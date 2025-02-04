А у вас такой был? Попробуйте угадать, как использовали этот предмет во времена СССР

Подобные фляги часто вручали в качестве подарка. Изначально она предназначена для воды, но люди наливали туда и другие жидкости. Часто вместо кожаного ремешка, изображенного на фото, была цепочка. Ремешок можно было вставить с помощью «ножек» в случае, если цепочка рвалась или если ее просто хотелось заменить.