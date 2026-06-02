Семь учеников удалили с ОГЭ по математике в Ярославской области: что они сделали

В Ярославской области семь человек удалили с ОГЭ по математике

В Ярославской области 2 июня с ОГЭ по математике удалили семь школьников. Об этом порталу 76.RU сообщили в региональном Министерстве образования.

«У троих были обнаружены сотовые телефоны, у четверых — шпаргалки», — рассказали в Минобре.

Всего для участия в экзамене в Ярославской области было зарегистрировано 14295 человек. Из них ОГЭ сдавали 13119 участников, ГВЭ — 1176 девятиклассников. Было открыто 163 пункта приема экзаменов, из них три в медицинских учреждениях, один в СИЗО, 48 — на дому.

ОГЭ — основной государственный экзамен. Это форма государственной итоговой аттестации (ГИА) за курс основного общего образования в России. ГВЭ — государственный выпускной экзамен. Это форма итоговой аттестации для определенных категорий учащихся, которая позволяет пройти проверку знаний в упрощённом формате с учетом особенностей здоровья или условий обучения.