НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +23

0 м/c,

 753мм 64%
Подробнее
2 Пробки
USD 73,26
EUR 85,28
Выгнали с ЕГЭ
Перевернулся автобус с туристами
Где отдохнуть этим летом
Судьба легендарных заброшек
Как отметить свадьбу в Ярославле
Надвигается шторм
Умер капитан полиции
Афиша на неделю
Где и когда пройдет «Пир на Волге»
Образование Фоторепортаж «Не мыться за день до и в день экзамена»: школьники Ярославля — о подготовке к самому важному ЕГЭ

«Не мыться за день до и в день экзамена»: школьники Ярославля — о подготовке к самому важному ЕГЭ

Побывали на экзамене в школе № 59

234
«Не мыться за день до и в день экзамена»: школьники Ярославля — о подготовке к самому важному ЕГЭ | Источник: Александр Куренной / 76.RU «Не мыться за день до и в день экзамена»: школьники Ярославля — о подготовке к самому важному ЕГЭ | Источник: Александр Куренной / 76.RU
Источник:

Александр Куренной / 76.RU

8 июня по всей России прошёл единый государственный экзамен по математике (базовый и профильный уровни). Он считается одним из самых важных и сложных. Кто-то готовится к нему целый год (а то и больше), другие — надеются на удачу.

Мы посетили школу № 59 на улице Серго Орджоникидзе, 35А в Ярославле и пообщались с учениками об экзаменах, подготовке к ним и будущем.

После 11-го класса обязательными являются два экзамена ЕГЭ — русский язык и математика (базового или профильного уровня). Остальные предметы выпускники выбирают в зависимости от направлений, на которые планируют поступать после школы.

В базовый уровень ЕГЭ по математике входит 21 задание с кратким ответом, минимальный порог — 7 баллов (оценка «3» в аттестате). В профильный уровень входит 19 заданий, 7 из которых требуют развёрнутого решения. Для поступления в университет по математическому профилю требуется результат профильного уровня ЕГЭ.

Ученики собираются перед входом на территорию школы | Источник: Александр Куренной / 76.RUУченики собираются перед входом на территорию школы | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ученики собираются перед входом на территорию школы

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Школа находится в Заволжском районе Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RUШкола находится в Заволжском районе Ярославля | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Школа находится в Заволжском районе Ярославля

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Вещи, которые запрещено проносить на экзамен, оставляют в специально отведённой комнате | Источник: Александр Куренной / 76.RUВещи, которые запрещено проносить на экзамен, оставляют в специально отведённой комнате | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вещи, которые запрещено проносить на экзамен, оставляют в специально отведённой комнате

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Выпускники проходят контрольный пункт | Источник: Александр Куренной / 76.RUВыпускники проходят контрольный пункт | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Выпускники проходят контрольный пункт

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Так и не скажешь, что это очередь на экзамен | Источник: Александр Куренной / 76.RUТак и не скажешь, что это очередь на экзамен | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так и не скажешь, что это очередь на экзамен

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Одни выбирают в день ЕГЭ деловой стиль, другие&nbsp;— повседневный | Источник: Александр Куренной / 76.RUОдни выбирают в день ЕГЭ деловой стиль, другие&nbsp;— повседневный | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одни выбирают в день ЕГЭ деловой стиль, другие — повседневный

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Приметы для успешной сдачи от школьников

Некоторые выпускники идут на экзамен с понимаем того, какой результат хотят получить.

«Из экзаменов, помимо обязательных русского языка и математики, я выбрала литературу и обществознание. На сегодняшнем экзамене планирую набрать 12 баллов из 21. Пока не определилась, куда буду в дальнейшем поступать — есть много вариантов», — рассказала Александра.

«На сегодняшнем экзамене планирую набрать 20 баллов из 21. К математике подготовилась за один день и в приметы никакие не верю», — рассказала корреспонденту 76.RU Виктория.

А кто-то надеется на удачу, пытаясь приманить её разными способами.

«Ходить на каждый экзамен в одной и той же одежде, не мыться за день до экзамена и в день экзамена — это приметы, в которые я верю», — поделилась Алина.

Единственная примета, в которую я верю, — это то, что перед экзаменом нужно послушать песни Джастина Бибера.

