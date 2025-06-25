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Образование Оптимизация школ По какому принципу объединяют ярославские школы? Министр образования ответила на волнующие вопросы

По какому принципу объединяют ярославские школы? Министр образования ответила на волнующие вопросы

Ирина Лобода подвела итоги работы существующих комплексов и рассказала о продолжении процесса

1 975
21 комментарий
В Ярославской области продолжат объединять школы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области продолжат объединять школы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области продолжат объединять школы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Министр образования Ярославской области Ирина Лобода на заседании региональной думы 24 июня подвела итоги объединения школ и садиков в Ярославской области, а также рассказала о продолжении этого процесса.

К чему пришли

Сейчас в Ярославской области действует шесть образовательных комплексов, состоящих из нескольких учреждений (три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле-Залесском). Их создание стартовало в 2024 году. Сейчас опыт планируют распространять дальше. В Ярославле уже опубликованы постановления об объединении большинства городских школ и садиков. Ирина Лобода пояснила, почему принято такое решение.

«Основная цель объединения — это рост заработной платы. И мы видим существенное изменение зарплаты на уровне пилотов — от 45 до 65 %. В Ярославле зарплата младших воспитателей увеличилась на 80%. Минимальная заработная плата младших воспитателей в сельских территориях, в Переславле-Залесском — 36,5 тыс. рублей, в Ярославле и Рыбинске — 40 тыс. рублей. У руководителей городских структурных подразделений — 70 тысяч рублей», — отметила она.

При этом, как подчеркнула министр, условия воспитания и обучения остались прежними.

«Сохранился весь педагогический коллектив. Изменения коснулись управления, затронули административный, вспомогательный, обслуживающий персонал. Сокращения по пилотным проектам составили около 10% сотрудников», — пояснила Ирина Лобода.

Неожиданный эффект

По словам министра, объединение привело к неожиданному, но значимому эффекту.

«Заместители директоров переходят в педагоги. То есть самые уважаемые работники переходят в педагогическую деятельность. Яркий пример: в Рыбинске из 41 заместителя 29 стали учителями, ряд методистами и руководителями структурных подразделений. Только один человек принял решение прекратить трудовые отношения. Это позволит сократить нагрузку на других педагогов и уменьшить дефицит педагогических кадров», — рассказала чиновница.

Из плюсов объединения она также отметила создание дополнительных семи групп продленного дня. В дальнейшем такие группы хотят открывать для ребят, которые учатся с 1 по 5 класс. Также в образовательных комплексах легче решается вопрос со школьными автобусами (если один сломался, можно привлечь другой) и дополнительным образованием.

«Имеется возможность получить его не только в своей школе, но и в других структурных подразделениях образовательного комплекса. Ребята это активно используют», — подчеркнула Ирина Лобода.

Она добавила, что к концу сентября процесс юридической реорганизации будет завершен.

По какому принципу объединяют

Решение об объединении, по словам министра образования, принимает учредитель образовательных организаций. В Ярославле это мэрия. При этом решения согласовываются с Министерством образования Ярославской области. В городах, по словам Ирины Лободы, главным принципом объединения становится территориальный. А во главу комплекса ставят директора школы или садика, к которому присоединяют остальные.

«Реорганизация идет путем присоединения. В соответствии с трудовым кодексом, нормативной базой, у нас есть руководитель учреждения, к которому присоединяют другие. Директорам школ, которые присоединяются, предложат стать руководителями структурных подразделений со средней зарплатой в 70 тысяч рублей без педагогической нагрузки. Но если они захотят, то смогут это делать. Большой объем задач у них уйдет — финансово-хозяйственные, закупочные процедуры. Они смогут заниматься только взаимодействием с педагогами, детьми, организацией процесса внутри подразделений, поддержанием традиций», — пояснила Ирина Лобода.

Также она озвучила, что новые строящиеся школы в Ярославле будут передаваться в оперативное управление уже созданным образовательным комплексам.

Напомним, постановления о создании новых образовательных комплексов в Ярославле 20 июня 2025 года подписал мэр города Артем Молчанов. Согласно документам, новый этап объединения затронет десятки школ и детских садов. Мы публиковали полный список планируемых комплексов.

А вы как относитесь к процессу объединения школ и садиков?

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Комментарии
21
Гость
2 часа
К сожалению, это не так. Нагрузка на педагогов возросла, а уровень заработной платы остался прежним. В результате многие учителя приняли решение покинуть свои должности. Уважаемые преподаватели! Объединение учебных заведений не оправдало наших ожиданий. Если ситуация не изменится, вскоре наших детей некому будет учить.
Гость
2 часа
Ну «министр» рассказала о растущих зарплатах. Осталось послушать получателей этих выросших зарплат и убедиться в их радостной поддержке сих новаций... Можно еще поинтересоваться судьбой уволенных по сокращению и процессом перекладывания их обязанностей на остающихся, но это совсем другая история...
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