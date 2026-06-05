Российский рубль ждет падение: прогноз властей

На фоне войны на Ближнем Востоке курс рубля укрепился Источник: Сергей Коньков / FONTANKA.RU

Рубль ждет падение к концу 2026 года, а курс доллара может вырасти до 80–84 рублей. Такой прогноз дал глава Сбербанка Герман Греф во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, прогноз зависит от ситуации на нефтяном рынке и дефиците предложения, который может сохраниться до конца года. Из-за нестабильной ситуации на валютном рынке сложно определить «равновесный» курс рубля, отметил Греф.

«Наш сегодняшний день прогноз на конец года — примерно ₽ 84–85. Но прогноз, конечно, не учитывает всех обстоятельств, которые могут возникнуть. От наших предыдущих прогнозов очень сильно отклонилось наше понимание цены на нефть. И цикл, который сложился на рынке, скорее всего, будет продолжаться до конца 2026 года. Даже если ситуация с кризисом в Ормузском проливе разрешится, потребуется полгода на то, чтобы пополнить запасы, что не может не отразиться на курсе», — приводит его слова РБК.

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин будет возвращаться к политике более предсказуемого рубля.

«Понятно, стране нужны ресурсы, бюджетные правила подослабили. Курс в результате укрепился, меньше бюджет стал участвовать на валютном рынке. Сейчас мы пришли к тому, что понимаем, что нужно опять возвращаться к той политике, которая раньше была, и курс будет более предсказуем, поэтому бюджет — всему голова», — сказал он.