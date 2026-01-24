Завалятся даже отличники: лишь единицы справятся с нашим тестом по географии — вы один из таких?

На самом деле, никто не может сказать, что он знает географию. Потому что это комплекс наук, включающий в себя и строение Земли, и геральдику, и историю. Человеку, метящему в знатоки географии, придется ответить на вопросы по всем этим дисциплинам. Но может это просто мы не можем отличить Австрию от Австралии и говорим за всех? Попробуйте пройти этот тест на десять из десяти и узнать, так ли хорошо вы знаете планету, на которой живете?