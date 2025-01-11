Чуйка есть? Проверьте свою интуицию в простецком тесте

Проверьте свою интуицию в тесте Источник: Мария Романова / 76.RU











Один из лучших литературных сыщиков, Шерлок Холмс, считал, что интуиция — это мгновенная обработка данных, у нее такая скорость, что разум ее не воспринимает.

Насколько развита ваша интуиция? Сможете интуитивно угадать цвет на черно-белом фото? Или определить то, что скрыто? Предлагаем проверить ваши способности с помощью нашего теста.

Внимание! Не нажимайте на картинку, пока не определитесь с ответом.

В какой руке? Нажмите

Что за зверь? Нажмите

Какого цвета домик? Нажмите

Что пропало с поляны? Нажмите

Угадайте, что в тарелке? Нажмите

Если вам понравилась игра, советуем уделить время другим нашим материалам. К примеру, ранее мы загадывали детскую загадку про палки и галки. Будьте внимательны: справиться с ней может не каждый взрослый.

Знатоки не смогли, а вы? Ярославец задал вопрос на «Что? Где? Когда?» (0+) и обыграл команду.