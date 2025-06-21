В Ярославле создадут десятки образовательных кластеров. Полный список по школам и детсадам

В Ярославле организуют десятки образовательных кластеров. Соответствующие постановления 20 июня 2025 года подписал мэр города Артем Молчанов.
В этом материале 76.RU собрал полный список образовательных комплексов.
Образовательный комплекс Гимназия № 2. К гимназии № 2 присоединят начальную школу — детский сад № 115.
Образовательный комплекс № 4. К школе № 90 присоединят школу № 5
им. О. А. Варенцовой, школу № 10, детские сады № 81, 183, 111.
Образовательный комплекс № 5. К школе № 87 присоединят школу № 56, детские сады № 69, 18, 114, 109, 228.
Образовательный комплекс № 6. К школе № 58 с углубленным изучением предметов естественно-математического цикла присоединят школу № 99, детские сады № 61, 145, 54, 107.
Образовательный комплекс № 7. К школе № 27 присоединят школу № 62, детские сады № 68, 235, 15, 120, 10, 193.
Образовательный комплекс № 8. К средней школе № 29 присоединят школу № 55, детские сады № 93, 149, 56.
Образовательный комплекс № 9. К школе № 80 с углубленным изучением английского языка присоединят школу № 11, детские сады № 135, 91, 233, 130, 222, 126.
Образовательный комплекс № 10. К школе № 26 присоединят детские сады № 8, 32, 127, 94.
Образовательный комплекс № 11. К средней школе № 21 имени А. М. Достоевского присоединят: среднюю школу № 16, детские сады № 118, 26, 98, 99.
Образовательный комплекс № 12. К школе № 67 присоединят школу № 69, детские сады № 20, 142, 131.
Образовательный комплекс № 13. К школе № 77 присоединят школу № 41, детские сады № 104, 176, 240.
Образовательный комплекс № 14. К средней школе № 83 присоединят детские сады № 112, 191, 237, 95.
Образовательный комплекс № 15. К школе № 51 присоединят школы № 47, 46, детские сады № 173, 92, 174, 52.
Образовательный комплекс № 16. К школе № 48 присоединят школу № 52, детские сады № 74, 30, 100, 148, 150.
Образовательный комплекс № 17. К школе № 2 имени Л. П. Семеновой присоединят школу № 50 имени Валерия Харитонова, детские сады № 44, 139, 97, 85, 6, 29.
Образовательный комплекс № 18. К школе № 84 с углубленным изучением английского языка присоединят школу № 59, детские сады № 151, 101, 203, 140, 27, 155.
Образовательный комплекс № 19. К школе № 37 с углубленным изучением английского языка присоединят школу № 57, открытую (сменную) школу № 94 имени Виктора Петровича Подосенова, детские сады № 90, 3, 67, 1.
Образовательный комплекс № 20. К школе № 30 присоединят школы № 76, № 3
имени Олега Васильевича Изотова, детские сады № 192, 65, 158, 31, 212, 72.
Образовательный комплекс № 21. К школе № 36 присоединят школу № 9
имени Ивана Ткаченко, детские сады № 105, 184, 204, 190, 106, 182.
Образовательный комплекс № 22 имени Н. А. Некрасова. К школе № 4 им. Н. А. Некрасова с углубленным изучением английского языка присоединят детский сад № 205.
Образовательный комплекс № 23. К школе № 70 присоединят школу № 44, детские сады № 226, 7.
Образовательный комплекс № 24 им. А. С. Пушкина. К школе № 43 им. А. С. Пушкина с углубленным изучением немецкого языка присоединят школу № 1, детские сады № 83, 21, 82, 236.
Образовательный комплекс № 25. К школе № 25 имени Александра Сивагина присоединят школу № 74 имени Ю. А. Гагарина, детские сады № 40, 170, 73, 78.
Образовательный комплекс № 26. К школе № 40 присоединят открытую (сменную) школу № 96, детские сады № 59, 48, 185.
Образовательный комплекс № 27. К школе № 13 присоединят среднюю школу № 8, детские сады № 163, 241, 144, 62.
Образовательный комплекс № 28. К школе № 35 имени Героя Советского Союза Н. А. Кривова присоединят детские сады № 157, 9, 172, 28.
Образовательный комплекс № 29. К школе № 12 присоединят школу № 75
имени Игоря Серова, детские сады № 36, 243, 88.
Образовательный комплекс № 30. К школе № 31 присоединят школу № 15, детские сады № 179, 210, 215, 50.
Образовательный комплекс № 31. К школе № 28 присоединят школу № 68, детские сады № 125, 19, 12, 167, 232.
Образовательный комплекс № 32 имени В. В. Терешковой. К средней школе № 32 имени В. В. Терешковой присоединят детские сады № 13, 175.
Образовательный комплекс № 34 имени Лататуева В. Н. К школе № 14 имени Лататуева В. Н. присоединят детские сады № 38, 218.
Образовательный комплекс № 35. К средней школе № 23 присоединят школу № 89, детские сады № 229, 5, 87, 77, 24, 84, 70.
Образовательный комплекс № 37. К средней школе № 92 присоединят детские сады № 2, 119.
Образовательный комплекс № 38. К школе № 91 «Центр инженерных технологий» присоединят детские сады № 39, 58, 35, 25.
Образовательный комплекс № 39. К школе № 17 присоединят школу № 60, детские сады № 108, 133, 55.
Ранее в Ярославле были созданы и другие кластеры.
Образовательный комплекс № 1 «Лидер» включает в себя: школы № 49, № 71, а также детские сады № 37 и 124.
Образовательный комплекс № 2 «Вектор» включает школы № 39, № 81 имени Сергея Красильникова, № 72; детские сады № 16, 128, 209, 211.
Образовательный комплекс № 3 им. Н. П. Гусева» включает школу № 42 им. Н. П. Гусева с углубленным изучением французского языка, школу № 7, детские сады № 75 и 102.
Напомним, об инициативе с объединением учреждений в комплексы в Ярославской области стало известно накануне нового учебного года 2024/2025, под конец августа. Причем идею изначально восприняли негативно и родители, и педагоги. В Рыбинске учителя гимназии выступили против слияния. А в Ярославле родители учеников устроили стихийное собрание у ворот школы № 42. Затем у здания правительства проходили одиночные пикеты, в которых принимали участие депутаты муниципалитета. К изучению законности идеи подключились прокуратура и детский омбудсмен.
Родители учеников по всей области подали иски против слияния, однако не все из них были приняты судом.
Все подробности по этой теме мы публикуем в специальном сюжете.