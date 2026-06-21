Правила выдачи пенсии изменятся: подробности

С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать без подачи заявления, то есть автоматически. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Проект соответствующего закона Минтруда РФ уже опубликован.
Как это будет работать
Вместо того чтобы самостоятельно подавать заявление в Социальный фонд России (лично, через МФЦ или на «Госуслугах»), будущий пенсионер получит уведомление о назначении выплат автоматически.
Социальный фонд примет решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста, используя данные, которые уже есть в его системах. О назначении выплат фонд уведомит в течение трех рабочих дней.
«На мой взгляд, предложение весьма полезное и, безусловно, избавит людей от лишней бюрократической волокиты», — отметила Стенякина в беседе с РИА Новости.
Кого это коснется
Новый порядок будет применяться:
к людям, выходящим на пенсию в установленном возрасте (женщины — с 60 лет, мужчины — с 65 лет);
к лицам, имеющим право на досрочный выход на пенсию (многодетные матери, родители детей с инвалидностью и др.).
Однако есть исключения. Автоматическое назначение пенсии не будет действовать для тех, кто периодически работает за границей. Им по‑прежнему потребуется подтверждать иностранный стаж.