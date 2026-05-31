НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Ярославле
Погода+10°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +9

0 м/c,

 749мм 87%
Подробнее
1 Пробки
USD 71,02
EUR 82,64
Где смотреть салют
День города: онлайн
Где россияне отдыхают в 2026 году?
История появления книжной лавки Швецова
Как отметить свадьбу в Ярославле
Лига чемпионов «ПСЖ» — «Арсенал»
Зарплаты хоккеистов
Рецензия на сериал «Когда горит огонь»
Пять лет назад не стало Яна Левина
Здоровье Что есть перед ЕГЭ, чтобы набрать больше баллов и избежать стресса: советы для выпускников

Что есть перед ЕГЭ, чтобы набрать больше баллов и избежать стресса: советы для выпускников

Перечислили продукты, от которых лучше отказаться

93
На завтрак перед экзаменом лучше съесть овсянку с кусочком масла и яйцо | Источник: Дарья Селенская / Городские медиаНа завтрак перед экзаменом лучше съесть овсянку с кусочком масла и яйцо | Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

На завтрак перед экзаменом лучше съесть овсянку с кусочком масла и яйцо

Источник:

Дарья Селенская / Городские медиа

Школьникам перед сдачей ЕГЭ следует позаботиться о своем рационе и здоровом завтраке, который включает медленные углеводы, белок и немного жира. Несколько продуктов помогут набрать больше баллов на экзамене и избежать стресса. Но есть и те, от которых лучше отказаться. Подробнее в этом вопросе разбираемся в материале.

Что лучше есть перед ЕГЭ

Есть принцип здоровой тарелки. Во время завтрака перед сдачей экзамена школьнику лучше съесть три обязательных компонента.

«Первый — медленные углеводы (основа, 50–60% тарелки). Они обеспечат равномерное питание мозга глюкозой в течение 3–4 часов, без скачков. Для этого подойдет гречка, овсянка (не быстрого приготовления!), бурый рис, цельнозерновые макароны из твердых сортов, вареный картофель», — рекомендовала кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной педиатрии № 2 Института материнства и детства Пироговского Университета Ольга Тарасова.

Белки в основе этой тарелки должны составлять 20–25%. Они дадут выпускнику сытость, обеспечат аминокислоты для нейромедиаторов (дофамин, серотонин) и предотвратят резкий голод. Перед экзаменом можно съесть яйцо (вареное/омлет), нежирный творог, куриную грудку, рыбу, тофу, бобовые.

Кроме того, 5–10% тарелки должны занимать жиры, которые необходимы для усвоения жирорастворимых витаминов и долгого насыщения. Например, в кашу можно добавить 1 чайную ложку растительного масла, съесть ломтик сыра, 10 г сливочного масла или авокадо.

Что нельзя есть перед ЕГЭ

Не рекомендуется употреблять перед экзаменом быстрые углеводы, жирную и жареную пищу, кофе, энергетики и разную непривычную еду.

«Чего категорически не должно быть в завтраке перед ЕГЭ: быстрые углеводы на пустой желудок (сладкая булка, шоколадка, сахар в чае, мюсли с медом). Они резко поднимают сахар в крови, поджелудочная выбрасывает инсулин, сахар так же резко падает ниже нормы, в результате через 40–60 минут ребенок становится вялым, сонным, раздражительным, мозг работает на „полставки“, появляется тремор рук и чувство голода», — предупредила эксперт в разговоре с ТАСС.

Отказаться следует и от жирной и жареной пищи, так как жир замедляет опорожнение желудка, требует большого количества желчи и ферментов. Кровь приливает к желудочно-кишечному тракту (ЖКТ), отливая от мозга. В результате чего появляется тяжесть в животе, тошнота, слабость и снижение концентрации, что совсем нежелательно во время экзамена.

В список запрещенных перед ЕГЭ продуктов входит непривычная еда, например экзотические фрукты, острая кухня, новые блюда, которые ранее ребенок не ел. Эксперт подчеркнула, что даже полезные киви или авокадо могут вызвать индивидуальную реакцию (боли, вздутие, аллергию), просто потому, что пищеварительная система не знакома с этим продуктом. В результате — отвлекающие внимание от заданий боли в животе, диарея, метеоризм в самый неподходящий момент.

Также не стоит употреблять перед экзаменом кофе и энергетики на голодный желудок (кофеин стимулирует выработку желудочного сока без пищи, возникает изжога, гастралгия, а через 1,5 часа — падение эффекта и «рикошетная» сонливость), молоко и продукты с очень большим содержанием клетчатки. Тарасова отмечает, что при лактазной недостаточности, употребление молока приводит к вздутию и метеоризму. Спазмы и газообразование во время ЕГЭ может вызвать грубая клетчатка.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Еда Завтрак Питание Здоровье Школьник ЕГЭ Экзамен
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
51 минута
Шаурму из шариков конечно
Гость
20 минут
гороховый суп густой сиди и газуй больше балов гарантия все 100
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«Буду всё закрывать и искать наем»: предприниматель рассказал, как 2026-й уничтожил бизнес, который кормил его 17 лет
Бизнесмен из Тюмени
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
«Одышка, боль в груди, головокружение»: кардиохирург объяснил, из-за чего и как отрывается тромб
Роман Рисберг
Выполнил более 7000 лечебных и диагностических вмешательств на сердце и сосудах.
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Рекомендуем