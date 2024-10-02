В Ярославле может появиться третий образовательный комплекс

Родители учеников школы № 42 имени Н. П. Гусева сообщили о решении властей создать в Ярославле еще один образовательный комплекс, он появится на базе их учебного учреждения на улице Салтыкова-Щедрина, 42а.
— Такая договоренность с мэрий достигнута — объединить учебные учреждения, которые находятся рядом друг с другом, — подтвердили порталу 76.RU родители учеников.
По имеющимся данным, в новый комплекс, который возглавит школа № 42, войдут школа № 7, детские сады №75 и 102. Называться объединение будет МОУ «Средняя школа образовательный комплекс № 3 имени Н. П. Гусева».
По принятому ранее решению, эти учреждения вместе с тремя другими (школой № 49 и детскими садами № 37, 124) должны были стать частью образовательного комплекса «ПРОГРЕССиЯ» на базе школы № 49. Как теперь произойдет распределение, непонятно.
Мы направили запрос в мэрию Ярославля и региональное Министерство образования о предоставлении официальной информации по данному вопросу.
Напомним, 6 сентября мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановления об объединении нескольких садиков и школ в два образовательных комплекса. Один будет называться «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“». В него должны были войти школы № 49, 42, 7 и детские сады № 37, 75, 102, 124. Возглавить его должна была школа № 49, а остальные учебные учреждения присоединиться к ней. Во второе учреждение «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“» должны попасть школы № 39, 72, 81 и детские сады № 16, 128, 209, 211.
Власти озвучили, что цель реорганизации — повышение качества обучения и эффективности управления. Весь педагогический состав пообещали оставить и даже повысить ему зарплаты. Прежде всего, речь шла о младших воспитателях в садиках. Но ряд должностей собирались сократить — заместителей нынешних директоров и заведующих, бухгалтеров, завхозов.
Родители учеников школы № 42 с углубленным изучением французского языка выступили резко против того, что их учебное учреждение станет структурным звеном другого. Они опасались, что школа потеряет свою уникальность. Даже подали иск в суд. Сейчас он находится на рассмотрении.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев поручил руководству мэрии Ярославля рассмотреть возможность того, чтобы именно школа № 42 возглавила свой образовательный комплекс. Возможно, новое решение и стало компромиссом в сложившейся ситуации.
Всего же в регионе на первом этапе должно было появиться пять образовательных комплексов — в Ярославле, Рыбинске и Переславле-Залесском. В Рыбинске планируют создать два образовательных комплекса по названиям микрорайонов. В центр «Северный» войдут школы № 10, 43, 21 и 3, а также детские сады № 26, 69, 71, 74, 5, 38. В «Веретье» — школы № 28, 27, 29, гимназия № 18, а также детские сады № 106, 49, 30, 99. В Переславле намерены объединить 8 школ и 9 детсадов. К школе № 6 присоединят 9-ю школу, а также Ивановскую, Дмитриевскую, Кубринскую, Купанскую, Нагорьевскую средние и Плещеевскую начальную школы, детские сады «Звездочка», «Чебурашка», «Колокольчик», Ивановский, Лыченский, Кубринский, Купанский, Нагорьевский, Рахмановский.