Образование Тест Завалятся даже отличники: лишь единицы справятся с нашим тестом по географии — вы один из таких?

Завалятся даже отличники: лишь единицы справятся с нашим тестом по географии — вы один из таких?

Чтобы его пройти, придется как следует задуматься

315
Примерно так себя чувствует человек, который ответит на все 10 вопросов | Источник: кадр из фильма «Джунгли» (18+), реж. Грег Маклин, Babber Films, 2017 годПримерно так себя чувствует человек, который ответит на все 10 вопросов | Источник: кадр из фильма «Джунгли» (18+), реж. Грег Маклин, Babber Films, 2017 год

Примерно так себя чувствует человек, который ответит на все 10 вопросов

Источник:

кадр из фильма «Джунгли» (18+), реж. Грег Маклин, Babber Films, 2017 год

На самом деле, никто не может сказать, что он знает географию. Потому что это комплекс наук, включающий в себя и строение Земли, и геральдику, и историю. Человеку, метящему в знатоки географии, придется ответить на вопросы по всем этим дисциплинам. Но может это просто мы не можем отличить Австрию от Австралии и говорим за всех? Попробуйте пройти этот тест на десять из десяти и узнать, так ли хорошо вы знаете планету, на которой живете?

ТестПройден 62 раза
1 / 10

Что такое стрежень, на который «выплывают расписные острогрудые челны»?

  • Место с быстрым течением

  • Широкое русло

  • Мелкое место

  • Пороги и перекаты

2 / 10

В каком штате находится исток реки Миссисипи?

  • Висконсин

  • Северная Дакота

  • Мичиган

  • Миннесота

3 / 10

Как называются уникальные монастыри на вершинах скал в Греции?

  • Метеоры

  • Планеты

  • Кометы

  • Астероиды

4 / 10

Какую страну за очертания на карте называют «коромысло с рисом»?

  • Таиланд

  • Камбоджа

  • Вьетнам

  • Сингапур

5 / 10

В каком городе можно увидеть развалины крепости Эребуни, города древнего государства Урарту?

  • Тбилиси

  • Ереван

  • Анкара

  • Баку

6 / 10

Какой из перечисленных островов находится в море, а не на озере?

  • Валаам

  • Соловецкий

  • Ольхон

  • Кижи

7 / 10

Какое слово входит в название города в Волгоградской области на реке Дон?

  • Кулак

  • Калач

  • Кулич

  • Кулик

8 / 10

В виде какого созвездия расположены звезды на флаге Австралии?

  • Большая Медведица

  • Южный Крест

  • Малая Медведица

  • Северная Корона

9 / 10

Что меняется у реки Тахо, самой крупной на Пиренейском полуострове, за 275 км до впадения в океан?

  • Цвет

  • Химический состав

  • Направление

  • Название

10 / 10

Сколько рек вытекает из озера Байкал?

  • Одна

  • Две

  • Три

  • Ни одной

Гость
42 минуты
Отгадал метеоры,потому что был там,и вам рекомендую посмотреть.
