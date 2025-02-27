Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы с ним справитесь?

Кажется, Россия слишком огромна, чтобы знать о ней всё. Зато благодаря этому можно каждый раз открывать что-то новое о стране, в которой мы живем. А к кому относитесь вы: к тем, кого уже ничем не удивить, или к тем, кому еще предстоит многое узнать?
Попробуйте ответить на 10 вопросов по географии России. В этом тесте вы точно откроете для себя что-то новое.
С какой из перечисленных стран у России есть сухопутная граница?
Азербайджан
Молдавия
Румыния
Турция
В России много удивительных топонимов. Один из них — Эльгыгытгын. Что это и где находится?
Озеро на Чукотке
Гора в Бурятии
Мерзлотник на полуострове Ямал
Каньон в Дагестане
В России находится самая холодная точка мира, где постоянно проживают люди. Знаете, как называется этот населенный пункт?
Салехард
Ульт-Ягун
Верхоянск
Воркута
Сколько мостов в Санкт-Петербурге?
1703
836
447
312
Какой вулкан на территори России самый высокий?
Чикурачки
Ключевская сопка
Кроноцкая сопка
Академия наук
Где находится самая низкая точка России относительно уровня моря?
Печорская низменность
Сусунайская долина
Барабинская низменность
Прикаспийская низменность
Сколько автономных округов в России?
4
6
8
10
Какой из перечисленных полуостровов — крупнейший в России?
Ямал
Таймыр
Гыданский
Камчатка
Сколько в России часовых поясов?
Восемь
Девять
Десять
Одиннадцать
Какой регион России крупнейший по площади?
Красноярский край
Иркутская область
Республика Саха (Якутия)
Хабаровский край
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