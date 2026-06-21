Правила выдачи пенсии изменятся: подробности

Получать пенсию станет легче Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

С 1 января 2027 года страховую пенсию по старости планируют назначать без подачи заявления, то есть автоматически. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина. Проект соответствующего закона Минтруда РФ уже опубликован.

Как это будет работать

Вместо того чтобы самостоятельно подавать заявление в Социальный фонд России (лично, через МФЦ или на «Госуслугах»), будущий пенсионер получит уведомление о назначении выплат автоматически.

Социальный фонд примет решение о назначении пенсии за 30 дней до достижения гражданином пенсионного возраста, используя данные, которые уже есть в его системах. О назначении выплат фонд уведомит в течение трех рабочих дней.

«На мой взгляд, предложение весьма полезное и, безусловно, избавит людей от лишней бюрократической волокиты», — отметила Стенякина в беседе с РИА Новости.

Кого это коснется

Новый порядок будет применяться:

к людям, выходящим на пенсию в установленном возрасте (женщины — с 60 лет, мужчины — с 65 лет);

к лицам, имеющим право на досрочный выход на пенсию (многодетные матери, родители детей с инвалидностью и др.).