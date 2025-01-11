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Чуйка есть? Проверьте свою интуицию в простецком тесте

Мы приготовили пять заданий

8 453
5 комментариев

Проверьте свою интуицию в тесте

Источник:

Один из лучших литературных сыщиков, Шерлок Холмс, считал, что интуиция — это мгновенная обработка данных, у нее такая скорость, что разум ее не воспринимает.

Насколько развита ваша интуиция? Сможете интуитивно угадать цвет на черно-белом фото? Или определить то, что скрыто? Предлагаем проверить ваши способности с помощью нашего теста.

Внимание! Не нажимайте на картинку, пока не определитесь с ответом.

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В какой руке?
Нажмите
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Что за зверь?
Нажмите
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Какого цвета домик?
Нажмите
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Что пропало с поляны?
Нажмите
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Угадайте, что в тарелке?
Нажмите
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Если вам понравилась игра, советуем уделить время другим нашим материалам. К примеру, ранее мы загадывали детскую загадку про палки и галки. Будьте внимательны: справиться с ней может не каждый взрослый.

Знатоки не смогли, а вы? Ярославец задал вопрос на «Что? Где? Когда?» (0+) и обыграл команду.

А еще у нас есть тесты:

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Комментарии
5
Гость
4 ноября 2024, 06:06
А где тест?
Гость
4 ноября 2024, 08:08
Публикуют тест без теста. Зачем …
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