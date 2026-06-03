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Экономика Ставки по ипотеке заметно снизятся: прогноз

Ставки по ипотеке заметно снизятся: прогноз

Жилье станет доступнее

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Изменений стоит ждать на рынке и первичного, и вторичного жилья | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUИзменений стоит ждать на рынке и первичного, и вторичного жилья | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Изменений стоит ждать на рынке и первичного, и вторичного жилья

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Ставки по ипотеке могут снизиться уже в ближайшее время. Об этом заявил эксперт по фондовому рынку компании «Гарда Капитал» Кирилл Селезнёв.

По его прогнозу, к концу июня:

  • ставки на новостройки могут опуститься до 16%;

  • ставки на вторичное жильё — до 17%.

Сейчас большинство крупных банков выдают ипотеку под 17–19%, заявил Селезнёв. При таких процентах брать кредит готовы не все, это слишком дорого для большинства людей.

«Заградительной для массового заемщика считается ставка по ипотеке примерно от 15% и выше. Ниже этой отметки рыночная ипотека обычно оживает, до этого — работает только под отдельные категории клиентов. Сейчас средневзвешенные ставки у крупных банков достигают 17–19%, то есть до „оживления“ еще 2–4 процентных пункта. Заседание ЦБ в июне вряд ли даст шаг больше 50 базисных пунктов, плюс банки всегда берут паузу на адаптацию. Реалистично, что к концу третьего квартала ставки на первичке опустятся в район 16%, на вторичке — до 17%», — объяснил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

По мнению Селезнёва, даже снижение до 16–17% не сделает ипотеку массовой. По‑настоящему выгодные условия появятся позже: примерно к концу 2026‑го — началу 2027 года. К этому времени ключевая ставка может опуститься до 11–13%. Тогда и ставки по ипотечным кредитам станут заметно ниже, а взять ипотеку сможет гораздо больше людей.

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Дарья ПироговаДарья Пирогова
Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Ипотека Жилье ЦБ
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Комментарии
1
Гость
19 минут
Не беспокойтесь. Ставки не снизят.
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Гость
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