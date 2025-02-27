Географ глобус пропил, когда не смог пройти этот тест, — а вы с ним справитесь?

Кажется, Россия слишком огромна, чтобы знать о ней всё. Зато благодаря этому можно каждый раз открывать что-то новое о стране, в которой мы живем. А к кому относитесь вы: к тем, кого уже ничем не удивить, или к тем, кому еще предстоит многое узнать?