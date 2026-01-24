Завалятся даже отличники: лишь единицы справятся с нашим тестом по географии — вы один из таких?

На самом деле, никто не может сказать, что он знает географию. Потому что это комплекс наук, включающий в себя и строение Земли, и геральдику, и историю. Человеку, метящему в знатоки географии, придется ответить на вопросы по всем этим дисциплинам. Но может это просто мы не можем отличить Австрию от Австралии и говорим за всех? Попробуйте пройти этот тест на десять из десяти и узнать, так ли хорошо вы знаете планету, на которой живете?
Что такое стрежень, на который «выплывают расписные острогрудые челны»?
Место с быстрым течением
Широкое русло
Мелкое место
Пороги и перекаты
В каком штате находится исток реки Миссисипи?
Висконсин
Северная Дакота
Мичиган
Миннесота
Как называются уникальные монастыри на вершинах скал в Греции?
Метеоры
Планеты
Кометы
Астероиды
Какую страну за очертания на карте называют «коромысло с рисом»?
Таиланд
Камбоджа
Вьетнам
Сингапур
В каком городе можно увидеть развалины крепости Эребуни, города древнего государства Урарту?
Тбилиси
Ереван
Анкара
Баку
Какой из перечисленных островов находится в море, а не на озере?
Валаам
Соловецкий
Ольхон
Кижи
Какое слово входит в название города в Волгоградской области на реке Дон?
Кулак
Калач
Кулич
Кулик
В виде какого созвездия расположены звезды на флаге Австралии?
Большая Медведица
Южный Крест
Малая Медведица
Северная Корона
Что меняется у реки Тахо, самой крупной на Пиренейском полуострове, за 275 км до впадения в океан?
Цвет
Химический состав
Направление
Название
Сколько рек вытекает из озера Байкал?
Одна
Две
Три
Ни одной