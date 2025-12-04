НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Российские школы ждет масштабная реформа — она коснется учеников старших классов

Российские школы ждет масштабная реформа — она коснется учеников старших классов

Новые стандарты начнут действовать с 1 сентября 2027 года

Школы сами будут утверждать расписание учебных и внеурочных занятий

Школы сами будут утверждать расписание учебных и внеурочных занятий

В России обновили единые требования к образованию старшеклассников (10–11-е классы). Новые стандарты опубликовало Минпросвещения РФ.

По новым требованиям, с 1 сентября 2027 года учащиеся старших классов будут обязаны осваивать минимум 13 школьных дисциплин. Помимо этого, два предмета предстоит изучать на углубленном уровне. В регионах также может быть предусмотрено преподавание родного языка и литературы.

Как пишут РИА Новости, также образовательные учреждения сами могут формировать специализированные классы (например с углубленным изучением физики и математики, литературы и истории или медицины). Количество учебных занятий за два года должно составлять не менее 2312 часов и не более 2516 часов, то есть не более 37 часов в неделю.

Отмечается, что школы могут сами определять и утверждать расписание учебных и внеурочных занятий.

Отметим, что также в 2027 году на новую модель высшего образования перейдут вузы. Как эта реформа повлияет на систему высшего образования, мы рассказали в отдельном материале.

А те абитуриенты, у которых средний результат по ЕГЭ не достиг 50 баллов, не смогут поступить в вузы даже на платное обучение. Однако это ограничение затронет только 10% специальностей. Подробнее об этом мы рассказали здесь.

Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Школа Старшеклассники Учитель Образование Требование
