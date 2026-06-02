НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, без осадков

ощущается как +10

0 м/c,

 752мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 71,55
EUR 86,25
Снесут двухэтажки
Новый тренер «Локомотива»
Где россияне отдыхают в 2026 году?
Перерасчет за воду
Как отметить свадьбу в Ярославле
Смертельное ДТП: видео
График отключений горячей воды
Подросток сорвался с заброшки
История «Бара Коктейль»
Экономика Пенсии выплатят раньше и больше: что еще изменится в июне

Пенсии выплатят раньше и больше: что еще изменится в июне

Рассказываем, когда придут деньги

806
За прибавкой 80-летним обращаться не нужно | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RUЗа прибавкой 80-летним обращаться не нужно | Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

За прибавкой 80-летним обращаться не нужно

Источник:

Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

В июне 2026 года сразу несколько категорий пенсионеров получат повышенные выплаты. Из-за празднования Дня России изменится и график перечисления пенсий. Часть денег придут досрочно. Подробнее обо всех изменениях читайте в нашем материале.

Кто получит прибавку в июне

Пенсионеры, которым в мае исполнилось 80 лет, с 1 июня начнут получать страховую пенсию в повышенном размере. Фиксированная выплата для них автоматически удваивается — с 9584,69 рубля до 19 169,38 рубля в месяц. Дополнительно им полагается надбавка на уход — 1413,86 рубля. Итого прибавка по сравнению с обычной фиксированной выплатой может составить почти 11 тысяч рублей. 

Аналогичное повышение получат те, кому в мае установили первую группу инвалидности. Их фиксированная выплата также увеличивается до 19 169,38 рубля. Если инвалид I группы уже достиг 80 лет, повторного удвоения не будет. Обращаться в Социальный фонд за перерасчетом не нужно. В обоих случаях он происходит автоматически.

Пенсионеры, на иждивении которых есть нетрудоспособные члены семьи, тоже увидят прибавку. За каждого иждивенца доплачивают 3194,90 рубля. Получить выплату можно только за троих. Соответственно, за одного — плюс 3194,9 рубля, за двоих — 6389,8 рубля, за троих — 9584,7 рубля. 

Отдельная категория — работающие пенсионеры, которые уволились в мае. После прекращения трудовой деятельности страховая пенсия пересчитывается с учетом всех индексаций, пропущенных за время работы. Увеличенные выплаты начислят уже с июня.

Как изменится график выплат из-за праздников

Из-за празднования Дня России (12 июня) выплаты за некоторые числа переведут досрочно. В 2026 году 12 июня выпадает на пятницу, выходные продлятся с 12 по 14 июня. 

День России — государственный праздник, отмечаемый ежегодно 12 июня. Он приурочен к принятию 12 июня 1990 года Декларации о государственном суверенитете РСФСР. Официально установлен в 1992 году, а название «День России» закрепилось в 2002 году. В этот день проходят торжественные мероприятия и концерты.

Пенсионеры, которые обычно получают деньги 12, 13 или 14 июня, получат их не позднее 11 июня. Кроме того, пенсии за 6 и 7 июня перечислят 5 июня, за 20 и 21 июня — 19 июня, за 27 и 28 июня — 26 июня. В остальные дни выплаты будут поступать по стандартному графику. Конкретные даты зависят от региона и способа получения пенсии. Зачисление на банковские карты происходит автоматически.

ПО ТЕМЕ
Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Выплаты и пособия Пенсия День России
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY1
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
18 мая, 21:35
После получения пенсии пенсионер просто обязан посетить Ашан и купить Заварной солодовый хлеб. А в Адмирале, если повезет, можно купить хлеб Ржано-пшеничный из Судиславля Костромской губернии, - объеденье! Не нарадуюсь на изобилие и качество наших хлебных прилавков. И это главная причина укрепления рубля и краха доллара.
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Сдаст даже молчавший на уроках неуч»: почему новый обязательный экзамен по истории для девятиклассников не имеет смысла
Антон Чубуков
Эксперт в образовании
Мнение
«Один воздушный шарик на весь класс». Выпускница ковидного 2020 года — о том, почему завидует тем, кто сейчас оканчивает школу
Назифа Нурмухаметова
Мнение
«Ничего не отвалилось»: автолюбитель год отъездил на китайском авто из салона — плюсы и минусы
Анатолий Кузнецов
Мнение
«За одного нашего сотню плохих парней дают»: почему фильм «Грязные деньги» можно смотреть, но нельзя обсуждать
Надежда Губарь
Мнение
Детективная история без привычной чернухи: чем покоряет новый российский сериал «Когда горит огонь»
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем