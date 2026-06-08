«Не мыться за день до и в день экзамена»: школьники Ярославля — о подготовке к самому важному ЕГЭ

8 июня по всей России прошёл единый государственный экзамен по математике (базовый и профильный уровни). Он считается одним из самых важных и сложных. Кто-то готовится к нему целый год (а то и больше), другие — надеются на удачу.
Мы посетили школу № 59 на улице Серго Орджоникидзе, 35А в Ярославле и пообщались с учениками об экзаменах, подготовке к ним и будущем.
После 11-го класса обязательными являются два экзамена ЕГЭ — русский язык и математика (базового или профильного уровня). Остальные предметы выпускники выбирают в зависимости от направлений, на которые планируют поступать после школы.
В базовый уровень ЕГЭ по математике входит 21 задание с кратким ответом, минимальный порог — 7 баллов (оценка «3» в аттестате). В профильный уровень входит 19 заданий, 7 из которых требуют развёрнутого решения. Для поступления в университет по математическому профилю требуется результат профильного уровня ЕГЭ.
Приметы для успешной сдачи от школьников
Некоторые выпускники идут на экзамен с понимаем того, какой результат хотят получить.
«Из экзаменов, помимо обязательных русского языка и математики, я выбрала литературу и обществознание. На сегодняшнем экзамене планирую набрать 12 баллов из 21. Пока не определилась, куда буду в дальнейшем поступать — есть много вариантов», — рассказала Александра.
«На сегодняшнем экзамене планирую набрать 20 баллов из 21. К математике подготовилась за один день и в приметы никакие не верю», — рассказала корреспонденту 76.RU Виктория.
А кто-то надеется на удачу, пытаясь приманить её разными способами.
«Ходить на каждый экзамен в одной и той же одежде, не мыться за день до экзамена и в день экзамена — это приметы, в которые я верю», — поделилась Алина.
Единственная примета, в которую я верю, — это то, что перед экзаменом нужно послушать песни Джастина Бибера.
«К этому экзамену готовился с сентября с репетиторами, рассчитываю сдать хотя бы на 80 баллов из 100. Монеточка под пяточку — обязательная примета, которую я соблюдаю. Моя основная цель — поступить в Вологодский институт права и экономики», — рассказал Владимир.