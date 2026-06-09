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Образование Четверых учеников удалили с ОГЭ по русскому языку в Ярославской области: причина

Четверых учеников удалили с ОГЭ по русскому языку в Ярославской области: причина

Публикуем информацию от Минобра

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В Ярославской области с ОГЭ по русскому языку удалили четверых учеников | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославской области с ОГЭ по русскому языку удалили четверых учеников | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославской области с ОГЭ по русскому языку удалили четверых учеников

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

9 июня в Ярославской области с ОГЭ по русскому языку выгнали четверых 9-классников. Этот экзамен является одним из 2 обязательных.

«Зарегистрировано 14 146 человек, из них: ОГЭ — 12 983 человека, ГВЭ — 1163 человека», — прокомментировали в Минобре.

В регионе было открыто 162 пункта проведения экзамена, на которых работали 302 общественных наблюдателя.

Результаты ОГЭ по русскому языку будут известны не позднее 22 июня.

Как сообщили 76.RU в пресс-службе Министерства образования, четверых школьников удалили с экзамена из-за 2 телефонов и 2 шпаргалок.

Чем отличается ОГЭ и ГВЭ

ОГЭ — основной государственный экзамен. Это форма государственной итоговой аттестации (ГИА) за курс основного общего образования в России. ГВЭ — государственный выпускной экзамен. Это форма итоговой аттестации для определенных категорий учащихся, которая позволяет пройти проверку знаний в упрощенном формате с учетом особенностей здоровья или условий обучения.

Напомним, пора экзаменов сейчас в самом разгаре. С ОГЭ по математике — еще одного обязательного после 9-го класса — выгнали семерых учеников.

Ранее мы рассказывали, когда ярославские школьники узнают результаты. А также публиковали советы диетологов, что есть перед экзаменами, чтобы набрать больше баллов.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
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