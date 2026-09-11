День, который потряс мир: 11 сентября 2001 года теракт уничтожил башни-близнецы и унес почти три тысячи жизней

11 сентября 2001 года — день, который потряс мир. 19 террористов, вооруженных канцелярскими ножами, захватили четыре самолета с пассажирами. Два из них направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

В 08:46 Boeing 767 врезался в Северную башню между 93-м и 99-м этажами. Самолет летел с полным баком — в здании сразу начался пожар. Люди с верхних этажей оказались отрезаны от выходов. Многие прыгали из окон в попытке спастись от огня и дыма. В 09:03 — прямо во время прямого эфира местной телекомпании — второй Boeing врезался в Южную башню. Третий самолет в 09:37 ударил по Пентагону. Четвертый должен был атаковать Капитолий или Белый дом, но пассажиры оказали сопротивление — самолет рухнул в поле, все на борту погибли.