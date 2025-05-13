Помните, как называется самая большая планета? Тогда попробуйте пройти тест на эрудицию

Знаменитому Сократу приписывают не менее знаменитую фразу «Я знаю, что ничего не знаю». Но если бы наши тесты существовали еще в Древней Греции, философ мог бы убедиться в том, насколько он прав. Впрочем, на задания этого теста в то время никто бы не ответил. И в этом у вас есть весомое конкурентное преимущество перед древними греками. Но давайте посмотрим, сколько конкретно стоит ваша эрудиция и сможете ли вы дать верные ответы на каждый из десяти вопросов.