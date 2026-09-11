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Страна и мир День, который потряс мир: 11 сентября 2001 года теракт уничтожил башни-близнецы и унес почти три тысячи жизней

День, который потряс мир: 11 сентября 2001 года теракт уничтожил башни-близнецы и унес почти три тысячи жизней

Хроника страшных событий и кадры, которые даже спустя четверть века вызывают тревогу и страх, — в видео

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Источник:

Городские медиа

11 сентября 2001 года — день, который потряс мир. 19 террористов, вооруженных канцелярскими ножами, захватили четыре самолета с пассажирами. Два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В 08:46 Boeing 767 врезался в Северную башню между 93-м и 99-м этажами. Самолет летел с полным баком — в здании сразу начался пожар. Люди с верхних этажей оказались отрезаны от выходов. Многие прыгали из окон в попытке спастись от огня и дыма. В 09:03 — прямо во время прямого эфира местной телекомпании — второй Boeing врезался в Южную башню. Третий самолет в 09:37 ударил по Пентагону. Четвертый должен был атаковать Капитолий или Белый дом, но пассажиры оказали сопротивление — самолет рухнул в поле, все на борту погибли.

В 09:59 обрушилась охваченная огнем Южная башня, через полчаса — Северная.

Погибли 2977 человек, еще 24 до сих пор числятся пропавшими без вести. Ответственность взяла на себя «Аль-Каида» (террористическая организация, деятельность запрещена на территории РФ). Взрывы в США стали самым крупным террористическим актом в истории.

ПО ТЕМЕ
Елена ВахрушеваЕлена Вахрушева
Елена Вахрушева
видеоредактор
Теракт Нью-Йорк Башни-близнецы США
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