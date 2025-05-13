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Образование Тест Помните, как называется самая большая планета? Тогда попробуйте пройти тест на эрудицию

Помните, как называется самая большая планета? Тогда попробуйте пройти тест на эрудицию

Хоть один вопрос осилите?

6 453
2 комментария
Чтобы найти знания в своей голове, необязательно забираться слишком глубоко | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RUЧтобы найти знания в своей голове, необязательно забираться слишком глубоко | Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU

Чтобы найти знания в своей голове, необязательно забираться слишком глубоко

Источник:

Олег Фёдоров / CHITA.RU

Знаменитому Сократу приписывают не менее знаменитую фразу «Я знаю, что ничего не знаю». Но если бы наши тесты существовали еще в Древней Греции, философ мог бы убедиться в том, насколько он прав. Впрочем, на задания этого теста в то время никто бы не ответил. И в этом у вас есть весомое конкурентное преимущество перед древними греками. Но давайте посмотрим, сколько конкретно стоит ваша эрудиция и сможете ли вы дать верные ответы на каждый из десяти вопросов.

ТЕСТПройден 1856 раз
1 / 10

Какую из этих пьес не писал Иван Тургенев?

  • «Где тонко, там и рвется» (12+)

  • «Нахлебник» (12+)

  • «Безотцовщина» (6+)

  • «Месяц в деревне» (12+)

2 / 10

Сколько костей в составе скелета взрослого человека (примерно)?

  • 200

  • 207

  • 216

  • 223

3 / 10

Когда произошла Великая французская революция?

  • 1764–1773 гг.

  • 1789–1799 гг.

  • 1812–1816 гг.

  • 1821–1831 гг.

4 / 10

Сегодня в периодической таблице Менделеева находится 118 элементов. Но сколько их было на момент создания?

  • 63

  • 78

  • 94

  • 118

5 / 10

Какой шахматной фигурой кроме пешки можно начать партию?

  • Слоном

  • Ладьей

  • Конем

  • Любой, кроме короля

6 / 10

У какого животного отпечатки пальцев идентичны человеческим?

  • Мадагаскарская руконожка

  • Коала

  • Кенгуру

  • Лемур

7 / 10

Кто автор афоризма «У России может быть только два союзника — армия и флот»?

  • Петр I

  • Георгий Жуков

  • Константин Рокоссовский

  • Александр III

8 / 10

Практически все современные флаги прямоугольной формы. Есть еще несколько квадратных. Но флаг этой страны отличается от всех остальных и представляет собой два «сросшихся» треугольника. О какой стране речь?

  • Конго

  • Эквадор

  • Лаос

  • Непал

9 / 10

Какая планета Солнечной системы является самой большой?

  • Меркурий

  • Юпитер

  • Венера

  • Марс

10 / 10

Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: «Слава богу! Кажется, жив!»
О ком речь?

  • Об Иване Обломове из одноименного романа Ивана Гончарова

  • О герое новеллы Франца Кафки «Превращение» — Грегоре Замзе

  • О премудром пескаре из одноименной сказки Михаила Салтыкова-Щедрина

  • Об Ипполите Матвеевиче Воробьянинове из романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова

Попробуйте также пройти наш тест по географии.

ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тест Знания Образование Эрудиция Развлечения Вопросы
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Комментарии
2
Инженер1
9 минут
8/10 Тургенев, гат...
Гость
7 мая, 10:07
2/10 Сколько костей в составе скелета взрослого человека (примерно)? Примерно 200 не равно примерно 207 😂
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