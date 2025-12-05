Вы главный знаток географии или мимо проходили? Сложный тест

Кажется, нас окружает столько фактов, что мы вряд ли когда-то узнаем каждый из них. Но это совсем не означает, что надо опускать руки. Убеждаемся в этом с каждым новым нашим тестом по географии. Вот и теперь мы принесли вам 10 вопросов, на которые не каждый найдет ответ.