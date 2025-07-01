«Это жизнь»: в Ярославской области закрывают школу. Что об этом известно

В Ярославской области закрывают сельскую школу Источник: Галина Угланова / Vk.com

В Ярославской области станет на одно учебное учреждение меньше. Свое существование прекращает Погорельская основная школа в деревне Игнатцево Первомайского района. Об этом сообщила директор учреждения Галина Угланова.

«В районной газете „Призыв“ напечатано постановление администрации района о ликвидации Погорельской основной школы. Закрывают ее ввиду отсутствия обучающихся. Руководителем нашей школы я была назначена 23 июня 1986 года. 39 лет… Это почти целая жизнь! Хочу сказать слова благодарности всем тем, с кем пришлось работать вместе. Огромное спасибо моему славному и дружному коллективу за то, что меня всегда поддерживали во всех начинаниях, помогали преодолевать трудности. Вместе мы добились многого. Наши выпускники всегда отличались хорошими знаниями. В школе всегда царила добрая атмосфера, всегда был порядок, уют и тепло. Конечно, всем нам будет тяжело прощаться с любимой школой, но это жизнь», — написала директор на своей странице во «ВКонтакте».

Мы связались с руководителем школы, она дала комментарий по сложившейся ситуации, подчеркнув, что коллектив относится к происходящему с пониманием.

«В школе осталось всего четыре ученика, из которых один обучается на дому. С инициативой о том, чтобы перевести оставшихся трех ребят в другое учебное учреждение, выступили их родители. И они, и мы понимаем, что детям нужна социализация. Поэтому учиться в школе, где много ребят, им будет интереснее и лучше», — пояснила порталу 76.RU Галина Угланова.

По словам директора, детей переведут в соседнюю Семеновскую школу, которая находится в семи километрах от Погорельской. Туда ездит школьный автобус, который забирает учеников из близлежащих деревень. Педагогам предложили рабочие места в других учебных учреждениях.

«Помимо меня в нашей школе пять педагогов. Все уже пенсионного возраста. При этом каждому предложили места в других школах района, которые сейчас объединяют в один образовательный комплекс. Выбор есть», — пояснила Галина Угланова.

Погорельская основная школа учила детей с 1 по 9 класс. Она считается правопреемницей Тутановской церковно-приходской школы, которая была основана около 150 лет назад. История непосредственно Погорельская школы началась с 1932 года. Сначала она располагалась в купеческом доме 19 века. В 2006 году для учреждения построили новое здание.

Галина Угланова добавила, что вопрос о закрытии школы из-за малого количества учеников поднимался еще в прошлом году, но тогда было семь детей и районная администрация дала возможность учебному учреждению поработать еще, за что педагогический состав очень благодарен властям.

Пока не известно, как будет использоваться само здание Погорельской школы. Директор заверила, что его будут поддерживать в надлежащем состоянии.