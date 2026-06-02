НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +15

0 м/c,

 752мм 45%
Подробнее
1 Пробки
USD 72,56
EUR 84,61
Выгнали с экзамена
Ярославский маньяк
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Фоторепортаж с Пятерки
Как отметить свадьбу в Ярославле
Зачем отключают воду
Новый тренер «Локомотива»
Что будет с ценами на жилье
Снесут двухэтажки
Образование Семь учеников удалили с ОГЭ по математике в Ярославской области: что они сделали

Семь учеников удалили с ОГЭ по математике в Ярославской области: что они сделали

О ситуации рассказали в региональном Минобре

467
В Ярославской области семь человек удалили с ОГЭ по математике | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области семь человек удалили с ОГЭ по математике | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области семь человек удалили с ОГЭ по математике

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области 2 июня с ОГЭ по математике удалили семь школьников. Об этом порталу 76.RU сообщили в региональном Министерстве образования.

«У троих были обнаружены сотовые телефоны, у четверых — шпаргалки», — рассказали в Минобре.

Всего для участия в экзамене в Ярославской области было зарегистрировано 14295 человек. Из них ОГЭ сдавали 13119 участников, ГВЭ — 1176 девятиклассников. Было открыто 163 пункта приема экзаменов, из них три в медицинских учреждениях, один в СИЗО, 48 — на дому.

ОГЭ — основной государственный экзамен. Это форма государственной итоговой аттестации (ГИА) за курс основного общего образования в России. ГВЭ — государственный выпускной экзамен. Это форма итоговой аттестации для определенных категорий учащихся, которая позволяет пройти проверку знаний в упрощённом формате с учетом особенностей здоровья или условий обучения.

Напомним, 1 июня у выпускников 11-х классов прошли ЕГЭ по истории, литературе, химии. Обошлось без нарушений. 4 июня запланирована сдача русского языка. У девятиклассников экзамен по математике стал первым в расписании. Следующая проверка знаний состоится 5 июня. В этот день ребята будут сдавать предметы по выбору.

ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
ОГЭ Нарушение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
39 минут
Шпаргалка это внешняя память, сейчас столько дают информации, что нехватит не внутренней памяти не внешней, это фильтр для отстранения от кормушки.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Кому он посвящает эти песни?»: почему группа «Комната культуры» так популярна — за ответом мы пошли на концерт
Сабина Сафронова
Мнение
Летом — муравьи, зимой — сугробы. Как бухгалтер переехала в частный дом и пожалела
Мударисова Олеся
Загородная жизнь
Мнение
Плакала только один день. Откровения студентки о ЕГЭ
Дарья Харламова
Мнение
«За воровство здесь руки отрубают на самом деле»: бизнесмен закрыл свое дело и поехал работать нефтяником в Афганистан
Анонимный автор
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Рекомендуем