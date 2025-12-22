НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

штиль.

 745мм 100%
Подробнее
3 Пробки
USD 80,72
EUR 94,51
ПСБ: главные события года
Что будет с высоткой на месте рынка
«Умные решения»
Сколько стоят фейерверки
Афиша на Новый год
Подарочный гид
Чем болеют ярославцы
Тренер напал на девушку
Образование Количество мест в вузах резко сократится: их станет на 45 тысяч меньше

Количество мест в вузах резко сократится: их станет на 45 тысяч меньше

Рассказываем, каких сфер коснутся изменения

247
Частные вузы потеряют до 20% мест | Источник: Лина Саитова / 116.RUЧастные вузы потеряют до 20% мест | Источник: Лина Саитова / 116.RU

Частные вузы потеряют до 20% мест

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В российских вузах станет на 13% меньше платных мест для студентов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

Всего планируется сократить около 45 тысяч мест в университетах и институтах страны. Больше всего эти меры коснутся частных учебных заведений и популярных направлений вроде экономики и юриспруденции. По словам Фалькова, в негосударственных вузах количество платных мест уменьшится почти на 20%.

Сокращения затронут 40 направлений подготовки. В список вошли наиболее популярные специальности:

• экономика;

• менеджмент;

• юриспруденция;

• государственное и муниципальное управление;

• реклама и связи с общественностью.

Министр сделал это заявление в эфире телеканала «Россия-24». Решение, как поясняют в ведомстве, направлено на оптимизацию приема и повышение качества высшего образования, а также на перенаправление абитуриентов в более востребованные экономикой сферы.

Российская система образования в последнее время терпит серьезные изменения. В 2027 году вузы откажутся от Болонской системы. Одна из главных целей реформы — решить проблему трудоустройства выпускников.

Сегодня степень бакалавра во многих государственных и крупных компаниях, а также при поступлении на гражданскую службу часто рассматривается как неполное высшее образование, что создает искусственные барьеры для карьеры. Новая система должна эти ограничения снять, уравняв в правах выпускников «базового» уровня с бывшими специалистами. Подробнее о реформе читайте в нашем материале.

ПО ТЕМЕ
Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Вуз Сокращение Образование
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
18 минут
Малограмотными легче управлять.
Гость
40 минут
Страна стремительно деградирует.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
Ощущение безграничной свободы: за что все так любят Таиланд и чем он лучше России
Тамара Башаева
Мнение
Школьников России массово сажают на карантин: особенности дистанционного обучения через МАХ
Ученица тюменской школы
Мнение
Зумеру надоело, что все ругают зумеров. Он ответил старшим — и разнес их претензии по всем пунктам
Демьян Бильданов
Мнение
«На маткапитал купишь только хижину»: крик души молодой мамы о ценах на жилье
Анонимный автор
Мнение
«„Средние“ дети словно растворялись в потоке»: мать школьника рассказала о переводе сына на семейное обучение
Елена Турнаева
Рекомендуем