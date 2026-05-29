Образование В Ярославле выбрали ректора для крупного вуза

Об этом сообщили в пресс-службе университета

В Ярославском государственном техническом университете прошли выборы ректора. Как объявили 28 мая в пресс-службе вуза, в голосовании участвовали как преподаватели и работники учебного заведения, так и студенты.

«Подавляющее большинство делегатов отдали свои голоса за действующего руководителя вуза — Елену Степанову», — рассказали в пресс-службе ЯГТУ.

Елена Степанова является кандидатом экономических наук, в ЯГТУ работает с февраля 2018 года. До весны 2021-го она исполняла обязанности ректора, затем официально вступила в должность.

С 2014 по 2018 годы Елена Степанова работала советником и руководителем центра проректора по экономическим, социальным вопросам и организационному развитию ЯрГУ им. П. Г. Демидова, а также вела там педагогическую деятельность на кафедре управления и предпринимательства.

Кроме того, Елена Степанова участвовала в российско-британской программе образования, в рамках которой преподавала в ведущих вузах страны, таких как РАНХиГС и Московская высшая школа социальных и экономических наук.

Ранее в министерстве науки и высшего образования РФ озвучивали среднемесячную заработную плату ректоров российских вузов. В 2025 году Елена Степанова получала зарплату в районе 480 тысяч рублей в месяц.

Ранее мы публиковали топ самых сложных специальностей в ярославских вузах, на которые практически не поступить. А также рассказывали о направлениях, куда относительно легко пробиться.

Алёна Троицкая
Гость
25 минут
Ну….так себе. Семейка со шлейфом
Гость
6 минут
Неожиданно! Держали интригу до последнего!
