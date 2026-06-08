«Не мыться за день до и в день экзамена»: школьники Ярославля — о подготовке к самому важному ЕГЭ

Источник: Александр Куренной / 76.RU

8 июня по всей России прошёл единый государственный экзамен по математике (базовый и профильный уровни). Он считается одним из самых важных и сложных. Кто-то готовится к нему целый год (а то и больше), другие — надеются на удачу.

Мы посетили школу № 59 на улице Серго Орджоникидзе, 35А в Ярославле и пообщались с учениками об экзаменах, подготовке к ним и будущем.

После 11-го класса обязательными являются два экзамена ЕГЭ — русский язык и математика (базового или профильного уровня). Остальные предметы выпускники выбирают в зависимости от направлений, на которые планируют поступать после школы.



В базовый уровень ЕГЭ по математике входит 21 задание с кратким ответом, минимальный порог — 7 баллов (оценка «3» в аттестате). В профильный уровень входит 19 заданий, 7 из которых требуют развёрнутого решения. Для поступления в университет по математическому профилю требуется результат профильного уровня ЕГЭ.

Ученики собираются перед входом на территорию школы Источник: Александр Куренной / 76.RU

Школа находится в Заволжском районе Ярославля Источник: Александр Куренной / 76.RU

Вещи, которые запрещено проносить на экзамен, оставляют в специально отведённой комнате Источник: Александр Куренной / 76.RU

Выпускники проходят контрольный пункт Источник: Александр Куренной / 76.RU

Так и не скажешь, что это очередь на экзамен Источник: Александр Куренной / 76.RU

Одни выбирают в день ЕГЭ деловой стиль, другие — повседневный Источник: Александр Куренной / 76.RU

Приметы для успешной сдачи от школьников

Некоторые выпускники идут на экзамен с понимаем того, какой результат хотят получить.

«Из экзаменов, помимо обязательных русского языка и математики, я выбрала литературу и обществознание. На сегодняшнем экзамене планирую набрать 12 баллов из 21. Пока не определилась, куда буду в дальнейшем поступать — есть много вариантов», — рассказала Александра.

«На сегодняшнем экзамене планирую набрать 20 баллов из 21. К математике подготовилась за один день и в приметы никакие не верю», — рассказала корреспонденту 76.RU Виктория.

А кто-то надеется на удачу, пытаясь приманить её разными способами.

«Ходить на каждый экзамен в одной и той же одежде, не мыться за день до экзамена и в день экзамена — это приметы, в которые я верю», — поделилась Алина.

Единственная примета, в которую я верю, — это то, что перед экзаменом нужно послушать песни Джастина Бибера. Полина Ученица школы № 59 в Ярославле

«К этому экзамену готовился с сентября с репетиторами, рассчитываю сдать хотя бы на 80 баллов из 100. Монеточка под пяточку — обязательная примета, которую я соблюдаю. Моя основная цель — поступить в Вологодский институт права и экономики», — рассказал Владимир.

На досках в кабинетах инструкция, как заполнять бланки Источник: Александр Куренной / 76.RU

В школе сегодня довольно душно, поэтому некоторые выпускники используют паспорта вместо вееров Источник: Александр Куренной / 76.RU

Окна открыты, можно подышать свежим воздухом Источник: Александр Куренной / 76.RU

У большинства ребят отличное настроение! Источник: Александр Куренной / 76.RU

Выпускницы охотно позируют перед камерой Источник: Александр Куренной / 76.RU

Ученики подходят к своим аудиториям Источник: Александр Куренной / 76.RU

Многие обсуждают предстоящий экзамен Источник: Александр Куренной / 76.RU

К экзамену готов! Источник: Александр Куренной / 76.RU

А в таких нарядах можно после экзамена сразу на пляж Источник: Александр Куренной / 76.RU

В аудиториях тревога уже подступает Источник: Александр Куренной / 76.RU

Но всегда есть способ отвлечься и снять напряжение Источник: Александр Куренной / 76.RU

Во время экзамена разрешается выйти из аудитории, чтобы попить воды или перекусить Источник: Александр Куренной / 76.RU

Находясь в кабинете, школьники выглядят более сосредоточенными Источник: Александр Куренной / 76.RU