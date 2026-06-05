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Образование Результаты экзаменов уже на подходе: когда ярославские школьники узнают баллы за ОГЭ и ЕГЭ

Результаты экзаменов уже на подходе: когда ярославские школьники узнают баллы за ОГЭ и ЕГЭ

Расписание объявления итогов ГИА

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Содержание
Когда станут известны результаты за ОГЭ и ЕГЭ | Источник: Александр Куренной / 76.RUКогда станут известны результаты за ОГЭ и ЕГЭ | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Когда станут известны результаты за ОГЭ и ЕГЭ

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В июне проходит основной этап выпускных экзаменов для школьников 9-х и 11-х классов. В Министерстве образования Ярославской области уточнили 76.RU, когда ярославские выпускники получат результаты ОГЭ и ЕГЭ.

Для получения аттестата после 9-го класса выпускники сдают четыре экзамена ОГЭ: русский язык и математику — в обязательном порядке, а также два предмета по выбору.

После 11-го класса обязательными являются два экзамена ЕГЭ — русский язык и математика (базового или профильного уровня). Остальные предметы выпускники выбирают в зависимости от направлений, на которые планируют поступать после школы.

Когда придут результаты ОГЭ

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • Математику писали 2 июня, результаты станут известны 15 июня.

  • Информатику, иностранный язык (письменно), физику, химию и географию выпускники 9-х классов сдавали 5 июня, результаты поступят 17 июня.

  • Иностранный язык (устную часть) и информатику будут сдавать 6 июня, баллы огласят 18 июня.

  • Экзамен по русскому языку состоится 9 июня, результаты станут известны 22 июня.

  • Информатику, обществознание, биологию, историю и физику будут сдавать 16 июня, результаты появятся 29 июня.

  • Экзамены по информатике, литературе, географии, обществознанию, химии и биологии пройдут 19 июня, результаты станут известны 1 июля.

Резервные дни ОГЭ

  • Математику напишут 29 июня, результаты появятся 7 июля.

  • Русский язык напишут 2 июля, результаты станут известны 9 июля.

  • Экзамены по всем предметам (кроме русского языка и математики) пройдут 3 июля, результаты станут известны 10 июля.

  • Экзамены по всем предметам (кроме русского языка и математики) пройдут 6 июля, результаты станут известны 14 июля.

Когда придут результаты ЕГЭ

Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа
Источник: Серафима Пантыкина / Городские медиаИсточник: Серафима Пантыкина / Городские медиа

  • Экзамены по истории, литературе и химии школьники сдавали 1 июня. Результаты станут известны 16 июня.

  • ЕГЭ по русскому языку прошёл 4 июня. Итоги опубликуют 19 июня.

  • Экзамен по математике базового и профильного уровней состоится 8 июня. Результаты появятся 23 июня.

  • Обществознание и физику выпускники будут сдавать 11 июня. Результаты появятся 23 июня.

  • Биологию и географию школьники будут сдавать 15 июня. Итоги станут известны 30 июня.

  • Письменную часть иностранных языков выпускники будут сдавать 15 июня. Результаты опубликуют 1 июля.

  • Устную часть иностранных языков школьники будут сдавать 18 и 19 июня, результаты станут известны 1 июля.

  • Экзамен по информатике пройдёт 18 и 19 июня. Итоги опубликуют 30 июня.

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Резервные дни ЕГЭ

  • 22 июня пройдут резервные экзамены по информатике, русскому языку, химии, физике, литературе и письменной части иностранных языков. Результаты будут известны 2 июля.

  • 23 июня состоятся резервные экзамены по устной части иностранных языков, математике базового и профильного уровней, биологии, географии, истории и обществознанию. Итоги также опубликуют 2 июля.

  • 24 и 25 июня предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов. Результаты станут известны 2 июля.

Дополнительные дни ЕГЭ

  • 8 июля можно будет пересдать информатику, русский язык, физику, химию, литературу и письменную часть иностранных языков. Результаты опубликуют 17 июля.

  • 9 июля пройдут дополнительные экзамены по устной части иностранных языков, математике базового и профильного уровней, биологии, географии, истории и обществознанию. Итоги станут известны 17 июля.

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Кристина Геворкян
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