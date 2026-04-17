НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+21°C

Сейчас в Ярославле
Погода+21°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +18

0 м/c,

 747мм 60%
Подробнее
3 Пробки
USD 78,48
EUR 89,60
Объявлена беспилотная опасность
Заметили онаниста
Здесь был Пушкин
Выиграла лотерею
Пострадали в ДТП
Ребенок погиб во время атаки дронов
Перекроют центр
Афиша на неделю
Образование Тест Эти 10 вопросов по литературе поставят вас в тупик. Проверьте свои силы

Эти 10 вопросов по литературе поставят вас в тупик. Проверьте свои силы

Вот вы, например, помните, где родился Садко? То-то же!

1 057
Книги открывают нам множество дорог. Какие успели открыть вы? | Источник: кадр из фильма «Общество мертвых поэтов» (12+), реж. Питер Уир, Touchstone Pictures, 1989 годКниги открывают нам множество дорог. Какие успели открыть вы? | Источник: кадр из фильма «Общество мертвых поэтов» (12+), реж. Питер Уир, Touchstone Pictures, 1989 год

Книги открывают нам множество дорог. Какие успели открыть вы?

Источник:

кадр из фильма «Общество мертвых поэтов» (12+), реж. Питер Уир, Touchstone Pictures, 1989 год

Говорят, классика — это книги, которые все хвалят, но никто не читает. Пришло время разрушить этот стереотип и проверить вашу читательскую интуицию. Сможете ли вы узнать великий роман по одной детали, вспомнить фамилию второстепенного героя и не запутаться в символах, которые так старательно прятали авторы? Пройдите наш тест и докажите, что ваш школьный учитель литературы гордился бы вами! Для разминки начнем с парочки детских вопросов, ну а потом вас ждет настоящее испытание. Надеемся, вы к нему готовы.

ТестПройден 232 раза
1 / 10

Кто в сказке Юрия Олеши возглавил восстание против Трех Толстяков?

  • Фокусник

  • Дрессировщик

  • Гимнаст

  • Клоун

2 / 10

Кем служил при дворе Маленький Мук из сказки Гауфа?

  • Шутом

  • Скороходом

  • Поваром

  • Виночерпием

3 / 10

Где родился былинный гусляр Садко?

  • В Великом Новгороде

  • В Полоцке

  • В Угличе

  • В Старой Ладоге

4 / 10

Как называется комедия Фонвизина?

  • «Разнорабочий»

  • «Прораб»

  • «Бригадир»

  • «Мастер»

5 / 10

Что преподавал в гимназии чеховский «человек в футляре»?

  • Греческий язык

  • Латынь

  • Философию

  • Нигде он не преподавал

6 / 10

Кто написал роман «Ночь нежна»?

  • Эрнест Хемингуэй

  • Томас Вулф

  • Уильям Фолкнер

  • Фрэнсис Скотт Фицджеральд

7 / 10

Какая из этих пьес Максима Горького первоначально называлась «Без солнца»?

  • «Мещане»

  • «На дне»

  • «Дачники»

  • «Враги»

8 / 10

В каком произведении Николая Гоголя встречается фраза «Есть еще порох в пороховницах»?

  • «Мертвые души»

  • «Тарас Бульба»

  • «Ревизор»

  • «Шинель»

9 / 10

Что в романе «Золотой теленок» разбогатевший Остап Бендер подарил Адаму Козлевичу?

  • Очки водителя

  • Компас

  • Новый итальянский автомобиль Isotta-Fraschini

  • Шланг

10 / 10

В романе Ивана Гончарова «Обломов» главный герой Илья Ильич влюбляется в Ольгу Ильинскую. Символом их зарождающегося чувства становится ветка определенного растения. Однако позже, когда их отношения заходят в тупик, Обломов видит это же растение в руках Ольги, но оно уже кажется ему «поблекшим» и лишенным смысла. Что это было за растение?

  • Мирт

  • Сирень

  • Акация

  • Лавр

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор evergreen-редакции
Тест Литература Знание Образование Развлечение
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Увидим горькие слезы Месси в финале». Спортивный обозреватель — о том, кто выиграет чемпионат мира 2026 года
Дмитрий Бондарев
Корреспондент MSK1.RU
Мнение
Журналист перестал платить за мобильный интернет — почему и как изменилась его жизнь
Андрей Бирюков
Корреспондент UFA1.RU
Мнение
Нужно переводить чиновников на удаленку из-за дефицита бензина — мнение экономиста
​Рустем Шайахметов
Колумнист
Мнение
«Да кого это вообще волнует». HR-директор — о работодателях, которые вечно должны сотрудникам
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Львам — прибыль, Скорпионам — успех в карьере. Сатурн станет ретроградным — значение для знаков зодиака
Анастасия Филимонова
Рекомендуем