Образование Правила сдачи ЕГЭ хотят серьезно изменить — и это очень хорошо

Рассказываем подробности инициативы

Выпускники получают много стресса во время сдачи ЕГЭ, признал сенатор

Источник:

Алина Скитович / NGS.RU

В России могут измениться правила пересдачи ЕГЭ. Член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог предложил дать выпускникам возможность улучшить результаты экзаменов.

Сейчас у одиннадцатиклассников есть право пересдать только один предмет, в этом случае предыдущий результат аннулируется независимо от того, был ли он выше нового. Сенатор считает, что такое ограничение создаёт дополнительный стресс и снижает шансы выпускников поступить в выбранный вуз.

Поэтому Мурог предложил ввести «период спокойной пересдачи». По задумке, в течение месяца после завершения основной волны экзаменов школьники смогут попробовать улучшить результаты по двум предметам на свой выбор. При этом прежний результат сохранится. Если при пересдаче ученик получит меньше баллов, в зачёт пойдёт более высокий результат.

«Такой подход позволит снизить стресс, даст каждому шанс показать свои реальные знания и сделает систему ЕГЭ более гуманной и современной», — подчеркнул парламентарий в разговоре с ТАСС.

Экзамены стартуют 1 июня. В этот день выпускники сдают историю, литературу и химию. 4 июня — русский язык (обязательный предмет). 8 июня — математику (базовый или профильный уровень). 11 июня — обществознание и физику. 15 июня — биологию, географию и письменную часть иностранных языков. 18 июня — информатику. 19 июня — устную часть иностранных языков (раздел «Говорение»).

Подробнее о том, как будут проходить экзамены и какие изменения внесены в прогамму, читайте в этом материале.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
