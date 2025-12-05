НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Вы главный знаток географии или мимо проходили? Сложный тест

Вы главный знаток географии или мимо проходили? Сложный тест

Редкий путешественник ответит хотя бы на 8 из 10

210
Осторожно: некоторые вопросы могут показаться вам убийственно сложными | Источник: кадр из фильма «Человек&nbsp;— швейцарский нож» (18+), реж. Дэниел Шайнерт, Дэниел Кван, A24, 2016 годОсторожно: некоторые вопросы могут показаться вам убийственно сложными | Источник: кадр из фильма «Человек&nbsp;— швейцарский нож» (18+), реж. Дэниел Шайнерт, Дэниел Кван, A24, 2016 год

Осторожно: некоторые вопросы могут показаться вам убийственно сложными

Источник:

кадр из фильма «Человек — швейцарский нож» (18+), реж. Дэниел Шайнерт, Дэниел Кван, A24, 2016 год

Кажется, нас окружает столько фактов, что мы вряд ли когда-то узнаем каждый из них. Но это совсем не означает, что надо опускать руки. Убеждаемся в этом с каждым новым нашим тестом по географии. Вот и теперь мы принесли вам 10 вопросов, на которые не каждый найдет ответ.

Сегодня вам предстоит найти Золотую улочку, вспомнить кое-что о Фарерских островах, найти страну, которой одной столицы оказалось недостаточно, и освежить в памяти кое-что о водоемах. Готовы блеснуть своими знаниями или география на этот раз окажется для вас закрытой книгой?

ТЕСТПройден 43 раза
1 / 10

Куда надо отправиться, чтобы пройтись по Золотой улочке, ставшей одним из символов города?

  • В Германию

  • В Чехию

  • В Кот-д'Ивуар

  • В Японию

2 / 10

В какой стране сразу три столицы?

  • В Гондурасе

  • В ЮАР

  • В Ирландии

  • В Катаре

3 / 10

Какому государству принадлежат Фарерские острова?

  • Нидерландам

  • Дании

  • Португалии

  • Никакому

4 / 10

Как на самом деле звали женщину, в честь которой названа бухта Марии Прончищевой?

  • Татьяна

  • Марина

  • Елена

  • Людмила

5 / 10

На вершине высочайшей горы этой страны установлен бюст бывшего президента Перу Симона Боливара. О какой стране речь?

  • Боливия

  • Перу

  • Венесуэла

  • Колумбия

6 / 10

В какой стране находится озеро Балхаш?

  • В Киргизии

  • В России

  • В Казахстане

  • В Таджикистане

7 / 10

В какое море не впадает ни одна крупная река?

  • В Желтое

  • В Черное

  • В Белое

  • В Красное

8 / 10

В мире есть всего две страны с квадратным флагом. Одна из них — Ватикан. А вторая?

  • Швейцария

  • Швеция

  • Ирландия

  • Непал

9 / 10

Возле какого города находятся так называемые каменоломни фараонов?

  • Гиза

  • Асуан

  • Дахаб

  • Каир

10 / 10

Какой из этих городов является столицей государства?

  • Нью-Йорк

  • Сан-Паулу

  • Оттава

  • Алматы

Илья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
