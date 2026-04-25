«У всех, кто получил 100 баллов, есть кое-что общее». Как сдать ЕГЭ на максимум: отвечает репетитор

По статистике, меньше 1% выпускников сдает ЕГЭ на 100 баллов Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для большинства выпускников сдача ЕГЭ — самый важный и ответственный момент за всю их школьную жизнь. Неудивительно: от набранных баллов зависит возможность поступить в престижные вузы на востребованные и желанные специальности.

Пожалуй, каждый хоть раз задавался вопросом: как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Ведь это не просто отличный, но самый высокий результат. Об этом в своей колонке для MSK1.RU рассказал Семен Саблин — репетитор по математике и обществознанию. Уже 11 лет Семен готовит учеников к государственным экзаменам. Далее — прямая речь.

Что такое 100 баллов на ЕГЭ

В школьной системе пятерка — это норма, а все остальные оценки — какие-то формы отклонения от нее. В ЕГЭ — не так, 100 баллов это не норма, а сильнейший 1% от всех. Это подтверждается и статистикой Рособрнадзора, каждый год стобалльников — 0,6–1,3% от всех выпускников. Дело в том, что шкала перевода первичных баллов в стобалльную систему постоянно меняется, она калибруется под сложность варианта, изменения в структуре экзамена и статистику прошлых лет.

По статистике Рособрнадзора, сложнее всего набрать 100 баллов по обществознанию и биологии, проще всего — по русскому. Семен Саблин репетитор по математике и обществознанию

По математике можно получить 100, набрав лишь 30 из 32 первичных баллов — это уже настолько редкий результат, что тоже оценивается в сто баллов.

Отчасти, эта разница связана с различиями в логике подготовки по разным предметам.

Обществознание и история переполнены теорией и вариативностью заданий, помнить всё и быть готовым ко всему в моменте — почти нереально.

Математика и информатика требуют навыка решения сложных, но конкретных задач.

Русский, литература и английский больше требуют навыка попадания в шаблон.

Физика, биология, химия, география требуют и знания теории, и умения решать конкретные задачи.

Получить сто баллов проще, когда вы сдаете предметы с одной логикой подготовки — готовиться по четырем разным системам одинаково хорошо вряд ли удастся.

Чем стобалльники отличаются от других выпускников

Я, исходя из своего опыта, выделяю несколько признаков, по которым понимаю, что у человека есть потенциал сдать ЕГЭ на 100 баллов. Во-первых, он обладает мощнейшей базой в предмете (тут я не удивлю), может писать на 80+ баллов уже в начале подготовки.

Во-вторых, это доведение до автоматизма решения большинства задач. Рекомендации ФИПИ по времени выполнения заданий первой части ЕГЭ по профильной математике — от 55 минут до 1 часа 55 минут, в зависимости от уровня подготовки. У меня был случай, когда ученик решил все 12 заданий за 8 минут, это рекорд (правильно было только 10 из 12, правда). Это похоже на второй тур в телеигре «Самый умный», если помните, где некоторые гении умудрялись ответить на 25 вопросов менее чем за минуту, а зритель не успевал ни слушать, ни читать, не понимать — у ведущей просто заканчивались вопросы.

Кроме выигрыша во времени, автоматизм еще позволяет не тратить ресурсы на переключение «режимов». Ребятам, которые сфокусированы на второй части, более сложных заданиях, бывает трудно выйти из «сложной» модальности и думать над простой задачей, они ищут подвох и не видят очевидного решения в одно действие. Поэтому лучше научиться делать такие задания, не раздумывая.

Задача репетитора при подготовке стобалльника — не объяснять базу, а систематизировать знания и процесс подготовки, дисциплинировать ученика Источник: Артем Устюжанин / E1.RU

Дальше множество софт-скиллов, которые повышают общую когнитивную эффективность стобалльника. Навык самопроверки , чтобы побороть невнимательность. Умение деконструировать и понимать условие . Насмотренность за счет сотен вариантов и тысяч решенных заданий. Прокачанная память, выносливость и умение собираться в нужный момент .

Насчет последнего: есть два типа поведения — те, кто в стрессе выдает результат лучше своего среднего («Clutch performance»), и те, кто наоборот — хуже («Choking under pressure» — буквально «захлебывающиеся под давлением»). Очевидно, что большинство стобалльников будут относиться к первому типу.

