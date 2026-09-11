Городские огни не манят их: куда пропали светлячки и где их искать — разбираемся с биологами

Россияне всё реже замечают светлячков. Почему так происходит — разбираемся с биологами Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Многие помнят, как в детстве в летнюю ночь видели за городом или даже в парках таинственные зеленые огоньки. Это светились жуки-светляки. Сегодня россияне всё реже замечают это чудо.

MSK1.RU поговорил с биологами, чтобы выяснить, куда пропали светлячки, какова роль человека в сокращении популяции и где их еще можно наблюдать.

Почему светлячки светятся

Начнем с «детских» вопросов. Светляки — большое семейство жуков, а не один вид. Научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский пояснил, что в мире описано более 2000 видов светляков, из них около 15 встречаются на территории России. Объединяет их способность привлекать внимание светом. Зачем же он нужен? Ответ на этот вопрос кроется в ярко выраженном половом диморфизме.

«Самцы большинства видов — это нормального строения жуки с крыльями, способные летать. А самки у большинства видов не летающие, не имеющие во взрослом состоянии развитых крыльев и больше похожие на червеобразных личинок», — рассказал Марьинский.

Чтобы встретиться и продолжить род, самцам и самкам нужно найти друг друга. Самец летает в кронах деревьев, а самка ползает в лесной подстилке. Для общения у светляков в процессе эволюции появилась изящная система коммуникации. На конце брюшка у них есть специальные светящиеся органы. Они испускают свет не равномерно, а вспышками разной продолжительности. Так самцы находят самок своего вида.

Кандидат биологических наук, популяризатор науки и автор Telegram-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков рассказал, что в центральной полосе России живет обыкновенный светляк, или ивановский червячок. Свое народное название он получил из-за поверья, что впервые в году появляется в ночь на Ивана Купалу.

Глазков также подробно рассказал, как устроена жизнь этих жуков и когда россияне могут наблюдать за жизнью этих светящихся насекомых.

«В конце июня идет брачный период. Самочка светляка не умеет летать, она ползает. Она забирается на травинку, приподнимает кончик брюшка, который светится, и привлекает внимание самцов. А самцы похожи на жуков, они летают, но не светятся — светятся именно самочки. После спаривания самцы погибают, а самка откладывает около сотни яиц. Интересно, что даже яйца светляков светятся. Из яиц вылупляются червеобразные личинки-хищники. Они ползают и охотятся на улиток и слизней. Личинки тоже светятся, и увидеть их можно как раз осенью, в сентябре », — поведал популяризатор биологии Павел Глазков.

Так наш корреспондент развлекалась в юности — брала светлячка в руку и на длинной выдержке «рисовала» им на фотографии. Снято в Подмосковье. Ни один светлячок в процессе создания «картины» не пострадал Источник: Анастасия Харитонова / MSK1.RU

Искать необычных личинок стоит на старых, гнилых пнях или у болот — в общем, где в лесу лучше сохраняется влага. Они зимуют, а весной превращаются во взрослых жуков.

Почему светлячков становится меньше

В последние десятилетия во многих регионах планеты отмечают снижение численности светлячков. Вадим Марьинский подчеркнул, что проблема касается не только этих видов.

«К сожалению, сейчас проблемы у насекомых вообще», — рассказал научный сотрудник МГУ.

Снижение численности насекомых связано и с урбанизацией, и с разрушением среды обитания, и с загрязнением окружающей среды. Вадим Марьинский научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ

Рассмотрим две основные причины сокращения популяции светлячков отдельно.

Световое загрязнение

Это одна из основных угроз. Как объяснил Вадим Марьинский, у светляков коммуникация между полами построена на вспышках света. Искусственное освещение мешает самцам видеть сигналы самок.

«Для них световое загрязнение — отдельная большая проблема», — заключил эксперт.

Ученые из Университета Сассекса провели эксперимент. Они поместили самцов светлячков в лабиринт, в конце которого горел зеленый светодиод, имитирующий самку. При самом тусклом искусственном белом свете только 70% самцов смогли найти цель. А при ярком освещении этот показатель упал до 21%. Исследователи заметили, что при ярком свете светлячки двигались медленнее и дольше находились в начале лабиринта. Возможно, яркий свет заставляет их закрывать глаза.

Светлячков становится меньше. И виноват в этом человек Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

Из-за искусственной конкуренции с ночным освещением светлячки не могут размножаться. Любое освещение дезориентирует их, мешает искать добычу и нарушает процесс ухаживания.

Но мнения экспертов о масштабе проблемы расходятся. Павел Глазков считает, что световое загрязнение не так сильно влияет на светлячков, как иные факторы.

«У нас на увлажненных, заболоченных территориях, как правило, фонарей не стоит. Мы не так сильно пересекаемся в городской среде. Какой-то вред световым загрязнением мы можем нанести, но глобально нет», — высказался биолог.

Так или иначе, свой негативный вклад искусственное освещение вносит. Ученые предлагают бороться с этой проблемой так: использовать фонари, работающие в определенном спектре, которые меньше привлекают насекомых, например в красном, и направлять свет вниз, а не во все стороны.

Потеря среды обитания

Это еще один серьезный фактор. Некоторые исследователи ставят его даже выше фактора светового загрязнения.

«Светлячки любят влажные места: берега рек, озер, заболоченные территории. Если мы осушили болото, построили дорогу или дом, мы отобрали у них среду обитания. Они перестают размножаться и естественным образом умирают на этом участке», — объяснил биолог Глазков.

Эту проблему он считает основной. И собую тревогу у кандидата биологических наук вызывает благоустройство парков.

«Дикая природа любит, когда ничего не „благоустроено“. Чем участок более дикий, тем он привлекательнее для животных», — подчеркнул Глазков.

Когда всё выкашивают, подрезают, берега рек закатывают в бетон, — это нарушает среду обитания. При проектировании парков крайне важно привлекать биологов, чтобы сохранить нетронутые участки. Павел Глазков кандидат биологических наук, популяризатор биологии и автор Telegram-канала «Каждой твари по паре»

Вадим Марьинский добавил, что из-за разрушения среды обитания и светового загрязнения численность светлячков снижается во многих регионах, но пока это не приняло катастрофических масштабов. Однако за процессом нужно следить, потому что насекомые выполняют важные функции в биосфере.

Специалисты Международного союза охраны природы изучили 128 видов и выяснили, что 11% из них находятся под угрозой, а 2% — на грани исчезновения.

Можно ли увидеть светлячков сейчас

Павел Глазков успокоил любителей природы.

«Я буквально позавчера наблюдал светящихся личинок в Ленинградской области. В Московской области то же самое. Просто места изменились. Раньше люди помнили места, где жили светлячки, а теперь эти места застроили или благоустроили, и мы их не видим. Но за городом они есть», — рассказал биолог.

У нас природа уникальная и интересная. Нужно просто крутить головой вокруг себя. И сохранять ее, конечно. Павел Глазков кандидат биологических наук, популяризатор биологии и автор Telegram-канала «Каждой твари по паре»

Вадим Марьинский также выразил надежду, что человечеству удастся мирно сосуществовать с насекомыми и остановить снижение их численности.