Эти 10 вопросов по литературе поставят вас в тупик. Проверьте свои силы

Говорят, классика — это книги, которые все хвалят, но никто не читает. Пришло время разрушить этот стереотип и проверить вашу читательскую интуицию. Сможете ли вы узнать великий роман по одной детали, вспомнить фамилию второстепенного героя и не запутаться в символах, которые так старательно прятали авторы? Пройдите наш тест и докажите, что ваш школьный учитель литературы гордился бы вами! Для разминки начнем с парочки детских вопросов, ну а потом вас ждет настоящее испытание. Надеемся, вы к нему готовы.