Тем не менее, согласно психологическому принципу Йеркса — Додсона, слишком высокая мотивация при сложной задаче скорее мешает ее достижению — растет уровень напряжения и волнения. Всегда надо быть готовым к тому, что не получится.

Средний результат пробников у любого выпускника всегда ниже сотни, а потому любой стобалльник — это человек, который не только пахал, но и которому улыбнулась удача. Семен Саблин репетитор по математике и обществознанию

Как подготовиться на 100 баллов

Готовиться на сто баллов, значит, брать полноценную вторую смену, каждый день это часы дополнительных занятий. Я сам не был стобалльником в школе, решить ЕГЭ на 100 баллов я смог даже не на первый год преподавания. Можно представить, сколько времени у меня ушло на это, а выпускнику надо подготовиться за один-два года. Счет заданий пойдет на сотни и тысячи. Будьте готовы, что даже один предмет готовить так будет крайне сложно, два — почти нереально, и у вас наверняка не будет времени заниматься чем-то еще.

Если вы учитесь в специальной школе или профильном классе в хорошей школе — возможно, удастся обойтись без репетитора, но скорее всего нет. И задача репетитора здесь другая: не рассказывать с нуля, не искать и закрывать пробелы в знаниях, а контролировать, корректировать, дисциплинировать.

Когда ко мне пришел первый ученик с потенциалом на сто баллов, я чувствовал себя странно: ненужным, что ли. Казалось, он уже всё знал, мне нечему было его учить. Но задача репетитора тут — быть вторым пилотом при начинающем, но старшем пилоте.

Усилий, чтобы получить не 90, а 100, надо в разы больше, чем чтобы с 45 подняться до 90 . В общем, если вы знакомы со стобалльником, идите и обнимите его, он проделал невероятную работу.

А теперь — обещанные чек-листы и гайды.

Как выбрать репетитора для подготовки на 100 баллов?

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Специализация — высокобалльники . Его роль — не давать базу, которая у вас уже должна быть, а контролировать и корректировать.

Есть опыт подготовки 100-балльников (который вы сможете как-то проверить, не только его слова).

Просто высокий уровень (опыт от 5 лет, отличное знание критериев проверки и шаблонов ответов и оформления, хорошо объясняет и находит ошибки, видит их причины и умеет с ними работать). Увы, вы это поймете, только поработав с этим репетитором, либо если есть знакомые, которым вы доверяете и которые занимались с ним ранее.

Требовательность и жесткость . Он должен стать для вас «контролирующим родителем», на дружелюбии и комфорте в этом случае вы далеко не уедете. No pain, no gain (под лежачий камень вода не течет) — как говорят американцы.

Предлагает вам понятную систему, как вы сможете прийти к результату: план, методы контроля прогресса. Но он не обещает довести вас, а поддерживает именно вашу субъектность и ответственность.

Кому по силам сдать на 100?

Если мы говорим о подготовке в рамках 11-го класса, то:

уровень 80–90 в начале года;

база закрыта почти полностью;

есть дисциплина и мотивация;

человек готов работать ежедневно и много.

Чек-лист по подготовке

Написать весь вариант в условиях, максимально приближенных к экзаменационным. Провести разбор ошибок, выявить их причины: в конкретных типах заданий — незнание формата («не знаю» или «знаю, но не умею применить»), невнимательность (и прочие «глупые потери»). Определить стратегию: в каком порядке и за какие сроки будете закрывать пробелы. Довести все базовые задания до автоматизма. Критерий: решение 1 части на полный балл за минимальное время без перепроверки. Запомнить базовые подтипы заданий 2 части и алгоритм их решений, научиться узнавать подтип «с первого взгляда». Лучше отдавать выполненные задания на внешнюю и строгую проверку, для этого скорее всего будет нужен репетитор. Постоянные пробники (целые варианты): решить → проверить → классифицировать ошибку → устранить причину → решить аналог. Пока ошибка не перестала повторяться, дальше не идем. Советую вести журнал ошибок. Прокачивать побочные, но важные навыки. Боремся с невнимательностью, повышаем скорость, учимся деконструировать условия задачи, повышаем насмотренность решений и условий, тренируем навык самопроверки, память и психологическую устойчивость, выносливость, умение входить в рабочее состояние.

Семён Саблин