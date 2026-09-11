Поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых сворачиваются? Волонтеры приняли решение

Привлекать большое количество волонтеров для поиска больше не будут Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых сокращаются. Пропавших продолжат искать, однако в меньшем масштабе, заявил глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их маленькая дочь — пропала 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Тогда они отправились в поход на один день: приехали на машине, припарковались и ушли в лес. После этого членов семьи никто не видел. Масштабные поиски не дали никаких результатов. В рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении допросили десятки человек. Рассматривают сразу несколько версий, среди которых есть и совершенно неожиданные, например, что они сбежали в другую страну. История продолжает обрастать слухами и домыслами. Все подробности об этом мы собираем в отдельном сюжете.

«За этот год что было сделано: отфотографирована вся гора, отфотографирована с беспилотника. <…> И через нейросеть прогнали все снимки, нашли точки интереса. К ним сходили, всё проверили, все посмотрели. В некоторых местах найдены артефакты, которые действительно интересные — и нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть их на сегодняшний день», — рассказал Григорий Сергеев ТАСС.

Однако продолжать масштабные поиски на данный момент не планируют. По требованию силовых структур задействовать большое количество добровольцев больше не будут.

«Точно совершенно какие-то процессы будут продолжаться. И следствие еще идет. <…> Но работа не прекращалась. Понятно, что она перестала носить ежедневный характер», — уточнил он.

По мнению главы отряда, решение силовиков о сокращении поисков оправдано, так как они осложнены непростым рельефом и обилием диких животных. Но пока сделано не всё возможное, чтобы полностью прекратить старания.