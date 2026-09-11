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Страна и мир Связь 5G заработала в России, но пока не для всех

Связь 5G заработала в России, но пока не для всех

Доступ для пользователей некоторых смартфонов под вопросом

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Скоро 5G смогут пользоваться все владельцы устройств на Android | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU Скоро 5G смогут пользоваться все владельцы устройств на Android | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Скоро 5G смогут пользоваться все владельцы устройств на Android

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В России запустили коммерческие сети 5G. Они заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили около 10 млн человек. Об этом сообщили в Минцифры.

«По поручению президента Владимира Путина впервые в России запущены коммерческие сети связи пятого поколения. На первом этапе сервисы 5G заработали в 16 городах, доступ к высокоскоростному мобильному интернету пятого поколения получили около 10 млн человек», — говорится в сообщении ведомства в MAX.

Услуги на базе 5G предоставляют четыре крупнейших оператора связи. В Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге сеть запустили все четыре, а в Новосибирске, Казани, Самаре, Великом Новгороде, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Твери, Волгограде, Красноярске, Перми, Челябинске, Уфе и Ярославле — один или два.

Уже в ближайшее время сервисами смогут пользоваться все владельцы устройств на Android. Доступ владельцев iPhone к 5G зависит от решения корпорации Apple, уточнили в Минцифры.

Объем мобильного интернет-трафика за шесть лет вырос более чем в три раза. Поэтому развертывание 5G особенно важно для крупных городов, где нагрузка на сети наиболее высокая.

«Прорабатывается запуск технологии еще в 50 городах до конца 2026 года. На первом этапе 5G будет работать на ранее выделенных операторам частотах LTE. Это позволит увеличить пропускную способность сетей в ближайшие годы на 20–25%», — добавили в Минцифры.

Дополнительно операторы получили новые полосы в диапазоне 4,63–4,99 ГГц. Их выделили в равном объеме и бесплатно, чтобы сохранить конкуренцию и доступные тарифы.

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Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
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Комментарии
2
Гость
15 минут
Это всё ещё цветочки, ягодки будут впереди. Роскосмос обещает покрыть всю территорию России высокоскоростным заблокированным спутниковым интернетом.
Гость
21 минута
А чего передавать то будут на заблокированом инете? щаманамизулину?
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Гость
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