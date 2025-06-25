По какому принципу объединяют ярославские школы? Министр образования ответила на волнующие вопросы

В Ярославской области продолжат объединять школы Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Министр образования Ярославской области Ирина Лобода на заседании региональной думы 24 июня подвела итоги объединения школ и садиков в Ярославской области, а также рассказала о продолжении этого процесса.

К чему пришли

Сейчас в Ярославской области действует шесть образовательных комплексов, состоящих из нескольких учреждений (три в Ярославле, два в Рыбинске и один в Переславле-Залесском). Их создание стартовало в 2024 году. Сейчас опыт планируют распространять дальше. В Ярославле уже опубликованы постановления об объединении большинства городских школ и садиков. Ирина Лобода пояснила, почему принято такое решение.

«Основная цель объединения — это рост заработной платы. И мы видим существенное изменение зарплаты на уровне пилотов — от 45 до 65 %. В Ярославле зарплата младших воспитателей увеличилась на 80%. Минимальная заработная плата младших воспитателей в сельских территориях, в Переславле-Залесском — 36,5 тыс. рублей, в Ярославле и Рыбинске — 40 тыс. рублей. У руководителей городских структурных подразделений — 70 тысяч рублей», — отметила она.

При этом, как подчеркнула министр, условия воспитания и обучения остались прежними.

«Сохранился весь педагогический коллектив. Изменения коснулись управления, затронули административный, вспомогательный, обслуживающий персонал. Сокращения по пилотным проектам составили около 10% сотрудников», — пояснила Ирина Лобода.

Неожиданный эффект

По словам министра, объединение привело к неожиданному, но значимому эффекту.

«Заместители директоров переходят в педагоги. То есть самые уважаемые работники переходят в педагогическую деятельность. Яркий пример: в Рыбинске из 41 заместителя 29 стали учителями, ряд методистами и руководителями структурных подразделений. Только один человек принял решение прекратить трудовые отношения. Это позволит сократить нагрузку на других педагогов и уменьшить дефицит педагогических кадров», — рассказала чиновница.

Из плюсов объединения она также отметила создание дополнительных семи групп продленного дня. В дальнейшем такие группы хотят открывать для ребят, которые учатся с 1 по 5 класс. Также в образовательных комплексах легче решается вопрос со школьными автобусами (если один сломался, можно привлечь другой) и дополнительным образованием.

«Имеется возможность получить его не только в своей школе, но и в других структурных подразделениях образовательного комплекса. Ребята это активно используют», — подчеркнула Ирина Лобода.

Она добавила, что к концу сентября процесс юридической реорганизации будет завершен.

По какому принципу объединяют

Решение об объединении, по словам министра образования, принимает учредитель образовательных организаций. В Ярославле это мэрия. При этом решения согласовываются с Министерством образования Ярославской области. В городах, по словам Ирины Лободы, главным принципом объединения становится территориальный. А во главу комплекса ставят директора школы или садика, к которому присоединяют остальные.

«Реорганизация идет путем присоединения. В соответствии с трудовым кодексом, нормативной базой, у нас есть руководитель учреждения, к которому присоединяют другие. Директорам школ, которые присоединяются, предложат стать руководителями структурных подразделений со средней зарплатой в 70 тысяч рублей без педагогической нагрузки. Но если они захотят, то смогут это делать. Большой объем задач у них уйдет — финансово-хозяйственные, закупочные процедуры. Они смогут заниматься только взаимодействием с педагогами, детьми, организацией процесса внутри подразделений, поддержанием традиций», — пояснила Ирина Лобода.

Также она озвучила, что новые строящиеся школы в Ярославле будут передаваться в оперативное управление уже созданным образовательным комплексам.

Напомним, постановления о создании новых образовательных комплексов в Ярославле 20 июня 2025 года подписал мэр города Артем Молчанов. Согласно документам, новый этап объединения затронет десятки школ и детских садов. Мы публиковали полный список планируемых комплексов.