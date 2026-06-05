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Экономика Российский рубль ждет падение: прогноз властей

Российский рубль ждет падение: прогноз властей

Объясняем, когда изменится курс и на сколько

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На фоне войны на Ближнем Востоке курс рубля укрепился | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RUНа фоне войны на Ближнем Востоке курс рубля укрепился | Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

На фоне войны на Ближнем Востоке курс рубля укрепился

Источник:

Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Рубль ждет падение к концу 2026 года, а курс доллара может вырасти до 80–84 рублей. Такой прогноз дал глава Сбербанка Герман Греф во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, прогноз зависит от ситуации на нефтяном рынке и дефиците предложения, который может сохраниться до конца года. Из-за нестабильной ситуации на валютном рынке сложно определить «равновесный» курс рубля, отметил Греф.

«Наш сегодняшний день прогноз на конец года — примерно ₽ 84–85. Но прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть. От наших предыдущих прогнозов очень сильно отклонилось наше понимание цены на нефть. И цикл, который сложился на рынке, скорее всего, будет продолжаться до конца 2026 года. Даже если ситуация с кризисом в Ормузском проливе разрешится, потребуется полгода на то, чтобы пополнить запасы, что не может не отразиться на курсе», — приводит его слова РБК.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин будет возвращаться к политике более предсказуемого рубля.

«Понятно, стране нужны ресурсы, бюджетные правила подослабили. Курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем, поэтому бюджет — всему голова», — сказал он.

Во время ПМЭФ заместитель председателя правительства России Александр Новак назвал главный риск для российской экономики. По его словам, значительную опасность несет нехватка кадров. Подробнее о его заявлении — в этом материале.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Рубль Курс Экономика Кризис ПМЭФ
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Комментарии
2
Гость
17 минут
Если бы такое сказали в демократических странах где выборы и сменяемость с отчётностью перед избирателями то это был бы их последний день у власти а возможно и на свободе
Гость
20 минут
Прогноз властей.... Аж даже не смешно стало. Сама же власть все это и устраивает, никакого рынка нигде нет, только на настоящем рынке, Дзержинском, например.
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Гость
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