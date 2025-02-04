А у вас такой был? Попробуйте угадать, как использовали этот предмет во времена СССР

Один из способов разгрузить себя — пройти нашу вечернюю викторину. Условия просты: нужно посмотреть на предмет, изображенный на картинке, и указать, как его использовали во времена СССР. Сейчас вещицу продают на «Авито» как винтаж, а раньше это было довольно распространенным сувениром.
Итак, что изображено на этом фото:
карманные часы;
фляга;
секундомер.
Как использовали этот предмет
Подобные фляги часто вручали в качестве подарка. Изначально она предназначена для воды, но люди наливали туда и другие жидкости. Часто вместо кожаного ремешка, изображенного на фото, была цепочка. Ремешок можно было вставить с помощью «ножек» в случае, если цепочка рвалась или если ее просто хотелось заменить.
Удалось отгадать?
Предлагаем вам поразглядывать обычные предметы под микроскопом. Угадаете, что именно там изображено? Сделать это не так-то просто. Или пройдите короткий тест на интуицию. Кто знает, может, вам удастся ответить на все вопросы.
Для тех, кто ностальгирует по временам СССР, советуем пройти тест для знатоков.