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Развлечения тест «В какую шопу ты меня привела!»: попробуйте ответить, что означают эти 10 слов из русского языка

«В какую шопу ты меня привела!»: попробуйте ответить, что означают эти 10 слов из русского языка

Иногда в них такое может послышаться!

1 832
3 комментария

Что означает слово «шопа» и «елбан»

Источник:

Когда говорят, что русский язык невероятно богат, мы даже не представляем себе размах этого «невероятно». Некоторых слов мы, возможно, никогда в жизни и не услышим. Хотя подождите, разве не для того, чтобы пополнять словарный запас, существуют наши тесты?

Для сегодняшней головоломки мы выбрали 10 слов из русского языка, которые еще недавно были в ходу, а сегодня оказались как будто не в чести. Настало время вернуть им былую славу. Осталось только понять, что все они означают. Думаете, вы справитесь с этой задачей?

ТЕСТПройден 390 раз
1 / 10

Первое слово нашего теста — «елбан». Что это?

  • Сорт древесины

  • Яма, куда сбрасывается мусор

  • Глупый человек

  • Высокий круглый холм

2 / 10

Что такое шопа?

  • Навес, где торгуют продовольствием

  • Дела, которые идут не так, как надо

  • Металлический шланг

  • Филейная часть крупного рогатого скота

3 / 10

А кто такая другиня?

  • Девушка друга

  • Подруга

  • Мачеха

  • Сестра жены

4 / 10

На очереди странное слово — «срачица». Что оно означает?

  • Уборная

  • Сорочка

  • Карета

  • Ругаться, ссориться

5 / 10

А это, кажется, что-то милое. Что означает слово «ссякуша»?

  • Ловкий человек

  • Бабочка

  • Муравей

  • Слабый человек

6 / 10

Так-так, а что означает «взбутусить»?

  • Тревожиться

  • Ругаться

  • Драться

  • Задать трепку

7 / 10

Что или кого назовут словом «блябла»?

  • Высокомерного человека

  • Слова, брошенные на ветер

  • Скалку

  • Пощечину

8 / 10

Отключаем воображение! Какое значение имеет слово «внагалище»?

  • Глубокая яма в лесу

  • Чехол для оружия

  • Место, где закопан клад

  • Обувь типа босоножек

9 / 10

Какого человека назовут абанатом?

  • Добросердечного

  • Умного

  • Глупого

  • Упрямого

10 / 10

Что означает слово «потиральце»?

  • Испачканное платье

  • Головной убор

  • Полотенце

  • Шейный платок

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Комментарии
3
с++
18 декабря, 21:46
это не русский язык, а древняя феня.
Гость
13 часов
"Замолаживает, однако!" - сказал ямщик и указал кнутом на хмурое небо. Поручик Владимир Иванович Даль сильнее закутался в тулуп, достал записную книжку и записал в нее: "Замолаживает — диалект средне-русской полосы, означает заморозки, приближение холодов, снижение температуры.". Так родился первый толковый словарь русского языка. - Замолаживает, - повторил ямщик и добавил, - надо бы потолопиться, балин. Холошо бы до вечела доблаться. Hо-о-о!.
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