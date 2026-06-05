Результаты экзаменов уже на подходе: когда ярославские школьники узнают баллы за ОГЭ и ЕГЭ

В июне проходит основной этап выпускных экзаменов для школьников 9-х и 11-х классов. В Министерстве образования Ярославской области уточнили 76.RU, когда ярославские выпускники получат результаты ОГЭ и ЕГЭ.
Для получения аттестата после 9-го класса выпускники сдают четыре экзамена ОГЭ: русский язык и математику — в обязательном порядке, а также два предмета по выбору.
После 11-го класса обязательными являются два экзамена ЕГЭ — русский язык и математика (базового или профильного уровня). Остальные предметы выпускники выбирают в зависимости от направлений, на которые планируют поступать после школы.
Когда придут результаты ОГЭ
Математику писали 2 июня, результаты станут известны 15 июня.
Информатику, иностранный язык (письменно), физику, химию и географию выпускники 9-х классов сдавали 5 июня, результаты поступят 17 июня.
Иностранный язык (устную часть) и информатику будут сдавать 6 июня, баллы огласят 18 июня.
Экзамен по русскому языку состоится 9 июня, результаты станут известны 22 июня.
Информатику, обществознание, биологию, историю и физику будут сдавать 16 июня, результаты появятся 29 июня.
Экзамены по информатике, литературе, географии, обществознанию, химии и биологии пройдут 19 июня, результаты станут известны 1 июля.
Резервные дни ОГЭ
Математику напишут 29 июня, результаты появятся 7 июля.
Русский язык напишут 2 июля, результаты станут известны 9 июля.
Экзамены по всем предметам (кроме русского языка и математики) пройдут 3 июля, результаты станут известны 10 июля.
Экзамены по всем предметам (кроме русского языка и математики) пройдут 6 июля, результаты станут известны 14 июля.
Когда придут результаты ЕГЭ
Экзамены по истории, литературе и химии школьники сдавали 1 июня. Результаты станут известны 16 июня.
ЕГЭ по русскому языку прошёл 4 июня. Итоги опубликуют 19 июня.
Экзамен по математике базового и профильного уровней состоится 8 июня. Результаты появятся 23 июня.
Обществознание и физику выпускники будут сдавать 11 июня. Результаты появятся 23 июня.
Биологию и географию школьники будут сдавать 15 июня. Итоги станут известны 30 июня.
Письменную часть иностранных языков выпускники будут сдавать 15 июня. Результаты опубликуют 1 июля.
Устную часть иностранных языков школьники будут сдавать 18 и 19 июня, результаты станут известны 1 июля.
Экзамен по информатике пройдёт 18 и 19 июня. Итоги опубликуют 30 июня.
Резервные дни ЕГЭ
22 июня пройдут резервные экзамены по информатике, русскому языку, химии, физике, литературе и письменной части иностранных языков. Результаты будут известны 2 июля.
23 июня состоятся резервные экзамены по устной части иностранных языков, математике базового и профильного уровней, биологии, географии, истории и обществознанию. Итоги также опубликуют 2 июля.
24 и 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Результаты станут известны 2 июля.
Дополнительные дни ЕГЭ
8 июля можно будет пересдать информатику, русский язык, физику, химию, литературу и письменную часть иностранных языков. Результаты опубликуют 17 июля.
9 июля пройдут дополнительные экзамены по устной части иностранных языков, математике базового и профильного уровней, биологии, географии, истории и обществознанию. Итоги станут известны 17 июля.