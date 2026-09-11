НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+13°C

Сейчас в Ярославле
Погода+13°

пасмурно, дождь

ощущается как +12

3 м/c,

зап.

 749мм 94%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,35
EUR 98,29
Вернули троллейбусы
Снос бараков ради застройки
Ярославль из Лего
О ночных налетах по России
Где провести роскошный корпоратив
Новый офисный центр
Где есть бензин
Когда дом признают аварийным
Переехали в США
Происшествия Поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых сворачиваются? Волонтеры приняли решение

Поиски пропавшей в тайге семьи Усольцевых сворачиваются? Волонтеры приняли решение

В «ЛизаАлерт» указали на то, что за год было сделано очень много

181
Привлекать большое количество волонтеров для поиска больше не будут | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUПривлекать большое количество волонтеров для поиска больше не будут | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Привлекать большое количество волонтеров для поиска больше не будут

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Поиски пропавшей в тайге Красноярского края семьи Усольцевых сокращаются. Пропавших продолжат искать, однако в меньшем масштабе, заявил глава отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей, его 48-летняя жена Ирина и их маленькая дочь — пропала 28 сентября 2025 года в Кутурчинском Белогорье Красноярского края. Тогда они отправились в поход на один день: приехали на машине, припарковались и ушли в лес. После этого членов семьи никто не видел. Масштабные поиски не дали никаких результатов. В рамках расследования уголовного дела о безвестном исчезновении допросили десятки человек. Рассматривают сразу несколько версий, среди которых есть и совершенно неожиданные, например, что они сбежали в другую страну. История продолжает обрастать слухами и домыслами. Все подробности об этом мы собираем в отдельном сюжете.

«За этот год что было сделано: отфотографирована вся гора, отфотографирована с беспилотника. <…> И через нейросеть прогнали все снимки, нашли точки интереса. К ним сходили, всё проверили, все посмотрели. В некоторых местах найдены артефакты, которые действительно интересные — и нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть их на сегодняшний день», — рассказал Григорий Сергеев ТАСС.

Однако продолжать масштабные поиски на данный момент не планируют. По требованию силовых структур задействовать большое количество добровольцев больше не будут.

«Точно совершенно какие-то процессы будут продолжаться. И следствие еще идет. <…> Но работа не прекращалась. Понятно, что она перестала носить ежедневный характер», — уточнил он.

По мнению главы отряда, решение силовиков о сокращении поисков оправдано, так как они осложнены непростым рельефом и обилием диких животных. Но пока сделано не всё возможное, чтобы полностью прекратить старания.

«Всегда мы видим, что еще здесь надо, еще здесь надо, еще здесь надо. И мы будем пытаться доделывать то, что не доделали», — отметил Сергеев.

ПО ТЕМЕ
Мария ФилипповаМария Филиппова
Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Усольцевы Красноярский край ЛизаАлерт
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
59 минут
Сколько и кому они задолжали!? Почему о них столько разговоров?
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кореш на час»: что такое нытинг и стоит ли отдавать за него десятки тысяч рублей
Ярослав Пронин
Психолог-консультант, магистр психологии
Мнение
«Какие пейзажи — невероятно». Турист рассказал, почему нужно съездить в российский город, где горы — рядом с домами
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Продажная девка империализма. 1 сентября дети принесли домой учебники по истории и родители ахнули
Денис Лебедев
Мнение
Рыбный день возвращается: Роспотребнадзор изменил рацион в школьных столовых, но есть нюанс
Евгения Новикова
Мнение
«Думала, как украсть конфету и не помереть со стыда». Мать-одиночка построила бизнес на уборке чужих могил
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем