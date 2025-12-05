Вы главный знаток географии или мимо проходили? Сложный тест

Кажется, нас окружает столько фактов, что мы вряд ли когда-то узнаем каждый из них. Но это совсем не означает, что надо опускать руки. Убеждаемся в этом с каждым новым нашим тестом по географии. Вот и теперь мы принесли вам 10 вопросов, на которые не каждый найдет ответ.
Сегодня вам предстоит найти Золотую улочку, вспомнить кое-что о Фарерских островах, найти страну, которой одной столицы оказалось недостаточно, и освежить в памяти кое-что о водоемах. Готовы блеснуть своими знаниями или география на этот раз окажется для вас закрытой книгой?
Куда надо отправиться, чтобы пройтись по Золотой улочке, ставшей одним из символов города?
В Германию
В Чехию
В Кот-д'Ивуар
В Японию
В какой стране сразу три столицы?
В Гондурасе
В ЮАР
В Ирландии
В Катаре
Какому государству принадлежат Фарерские острова?
Нидерландам
Дании
Португалии
Никакому
Как на самом деле звали женщину, в честь которой названа бухта Марии Прончищевой?
Татьяна
Марина
Елена
Людмила
На вершине высочайшей горы этой страны установлен бюст бывшего президента Перу Симона Боливара. О какой стране речь?
Боливия
Перу
Венесуэла
Колумбия
В какой стране находится озеро Балхаш?
В Киргизии
В России
В Казахстане
В Таджикистане
В какое море не впадает ни одна крупная река?
В Желтое
В Черное
В Белое
В Красное
В мире есть всего две страны с квадратным флагом. Одна из них — Ватикан. А вторая?
Швейцария
Швеция
Ирландия
Непал
Возле какого города находятся так называемые каменоломни фараонов?
Гиза
Асуан
Дахаб
Каир
Какой из этих городов является столицей государства?
Нью-Йорк
Сан-Паулу
Оттава
Алматы