Полина

Ученица школы № 59 в Ярославле

«К этому экзамену готовился с сентября с репетиторами, рассчитываю сдать хотя бы на 80 баллов из 100. Монеточка под пяточку — обязательная примета, которую я соблюдаю. Моя основная цель — поступить в Вологодский институт права и экономики», — рассказал Владимир.

На досках в кабинетах инструкция, как заполнять бланки | Источник: Александр Куренной / 76.RUНа досках в кабинетах инструкция, как заполнять бланки | Источник: Александр Куренной / 76.RU

На досках в кабинетах инструкция, как заполнять бланки

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В школе сегодня довольно душно, поэтому некоторые выпускники используют паспорта вместо вееров | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ школе сегодня довольно душно, поэтому некоторые выпускники используют паспорта вместо вееров | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В школе сегодня довольно душно, поэтому некоторые выпускники используют паспорта вместо вееров

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Окна открыты, можно подышать свежим воздухом | Источник: Александр Куренной / 76.RUОкна открыты, можно подышать свежим воздухом | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Окна открыты, можно подышать свежим воздухом

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

У большинства ребят отличное настроение! | Источник: Александр Куренной / 76.RUУ большинства ребят отличное настроение! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

У большинства ребят отличное настроение!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Выпускницы охотно позируют перед камерой | Источник: Александр Куренной / 76.RUВыпускницы охотно позируют перед камерой | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Выпускницы охотно позируют перед камерой

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Ученики подходят к своим аудиториям | Источник: Александр Куренной / 76.RUУченики подходят к своим аудиториям | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ученики подходят к своим аудиториям

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Многие обсуждают предстоящий экзамен | Источник: Александр Куренной / 76.RUМногие обсуждают предстоящий экзамен | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие обсуждают предстоящий экзамен

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

К экзамену готов! | Источник: Александр Куренной / 76.RUК экзамену готов! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

К экзамену готов!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

А в таких нарядах можно после экзамена сразу на пляж | Источник: Александр Куренной / 76.RUА в таких нарядах можно после экзамена сразу на пляж | Источник: Александр Куренной / 76.RU

А в таких нарядах можно после экзамена сразу на пляж

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В аудиториях тревога уже подступает | Источник: Александр Куренной / 76.RUВ аудиториях тревога уже подступает | Источник: Александр Куренной / 76.RU

В аудиториях тревога уже подступает

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Но всегда есть способ отвлечься и снять напряжение | Источник: Александр Куренной / 76.RUНо всегда есть способ отвлечься и снять напряжение | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но всегда есть способ отвлечься и снять напряжение

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Во время экзамена разрешается выйти из аудитории, чтобы попить воды или перекусить | Источник: Александр Куренной / 76.RUВо время экзамена разрешается выйти из аудитории, чтобы попить воды или перекусить | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во время экзамена разрешается выйти из аудитории, чтобы попить воды или перекусить

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Находясь в кабинете, школьники выглядят более сосредоточенными | Источник: Александр Куренной / 76.RUНаходясь в кабинете, школьники выглядят более сосредоточенными | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Находясь в кабинете, школьники выглядят более сосредоточенными

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

Желаем высоких баллов всем сдающим! | Источник: Александр Куренной / 76.RU Желаем высоких баллов всем сдающим! | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Желаем высоких баллов всем сдающим!

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

ПО ТЕМЕ
Александр КуреннойАлександр Куренной
Александр Куренной
ЕГЭ Экзамен Школа Примета
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
58 минут
да да главное всегда при любом раскладе не мыться и не есть мясо горячей воды и денег на мясо у большинства всё равно нет традиционные ценности блин
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Психолог назвала восемь признаков эмоционального выгорания. Проверьте, есть ли они у вас
Татьяна Швецова
Мнение
Супруги потратили 100 тысяч на семейного психотерапевта. Зачем и помогло ли это отношениям?
Анонимный автор
Мнение
Кругом тайга и дикие олени. Как дешево отдохнуть в дорогущей Белокурихе и кому точно стоит туда поехать: личный опыт
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
Всё уходит на аренду и зарплаты? Предпринимательница открыто показала, сколько зарабатывает на бизнесе в ТРЦ
Анна Остапова
Бизнес
Мнение
Атмосферная провинция с вкусными калачами: что стоит увидеть в Коломне
Юрий Скородумов
Корреспондент
Рекомендуем