Связь 5G заработала в России, но пока не для всех

Скоро 5G смогут пользоваться все владельцы устройств на Android Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России запустили коммерческие сети 5G. Они заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 млн человек. Об этом сообщили в Минцифры.

«По поручению президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

Услуги на базе 5G предоставляют четыре крупнейших оператора связи. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сеть запустили все четыре, а в Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле — один или два.

Уже в ближайшее время сервисами смогут пользоваться все владельцы устройств на Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple, уточнили в Минцифры.

Объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза. Поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на сети наиболее высокая.

«Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20–25%», — добавили в Минцифры.