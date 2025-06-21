В Ярославле создадут десятки образовательных кластеров. Полный список по школам и детсадам

Образовательный комплекс № 24 им. А. С. Пушкина. К школе № 43 им. А. С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка присоединят школу № 1, детские сады № 83, 21, 82, 236.

Напомним, об инициативе с объединением учреждений в комплексы в Ярославской области стало известно накануне нового учебного года 2024/2025, под конец августа. Причем идею изначально восприняли негативно и родители, и педагоги. В Рыбинске учителя гимназии выступили против слияния. А в Ярославле родители учеников устроили стихийное собрание у ворот школы № 42. Затем у здания правительства проходили одиночные пикеты, в которых принимали участие депутаты муниципалитета. К изучению законности идеи подключились прокуратура и детский омбудсмен.