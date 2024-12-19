«В какую шопу ты меня привела!»: попробуйте ответить, что означают эти 10 слов из русского языка

Когда говорят, что русский язык невероятно богат, мы даже не представляем себе размах этого «невероятно». Некоторых слов мы, возможно, никогда в жизни и не услышим. Хотя подождите, разве не для того, чтобы пополнять словарный запас, существуют наши тесты?

Для сегодняшней головоломки мы выбрали 10 слов из русского языка, которые еще недавно были в ходу, а сегодня оказались как будто не в чести. Настало время вернуть им былую славу. Осталось только понять, что все они означают. Думаете, вы справитесь с этой задачей?