Результаты экзаменов уже на подходе: когда ярославские школьники узнают баллы за ОГЭ и ЕГЭ

Когда станут известны результаты за ОГЭ и ЕГЭ

В июне проходит основной этап выпускных экзаменов для школьников 9-х и 11-х классов. В Министерстве образования Ярославской области уточнили 76.RU, когда ярославские выпускники получат результаты ОГЭ и ЕГЭ.

Для получения аттестата после 9-го класса выпускники сдают четыре экзамена ОГЭ: русский язык и математику — в обязательном порядке, а также два предмета по выбору.

После 11-го класса обязательными являются два экзамена ЕГЭ — русский язык и математика (базового или профильного уровня). Остальные предметы выпускники выбирают в зависимости от направлений, на которые планируют поступать после школы.