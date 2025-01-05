Вы помните СССР? Только знатоки ответят на 11 вопросов этого теста

Любой знает, как расшифровывается СССР, но с остальными советскими аббревиатурами справятся немногие Источник: Евгений Вдовин / 161.RU











Как расшифровывается СССР — знают все, но Советский Союз отличался особым языком, насыщенным аббревиатурами, каждая из которых несла в себе целую историю. Чаще всего длинные названия органов власти и учреждений сокращались по первым буквам каждого слова.

Предлагаем вам проверить свои знания и разгадать советские шифры. Сможете ли вы вспомнить их все? Сейчас узнаем!

ТЕСТ Пройден 3213 раз 1 / 11 Начнем с ВЛКСМ! Расшифруете аббревиатуру? Всероссийский ленинский компанейский союз молодежи

Всесоюзный ленинградский коммунистический союз молодоженов

Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодежи 2 / 11 Сегодня эта аббревиатура на слуху. Что значит ТАСС? Телевизионное агентство Советского Союза

Телеграфное агентство Советского Союза

Транспортное агентство Советского Союза 3 / 11 НКВД — это? Народный комиссариат внутренних дел СССР

Национальный комиссариат внутренних дел СССР

Народный комиссариат внешних дел СССР 4 / 11 В 1949 году в Москве был создан СЭВ, как расшифровывается? Совет экономической взаимопомощи

Союз экономической взаимопомощи

Станция экономической взаимопомощи 5 / 11 А что такое МОПР, знаете? Московская организация помощи борцам революции

Межнациональная организация политического развития

Международная организация помощи борцам революции 6 / 11 Аббревиатура РАПП переводится как? Российская ассоциация пролетарских педиатров

Российская ассоциация пролетарских писателей

Российская ассоциация пролетарских переводчиков 7 / 11 Как в СССР расшифровывалась аббревиатура МТС? Московская телевизионная станция

Мобильно-техническая станция

Машинно-тракторная станция 8 / 11 Аббревиатура БГТО означает? Будь готов к труду и обороне

Будь готов к трудностям и обстоятельствам

Будь готов к труду и оправданиям 9 / 11 Сможете расшифровать КГБ? Комитет государственной безопасности

Компания по государственной безопасности

Кластер государственной безопасности 10 / 11 Что означает аббревиатура ЛТП? Ленинградский техникум правоведения

Ленинский техникум промышленности

Лечебно-трудовой профилакторий 11 / 11 А ЦУМТ что означает? Центральный универмаг местной территории

Центральное управление местного транспорта

Центральный универсальный магазин товаров

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