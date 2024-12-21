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Образование тест Почему у медведя короткий хвост и еще 9 вопросов, которые поставят вас в тупик: тест для гениев

Почему у медведя короткий хвост и еще 9 вопросов, которые поставят вас в тупик: тест для гениев

А вы готовы измерить глубину своих знаний?

2 106
3 комментария
Над некоторыми вопросами, возможно, придется всерьез призадуматься
Источник:

Ужасная штука — эрудиция. Надо во многом разбираться, многое запоминать. Но это ладно — надо еще вовремя вспомнить всё, что ты знаешь или когда-то знал! А может, никаких знаний и нет? В этом тесте мы собрали не самые сложные, но самые разнообразные вопросы. Чтобы верно ответить на каждый из них, многосторонняя развитость совсем не помешает.

ТЕСТПройден 242 раза
1 / 10

Северная Семирамида, Фике, Немецкая мать русского Отечества, Добрая бабушка, Русская Мессалина — всё это один и тот же человек. О ком речь?

  • Наина Ельцина

  • Александра Федоровна

  • Екатерина II

  • Раиса Горбачева

2 / 10

В 34 года из-за депрессии он отправился на кумысолечение, в 41 написал свой знаменитый роман, а в 67 лет научился ездить на велосипеде. Кто этот человек?

  • Иван Тургенев

  • Владимир Набоков

  • Лев Толстой

  • Михаил Булгаков

3 / 10

У какого князя было прозвище «ласковый»?

  • Юрий Долгорукий
  • Всеволод Большое Гнездо
  • Михаил Хоробрит
  • Владимир Красное Солнышко
4 / 10

Какая фамилия была у Николая Гоголя при рождении?

  • Гоголь

  • Яновский

  • Акутагава

  • Моголь

5 / 10
В разных областях России носили кокошники разных цветов, форм и убранства. Например, в Торопецком уезде (в наши дни эта территория входит в состав Тверской и Псковской областей) популярны были «шишаки». Что символизировали эти шишечки на свадебном головном уборе?
  • Возраст невесты
  • Пожелание плодовитости
  • Число сундуков с приданым
  • Количество мужей
6 / 10

Почему Петр Первый был против бород?

  • Не по-европейски

  • Некрасиво

  • У него своя не росла

  • Мог себе позволить

7 / 10
В советское время некоторые книги не допускали к официальной печати, поэтому авторы издавали их за рубежом. Как назывался такой способ распространения литературы?

  • Самсебяиздат

  • Тамиздат

  • Тамсямиздат

  • Самиздат

8 / 10
Когда разрешено восхождение на Фудзияму?
  • Зимой
  • Весной
  • Летом
  • Осенью
  • Всегда
  • Никогда
9 / 10

Что такое меламед? А может быть, кто?

  • Элемент таблицы Менделеева

  • Погонщик ослов

  • Учитель

  • Это такой сплав металла

10 / 10

Почему у медведя короткий хвост?

  • Чтобы не отморозить

  • Медведи не общительны

  • Чтобы не оторвали в бою

  • Он часто сидит на попе, и длинный хвост ему только мешал бы

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Тест Знания Эрудиция Школьные знания Образование Развлечения
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Комментарии
3
Гость
21 декабря, 23:19
а ещё медведь бывает бесполый, посмотрите на эмблему ЕР
Гость
21 декабря, 23:20
9 из 10.
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