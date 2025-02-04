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Развлечения Вечерняя викторина тест А у вас такой был? Попробуйте угадать, как использовали этот предмет во времена СССР

А у вас такой был? Попробуйте угадать, как использовали этот предмет во времена СССР

Проверьте, знакомы ли вы с культурой советской эпохи

5 746
14 комментариев
Пройдите быструю викторину на знание времен СССР | Источник: Полина Авдошина / Городские медиаПройдите быструю викторину на знание времен СССР | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Пройдите быструю викторину на знание времен СССР

Источник:

Один из способов разгрузить себя — пройти нашу вечернюю викторину. Условия просты: нужно посмотреть на предмет, изображенный на картинке, и указать, как его использовали во времена СССР. Сейчас вещицу продают на «Авито» как винтаж, а раньше это было довольно распространенным сувениром.

Итак, что изображено на этом фото:

  • карманные часы;

  • фляга;

  • секундомер.

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Фляга

Как использовали этот предмет

Подобные фляги часто вручали в качестве подарка. Изначально она предназначена для воды, но люди наливали туда и другие жидкости. Часто вместо кожаного ремешка, изображенного на фото, была цепочка. Ремешок можно было вставить с помощью «ножек» в случае, если цепочка рвалась или если ее просто хотелось заменить.

Удалось отгадать?

Да, легкотня
Ошибся в этот раз

Предлагаем вам поразглядывать обычные предметы под микроскопом. Угадаете, что именно там изображено? Сделать это не так-то просто. Или пройдите короткий тест на интуицию. Кто знает, может, вам удастся ответить на все вопросы.

Для тех, кто ностальгирует по временам СССР, советуем пройти тест для знатоков.

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Комментарии
14
Гость
18 января, 23:53
задрали уже со свим ссср. лучше скажите когда в россии где много ресурсов люди начнут достойно жить.
Гость
19 января, 17:13
задрали уже со свим ОВИТО. Свалка ненужного и УБОГОГО хлама по КОНСКИМ ценам. Чего там только нет: обычный белый гриб назвали сказочным и продают за миллион, полуразвалившийся сарай - за 3, КОШАЧЬИ УСЫ, обычные камни с легендой о метеоритах - вообще за млрды.....
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