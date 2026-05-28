Упал — поднялся. Кому и зачем стоит покупать доллары прямо сейчас

Курс доллара в конце мая опустился до 71–72 рублей, продемонстрировав сильнейшее укрепление рубля за последние годы. Это удивило даже известных экономистов. Агентство Bloomberg (поставщик финансовой информации для профессиональных инвесторов) назвало российский рубль самой укрепившейся по отношению к доллару валютой. Наши коллеги из 74.RU узнали у экспертов, как изменится курс доллара в ближайшее время, пройден ли пик укрепления рубля или тот самый момент, когда выгодно запасаться валютой, еще впереди.

«Покупать, но не на весь объем сразу»

Рубль укрепился за счет дорогой нефти, высокой экспортной выручки, слабого спроса на импорт и высокой ключевой ставки ЦБ, сошлись во мнениях эксперты.

«Пока ставка остается высокой, рублевые финансовые инструменты выглядят привлекательнее валют. Снижение доллара еще может продолжиться, но наибольшая часть укрепления рубля уже, вероятно, прошла, — объяснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. — Важная психологическая зона поддержки по доллару находится около 70 рублей. Ниже этого уровня курс может сходить только при очень дорогой нефти, больших продажах валютной выручки экспортерами и слабом спросе на валюту внутри страны. Но долго удерживаться доллару ниже 70 рублей будет сложно».

Летом ситуация может измениться. По словам эксперта, налоговый период закончится, импортный спрос постепенно восстановится, а Минфин уже покупает валюту и золото по бюджетному правилу, что снижает поддержку рубля.

«Покупать валюту сейчас можно, но не на весь объем сразу. Для инвестора это скорее способ защитить часть портфеля, а не ставка на быстрый рост стоимости доллара. Уровни около 71–72 рублей уже выглядят интересными для постепенной покупки на срок в 6–12 месяцев. Лучше покупать частями, потому что краткосрочно доллар еще может проверить зону в 70 рублей», — указал Владимир Чернов.

Биржевые торги долларом США и евро прекратились 13 июня 2024 года. С 27 декабря 2024 года Банк России устанавливает официальные курсы, объединяя данные биржевого и внебиржевого сегментов валютного рынка.

Крепкий рубль поддерживает не только нефть, но и растущие доходы от неэнергетического экспорта и высокие рублевые ставки, добавили эксперты.

«США и Иран близки к соглашению, которое позволит вновь открыть Ормузский пролив. Цены на нефть марки Brent уже опустились на 5% — ниже $ 100 за баррель. Если пролив действительно откроют, можем увидеть резкое падение цен, — отметил в телеграм-канале bitkogan инвестбанкир Евгений Коган. — Полетит ли рубль за нефтью? Скорее нет — эффект будет умеренным. На курс рубля больше влияют фактические валютные потоки от торговли. В июне в страну всё еще будут поступать экспортные доходы от высоких цен на нефть в апреле — мае».

По мнению эксперта, открытие Ормуза и уход сверхпремии в нефти приведет к тому, что рубль сначала ослабнет на несколько процентов из-за ожиданий, что снизятся экспортные доходы в будущем.

«Потом постепенно, на протяжении двух-трех месяцев, рубль ослабнет с очень крепкого уровня в 70–75 рублей до просто крепкого, вернувшись в широкий диапазон 76–84 рубля за доллар, в котором он провел последние 12 месяцев», — поделился прогнозом Евгений Коган.

Логика туристов проще

На минимуме мая доллар ЦБ был ниже 70,8 рубля, напомнили финансисты.

«Вскоре спрос и предложение могут нормализоваться, что приведет к восстановлению курса. Поэтому текущая диспропорция временная и может быть использована для покупки дешевой валюты на перспективу, — уверен эксперт по фондовому рынку „БКС Мир инвестиций“ Михаил Зельцер. — К концу лета курс может быть по 80, или до плюс 15% от минимума, а к концу года — ближе к 85».

По словам эксперта, таким оценкам способствуют сразу несколько факторов. На фоне замедления инфляции ЦБ может продолжить снижать ключевую ставку, и кредит для импортеров станет доступнее — спрос на валюту повысится. Минфин в июне может кратно нарастить покупки валюты по бюджетному правилу — это крупный покупатель, и валютный дисбаланс сократится, подчеркнул Михаил Зельцер. ЦБ в июле завершит продажу валюты в рамках операций зеркалирования. Экспортеры могут сократить продажу валюты на фоне стартовавшей коррекции нефти и газа.

«Летом может возникнуть обратная от конца весны ситуация — спрос станет больше предложения, и курсы инвалют могут резко выкупить глубокий провал», — указал Михаил Зельцер.

Cитуация очень быстро меняется как внутри страны, так и за ее пределами. Поэтому вряд ли кто-то может дать точный прогноз по курсу иностранных валют, акцентировали эксперты.

«Мы полагаем, что дальнейшего укрепления рубля ждать не стоит. К лету курс доллара будет находиться у отметки около 75 рублей, а к концу года мы бы рассчитывали на цифры ближе к 80 рублям, если мы не увидим затягивания блокировки Ормузского пролива», — указали аналитики компании «Вектор Капитал».

Что касается туристов, то для них логика проще, объяснили эксперты.

«Если планируется поездка в ближайшие один-два месяца, часть валюты можно купить уже сейчас. Курс для покупки выглядит хорошим. Ждать идеального уровня ниже 70 рублей рискованно. Если поездка ближе к концу лета или осени, лучше разбить покупку на несколько частей. Вероятность более слабого рубля во втором полугодии сейчас выше, чем вероятность долгого закрепления доллара ниже 70 рублей», — резюмировал Владимир Чернов.

Кстати, именно сейчас, в мае 2026 года, зафиксирован исторически низкий интерес россиян к валютным курсам. По данным исследовательского центра портала Superjob.ru, за курсом доллара сейчас следит только каждый пятый, за евро — каждый восьмой.