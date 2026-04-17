Эти 10 вопросов по литературе поставят вас в тупик. Проверьте свои силы

Говорят, классика — это книги, которые все хвалят, но никто не читает. Пришло время разрушить этот стереотип и проверить вашу читательскую интуицию. Сможете ли вы узнать великий роман по одной детали, вспомнить фамилию второстепенного героя и не запутаться в символах, которые так старательно прятали авторы? Пройдите наш тест и докажите, что ваш школьный учитель литературы гордился бы вами! Для разминки начнем с парочки детских вопросов, ну а потом вас ждет настоящее испытание. Надеемся, вы к нему готовы.
Кто в сказке Юрия Олеши возглавил восстание против Трех Толстяков?
Фокусник
Дрессировщик
Гимнаст
Клоун
Кем служил при дворе Маленький Мук из сказки Гауфа?
Шутом
Скороходом
Поваром
Виночерпием
Где родился былинный гусляр Садко?
В Великом Новгороде
В Полоцке
В Угличе
В Старой Ладоге
Как называется комедия Фонвизина?
«Разнорабочий»
«Прораб»
«Бригадир»
«Мастер»
Что преподавал в гимназии чеховский «человек в футляре»?
Греческий язык
Латынь
Философию
Нигде он не преподавал
Кто написал роман «Ночь нежна»?
Эрнест Хемингуэй
Томас Вулф
Уильям Фолкнер
Фрэнсис Скотт Фицджеральд
Какая из этих пьес Максима Горького первоначально называлась «Без солнца»?
«Мещане»
«На дне»
«Дачники»
«Враги»
В каком произведении Николая Гоголя встречается фраза «Есть еще порох в пороховницах»?
«Мертвые души»
«Тарас Бульба»
«Ревизор»
«Шинель»
Что в романе «Золотой теленок» разбогатевший Остап Бендер подарил Адаму Козлевичу?
Очки водителя
Компас
Новый итальянский автомобиль Isotta-Fraschini
Шланг
В романе Ивана Гончарова «Обломов» главный герой Илья Ильич влюбляется в Ольгу Ильинскую. Символом их зарождающегося чувства становится ветка определенного растения. Однако позже, когда их отношения заходят в тупик, Обломов видит это же растение в руках Ольги, но оно уже кажется ему «поблекшим» и лишенным смысла. Что это было за растение?
Мирт
Сирень
Акация
Лавр