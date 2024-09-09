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Объединение школ
Образование Родители учеников элитной школы в Ярославле устроили собрание из-за объединения. Подробности встречи

Родители учеников элитной школы в Ярославле устроили собрание из-за объединения. Подробности встречи

Публикуем основные тезисы

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34 комментария

Днем 9 сентября во дворе школы № 42 на улице Салтыкова-Щедрина в Ярославле началось собрание по поводу оптимизации школ. Ранее родители выступили против объединения учебных учреждений. В этом онлайн-репортаже публикуем хронику обсуждений.

Анастасия Вязигина

Десятки родителей и учеников собрались во дворе школы на улице Салтыкова-Щедрина.

О собрании стало известно за несколько часов до начала

Родители просят администрацию разъяснить идею объединения

Анастасия Вязигина

Напомним, ранее мэр Ярославля подписал постановление об оптимизации школ в Ярославле. Согласно документу, подписанному 6 сентября, в городе путем объединения нескольких школ и детских садов создадут образовательные кластеры.

По одному постановлению, к школе № 49 присоединят школы № 7, 42, детские сады № 37, 75, 102, 124. Общее наименование нового учреждения будет — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 1 „ПРОГРЕССиЯ“».

По второму документу, к школе № 39 решено присоединить школы № 72, 81, детские сады № 16, 128, 209, 211. Общее наименование нового учреждения будет — муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа «Образовательный комплекс № 2 „Вектор“».

Анастасия Вязигина

В Сети завирусился хэштег #школе42быть. С выходных по соцсетям расходятся десятки подобных комментариев и сообщений. Тег оставляют школьники, выпускники и родители учеников.

Анастасия Вязигина

Мнение детского омбудсмена

На тему объединения высказался уполномоченный по правам ребенка Михаил Крупин. Обращения о реорганизации стали поступать на горячую линию детского омбудсмена из Рыбинска и Ярославля.

— Принимая столь кардинальное решение о реорганизации образовательных учреждений без учета мнения всех участников образовательного процесса, без аналитической проработки, имея основной целью сокращение расходов бюджета на образование, органами местного самоуправления нарушены основные базовые принципы в сфере образования, в том числе главного — признания приоритетности образования. В связи с вышеперечисленными фактами мной направлено информационное письмо в адрес и. о. прокурора Ярославской области о проведении проверки законности принятия органами местного самоуправления г. Ярославля и г. Рыбинска нормативных правовых актов, связанных с реорганизацией образовательных организаций, — считает Михаил Крупин.

По данным аппарата уполномоченного по правам ребенка, в финансово-экономическом обосновании указано, что реорганизация вызвана излишним количеством малочисленных юридических лиц, которое приводит к неэффективному использованию кадровых, материально-технических, организационно-методических и финансовых ресурсов.

— В то же время в общеобразовательных организациях Рыбинска, которые планируется реорганизовать в форме присоединения, обучается от 355 до 690 обучающихся. Классифицировать данные школы как малочисленные неправомерно. Основной довод принятия данных нормативных правовых актов — эффективное расходование средств нормативного бюджетного финансирования, — говорится в официальном сообщении, размещенном в группе «ВКонтакте». — При проведении реорганизации в г. Ярославле не учитывается, что объединяемые школы, в том числе МОУ СОШ № 49 и МОУ СОШ № 42, обладают уникальностью и самобытностью, реализуют образовательные программы различных видов. Поспешное, непроработанное решение об объединении данных образовательных организаций может повлечь за собой уничтожение образовательного наследия и традиций, созданных в школах многими поколениями педагогов.

В аппарате омбудсмена обращают внимание, что при реорганизации не приводится обоснования присоединения детских садов к школам.

— Данные виды образования относятся к разным уровням общего образования, их деятельность регулируется различными федеральными государственными образовательными стандартами. Проводимая реорганизация образовательных организаций в г. Ярославле и г. Рыбинске оставляет много вопросов, в том числе о порядке поступления детей в образовательные организации, закрепления муниципальных образовательных организаций за конкретными территориями городского округа, — обратили внимание в аппарате.

Анастасия Вязигина

Во дворе школы собрались десятки родителей и старшеклассников. Как передает с места событий корреспондент 76.RU Кристина Геворкян, пока нет информации, выйдет ли кто-то из администрации школы к толпе.

Отметим, что школа №42 имени Н. П. Гусева на Салтыкова-Щедрина в Ярославле считается элитной. Образовательное учреждение с углубленным изучением французского языка входит в топ-10 лучших школ по оценке рейтингового агентства RAEX.

Школа № 42, где собралась толпа родителей, входит в топ-10 лучших

Анастасия Вязигина

Родители учеников делятся мнением с корреспондентом 76.RU о грядущем объединении.

—  После 9 класса у нас был выбор, куда пойти. Ее брали в несколько учебных заведений. И мы выбрали именно школу № 42. Почему это не было известно раньше, летом? Все родители первоклассников и, что очень важно, десятиклассников, делали выбор в пользу школы летом. Подавали документы и всё прочее. Почему, когда начался учебный процесс, нас ставят перед фактом? — считает Анна, выпускница школы № 42, у которой здесь учатся двое детей в 5-м и 10-м классе. —  Если бы мы узнали раньше, мы бы отдали ребенка в другую школу, потому что у нее были варианты, она прошла в разные учебные заведения.

Многие обращают внимание, что ранее намеренно поступали в школу № 42 из-за углубленного изучения иностранного языка, а также из-за статуса учреждения.

