Почему у медведя короткий хвост и еще 9 вопросов, которые поставят вас в тупик: тест для гениев

Ужасная штука — эрудиция. Надо во многом разбираться, многое запоминать. Но это ладно — надо еще вовремя вспомнить всё, что ты знаешь или когда-то знал! А может, никаких знаний и нет? В этом тесте мы собрали не самые сложные, но самые разнообразные вопросы. Чтобы верно ответить на каждый из них, многосторонняя развитость совсем не помешает.