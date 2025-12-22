Количество мест в вузах резко сократится: их станет на 45 тысяч меньше

В российских вузах станет на 13% меньше платных мест для студентов. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
Всего планируется сократить около 45 тысяч мест в университетах и институтах страны. Больше всего эти меры коснутся частных учебных заведений и популярных направлений вроде экономики и юриспруденции. По словам Фалькова, в негосударственных вузах количество платных мест уменьшится почти на 20%.
Сокращения затронут 40 направлений подготовки. В список вошли наиболее популярные специальности:
• экономика;
• менеджмент;
• юриспруденция;
• государственное и муниципальное управление;
• реклама и связи с общественностью.
Министр сделал это заявление в эфире телеканала «Россия-24». Решение, как поясняют в ведомстве, направлено на оптимизацию приема и повышение качества высшего образования, а также на перенаправление абитуриентов в более востребованные экономикой сферы.
Российская система образования в последнее время терпит серьезные изменения. В 2027 году вузы откажутся от Болонской системы. Одна из главных целей реформы — решить проблему трудоустройства выпускников.
Сегодня степень бакалавра во многих государственных и крупных компаниях, а также при поступлении на гражданскую службу часто рассматривается как неполное высшее образование, что создает искусственные барьеры для карьеры. Новая система должна эти ограничения снять, уравняв в правах выпускников «базового» уровня с бывшими специалистами. Подробнее о реформе читайте в нашем материале.