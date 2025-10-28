НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Шведские столы могут появиться в российских школах: как предлагают изменить питание детей

Шведские столы могут появиться в российских школах: как предлагают изменить питание детей

Еду хотят сделать более подходящей под вкусовые предпочтения учеников

В России предложили ввести в школьных столовых систему питания «шведский стол», чтобы ученики получали удовольствие от еды. Такое предложение направила депутат Госдумы Ирина Филатова главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

По ее словам, граждане жалуются на вкус и качество питания в образовательных и медицинских учреждениях. Филатова отметила, что школьное меню соответствует требованиям законодательства, но зачастую не нравится детям.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания (например, шведский стол в школах), доказавших свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов», — цитируют обращение депутата РИА Новости.

Также Филатова предложила Роспотребнадзору совместно с Минздравом и Минпросвещения разработать новое меню и технологические карты для школ. По ее мнению, они должны быть ориентированы на современные вкусовые предпочтения детей.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
