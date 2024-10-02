В Ярославле может появиться третий образовательный комплекс

В Ярославле может появиться третий образовательный Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Родители учеников школы № 42 имени Н. П. Гусева сообщили о решении властей создать в Ярославле еще один образовательный комплекс, он появится на базе их учебного учреждения на улице Салтыкова-Щедрина, 42а.

— Такая договоренность с мэрий достигнута — объединить учебные учреждения, которые находятся рядом друг с другом, — подтвердили порталу 76.RU родители учеников.

По имеющимся данным, в новый комплекс, который возглавит школа № 42, войдут школа № 7, детские сады №75 и 102. Называться объединение будет МОУ «Средняя школа образовательный комплекс № 3 имени Н. П. Гусева».

По принятому ранее решению, эти учреждения вместе с тремя другими (школой № 49 и детскими садами № 37, 124) должны были стать частью образовательного комплекса «ПРОГРЕССиЯ» на базе школы № 49. Как теперь произойдет распределение, непонятно.

Мы направили запрос в мэрию Ярославля и региональное Министерство образования о предоставлении официальной информации по данному вопросу.

Напомним, 6 сентября мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановления об объединении нескольких садиков и школ в два образовательных комплекса. Один будет называться «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“». В него должны были войти школы № 49, 42, 7 и детские сады № 37, 75, 102, 124. Возглавить его должна была школа № 49, а остальные учебные учреждения присоединиться к ней. Во второе учреждение «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“» должны попасть школы № 39, 72, 81 и детские сады № 16, 128, 209, 211.

Комплекс «Вектор» появится в Брагине Источник: Мария Романова / Сеть городских порталов











Комплекс «ПРОГРЕССиЯ» появится в центре Источник: Мария Романова / Сеть городских порталов











Власти озвучили, что цель реорганизации — повышение качества обучения и эффективности управления. Весь педагогический состав пообещали оставить и даже повысить ему зарплаты. Прежде всего, речь шла о младших воспитателях в садиках. Но ряд должностей собирались сократить — заместителей нынешних директоров и заведующих, бухгалтеров, завхозов.

Родители учеников школы № 42 с углубленным изучением французского языка выступили резко против того, что их учебное учреждение станет структурным звеном другого. Они опасались, что школа потеряет свою уникальность. Даже подали иск в суд. Сейчас он находится на рассмотрении.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил руководству мэрии Ярославля рассмотреть возможность того, чтобы именно школа № 42 возглавила свой образовательный комплекс. Возможно, новое решение и стало компромиссом в сложившейся ситуации.