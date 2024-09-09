Родители учеников элитной школы в Ярославле устроили собрание из-за объединения. Подробности встречи

— Я вспоминаю свои школьные годы. В 90-е годы было очень сложно. Но во взаимодействии с учителями мы все проблемы решали. В школе высокий процент поступаемости в высшие учебные заведения. И мы очень хотим, чтобы наша школа имела свою историю, свое лицо. Это единственная школа в городе с углубленным изучением французского языка. Нас нельзя ни с кем объединять. Мы хотим получить аттестаты, чтобы там было написано: «Средняя школа № 42 имени Николая Петровича Гусева». Мы понимаем, что любое объединение приводит к сокращению. А если объединяется языковая школа и неязыковые, то часы нагрузки тоже будут распределяться. Поэтому, как бы нас сейчас ни убеждали, что для нас ничего не поменяется, для нас ничего не поменяется, только если школа останется независимой и с углубленным изучением французского языка. Именно наша школа налаживала отношения с городом-побратимом Пуатье во Франции. Мы ездили, учились по обмену. Они приезжали к нам. Таким образом мы изучали культуру двух народов. Это великое, огромное дело. Мы боимся, что можем это потерять. Мы за сохранение нашего дома!