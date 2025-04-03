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Образование тест Эти 10 слов с удвоенными согласными почти все пишут неправильно. Вы тоже?

Эти 10 слов с удвоенными согласными почти все пишут неправильно. Вы тоже?

Сейчас узнаем, кто что запомнил на уроках русского языка

7 867
8 комментариев
Попробуйте пройти хитрый тест на удвоенные согласные | Источник: Александр Подопригора / 161.RUПопробуйте пройти хитрый тест на удвоенные согласные | Источник: Александр Подопригора / 161.RU

Попробуйте пройти хитрый тест на удвоенные согласные

Источник:

Александр Подопригора / 161.RU

Благодаря урокам русского языка многие еще в детстве запомнили, как пишутся слова «стеклянный», «оловянный» и «деревянный». Однако это лишь исключения в правиле об удвоенных согласных. В русском языке есть и такие слова, в которых вообще непонятно, какую букву надо удваивать и стоит ли это делать. Думаете, грамотей вроде вас быстро со всем разберется? Тогда попробуйте написать эти 10 слов без ошибок.

ТЕСТПройден 3243 раза
1 / 10
Летом в кафе полно желающих занять место на...
  • ...терассе
  • ...террасе
2 / 10
Девочка, празднующая день своих именин — это...
  • ...именинница
  • ...имениница
3 / 10
В летнюю жару иногда очень хочется съесть...
  • ...мороженое
  • ...мороженное
4 / 10
Балет, живопись, музыка — это всё виды...
  • ...исскуства
  • ...искусства
5 / 10
Брак не по любви — это брак...
  • ...по рассчету
  • ...по расчету
6 / 10
Если забыли, где в этом слове удвоенная «п», пишите: «бегемот».
  • Гипоппотам
  • Гиппопотам
7 / 10
А это слово вы наверняка встречаете каждый год. Вспомните, как оно пишется?
  • Масленица
  • Масленница
8 / 10
В какой комнате принимают гостей?
  • В гостиной
  • В гостинной
9 / 10
Расстояние от начала до конца улицы — это ее...
  • ...длинна
  • ...длина
10 / 10
Надеемся, вы не захотите подать ее, когда увидите результаты теста.
  • Апелляция
  • Аппеляция

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Комментарии
8
Гость
4 июля 2024, 16:29
Их неправильно пишут только безграмотные. Это школьная программа.
Гость
19 часов
Грамотеи вы липовые. Не удвоенная, а двойная "НН". Бездари.
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