— Мы поступали в школу № 42, мы хотим ее закончить. Ребенок уже слышала от кого-то из учителей, что в случае, если это произойдет, они будут искать новое место работы. То есть, в связи с тем, что с ними так некрасиво поступают, ставят перед фактом, возможно, мы потеряем педагогический состав. Соответственно, качество обучения у нас упадет просто сразу. Поэтому все хватаются за голову, особенно ученики 10–11 классов. Им поступать, у них в последний момент почва из-под ног буквально. Мы шли, ориентируясь на сильный педагогический состав. Если сейчас сократят, это просто катастрофа, — обратила внимание Анна. —  Сейчас младший ребенок в пятом классе, мы в течение пятого класса, естественно, посмотрим, дальше будем думать и принимать решение [о переводе].

Анастасия Вязигина

Мама шестиклассницы Надежда Федорова выступает против оптимизации и просит сохранить индивидуальность учебного учреждения.

— Внятного ответа на вопрос «Зачем?» мы не получили. Нам отписались красивыми фразами: «оптимизация», «реорганизация». Для нас — драматизация. Абсолютно невнятные красивые фразы, а нам нужен внятный ответ. Что это нам даст? У нас всё прекрасно, это замечательная школа с высоким рейтингом. Показатели наших детей, когда они поступают в самые престижные вузы России и за границу. Мы ничего не хотим менять. Ни наша администрация, ни наши дети. Их всё устраивает, понимаете? — заявила в беседе с 76.RU Надежда.

По ее словам, инициатива о соединении нескольких учебных учреждений не обсуждалась с родителями, об оптимизации многие родители узнали из СМИ.

—  Я сама выпускница этой школы. Я здесь работала педагогом французского языка много лет. Мой сын выпускник этой школы, моя дочка учится в шестом классе. И я, как человек, который жил в этой школе и продолжает жить много лет, не хочу, чтобы у меня в аттестате у ребенка стояла надпись: «Выпускница комбината № 1». Простите, мы здесь не цыплят выращиваем, мы здесь воспитываем поколение достаточно образованное и хотим, чтобы наши дети стали кем-то в этой жизни. А вот это объединение ничего нашей школе хорошего не принесет, абсолютно, — добавила Надежда.

Родители собрались у ворот школы

Родители переживают, что после проведения реорганизации в школе будет меньше уроков иностранного языка, углубленное изучение уберут.

— У нас уже не будет такого сильного изучения и наклона во французский язык, которое есть сейчас. И это всё благодаря действиям нашей администрации. Почему именно 42-я школа? Почему нельзя объединять обычные школы? Я, в принципе, не возражаю. Если это обычные школы — объедините, — говорит мама одного из школьников.

Анастасия Вязигина

Выпускники школы, а ныне родители учеников вспоминают, как ездили учиться по обмену. Об этом в беседе с 76.RU поделилась ярославна Елена Колмогорцева:

— Я вспоминаю свои школьные годы. В 90-е годы было очень сложно. Но во взаимодействии с учителями мы все проблемы решали. В школе высокий процент поступаемости в высшие учебные заведения. И мы очень хотим, чтобы наша школа имела свою историю, свое лицо. Это единственная школа в городе с углубленным изучением французского языка. Нас нельзя ни с кем объединять. Мы хотим получить аттестаты, чтобы там было написано: «Средняя школа № 42 имени Николая Петровича Гусева». Мы понимаем, что любое объединение приводит к сокращению. А если объединяется языковая школа и неязыковые, то часы нагрузки тоже будут распределяться. Поэтому, как бы нас сейчас ни убеждали, что для нас ничего не поменяется, для нас ничего не поменяется, только если школа останется независимой и с углубленным изучением французского языка. Именно наша школа налаживала отношения с городом-побратимом Пуатье во Франции. Мы ездили, учились по обмену. Они приезжали к нам. Таким образом мы изучали культуру двух народов. Это великое, огромное дело. Мы боимся, что можем это потерять. Мы за сохранение нашего дома!

Анастасия Вязигина

Мнение заслуженного учителя России

Федеральный эксперт в сфере образования, заслуженный учитель России Александр Снегуров, считает, что у укрупнения образовательных учреждений больше минусов, нежели плюсов.

— Скажу эскизно, опираясь на подобные ситуации в других местах. В Москве подобное слияние не дает настоящего педагогического результата. Наверное, подобные реформы имеют коммерческий эффект. Но что касается сущностных вопросов, педагогических, творческих — они отодвигаются на периферию. Сразу же драматизируется ситуация с кадрами и с учениками, родителями этих школ. Расширяется конфликтная база, — рассказал в беседе с порталом 76.RU Александр Снегуров.

Анастасия Вязигина

С чего всё началось

Предлагаем отмотать время назад и вспомнить, с чего всё началось. Напомним, в конце августа тревогу забили в Рыбинске.

23 августа было подписано первое постановление об объединении детских садов. Затем 31 августа педсостав гимназии № 18 имени Соколова выступил против создания образовательного центра на базе СОШ № 28, № 27, № 29 и общеобразовательной гимназии № 18, а также детских садов № 106, 49, 30, 9. По сути, рыбинские учителя первыми заявили о реорганизации.

Предварительно известно, что во втором по величине городе собираются создать два образовательных центра Веретье (о котором идет речь выше) и Северный. В последний войдут СОШ № 10, СОШ № 43, СОШ № 21, СОШ № 3, а также детские сады № 26, 69, 71, 74, 5, 38.

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Комментарии
34
Гость
9 сентября 2024, 14:51
"Сильные сделают как захотят, слабые будут терпеть как им должно"! Так что выбирайте родители кто вы и действуйте соответственно. И мы посмотрим кто вы.
Гость
9 сентября 2024, 15:26
Увидели уже оптимизацию медицинских учреждений...и вот еще один рывок.... в бездну
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