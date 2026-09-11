«Даже душем пользоваться не умеют!»: крик души председателя ТСЖ о бестолковости жильцов домов

Жильцов много, а председатель ТСЖ один Источник: сгенерировано искусственным интеллектом

Перекрыли воду перед отъездом в отпуск? А ваши соседи — нет! Именно поэтому кое-кто однажды проснется не от будильника, а от того, что с потолка капает новенький ремонт. Устав от «бытовой инвалидности» жильцов, председатель одного из самарских ТСЖ рассказал корреспонденту 63.RU, что его жутко бесит в работе. Имя и фамилию попросил не указывать: ему еще жить и работать с его «подопечными». Далее — от первого лица.

«Жильцы не знают, в какую сторону кран поворачивать»

Меня как председателя ТСЖ угнетает даже не столько несоблюдение правил благоустройства, сколько элементарная бытовая безграмотность жильцов. Большинство понятия не имеет, как устроены трубы в их собственных квартирах. Уже несколько месяцев я бьюсь с одной и той же проблемой: люди не вникают, как работают краны, где перекрывается вода и что делать в аварийной ситуации.

Возьмем, к примеру, шаровый кран на стояке. Это простая вещь: повернул ручку — перекрыл воду или отопление. Но когда случается потоп, выясняется, что жильцы не знают, в какую сторону его поворачивать… Но это ведь глупость! Если в одну не вертится, очевидно же, — поверните в другую! Итог: драгоценное время уходит на звонки мне, вода заливает соседей снизу, страдает отделка, портится имущество.

Самое нелепое — позиция «я не знал» и «ой, а как же так?» Люди ведут себя безответственно, думая, что коммуникации дома — чужая забота. Особенно поражает, когда так ведут себя собственники квартир, которые сдают их в аренду. Им, казалось бы, должно быть не всё равно, но многие вообще не следят за тем, как ведут себя квартиранты.

К счастью, есть и ответственные жильцы. Они страхуют квартиры, следят за состоянием труб, меняют изношенные детали.

Чтобы в доме был порядок, нужно, чтобы каждый понимал: его бездействие может обернуться большой бедой не только для него, но и для всех соседей. председатель одного из ТСЖ Самары

Есть и те, кто воспринимает многоквартирный дом своеобразным общежитием: можно бросить мусор на лестнице, плюнуть под ноги, свалить старую мебель у мусоропровода — и ничего, вроде как никто не пострадает. Особенно этим грешат молодые люди. Им кажется, что общие зоны и инженерные сети — это не их забота, а чья-то чужая.

Понятно, дело не в возрасте, а в воспитании и отношении. Их позиция потребительская: я заплатил, значит, мне все должны — прибрать, починить, заменить. А вникать в то, сколько реально стоят услуги, из чего складывается тариф и за что мы платим, никто не хочет. Сравнивать квитанции, контролировать расходы — это слишком сложно.

И при этом все ждут, что кто-то прибежит и решит любую проблему, но сами не готовы потратить ни минуты своего времени, ни копейки сверх обязательного минимума. Такое отношение меня, конечно, огорчает. Но, знаете, я всё равно продолжаю верить, что сознательных людей больше.

Тяжелая это работа — ТСЖ возглавлять Источник: сгенерировано искусственным интеллектом

«Не буду платить, и всё»

Есть ли четкие правила жизни в многоквартирном доме, которые люди почему-то забывают? Самые простые и очевидные. Например, правило «получил услугу — заплати за нее». Ты получаешь свет, воду, отопление, содержание общего имущества. Всё это стоит денег, и у каждого собственника есть обязанность вовремя вносить плату.

Но многие этим пренебрегают. Кто-то говорит: «Не буду платить, и всё», кто-то откладывает на потом, ссылается на забывчивость, а есть и те, кто делает это сознательно, с вызовом. Такое поведение уже переходит в разряд злостного нарушения, и с ними приходится бороться через разбирательства и долгие переписки. Долги копятся, и мы вынуждены каждый месяц проводить беседы, напоминать, уговаривать. Если не помогает — подаем в суд.

Займет минуту, а спасет от больших проблем

Сейчас в лифтах нашего дома развешаны памятки с основными правилами безопасности перед длительным отъездом, но, видимо, не все их читают. Продублирую самое важное:

Первое — вода. У каждого в доме есть стояки с горячей и холодной водой. От стояка к смесителям идет гибкая подводка — это резиновый шланг в металлической оплетке. Его легко закрутить даже руками, без инструмента. Но со временем резина стареет, оплетка изнашивается, и подводка теряет надежность. И самое коварное: она может лопнуть даже в тот момент, когда вы не пользуетесь краном, просто от давления в системе. И тогда вода хлынет потоком. Второе — электричество. Люди уезжают в другие города и оставляют в розетках зарядки, тонометры, микроволновки, даже включенные удлинители. Да, в отношении пожарной безопасности современная электропроводка стала надежнее, но никто не застрахован от скачков напряжения или короткого замыкания в дешевом адаптере. Зачем рисковать? Третье — гигиенический душ. Представьте себе, некоторые просто не умеют им правильно пользоваться! Обязательно выключайте подачу воды в лейку, затем — закрывайте кран смесителя (это перекроет подачу воды в шланг). Почему так? Если оставить смеситель открытым, вода будет давить на резиновые уплотнители в шланге и механизме лейки. Из-за этого прокладки быстрее износятся, появятся подтеки. В худшем случае шланг может лопнуть, поэтому после каждого использования душа необходимо сливать оставшуюся в нем воду.

А вы перекрываете воду и обесточиваете электроприборы, когда уезжаете? Да, обязательно Время от времени, если не забуду Нет. А зачем?